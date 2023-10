O envolvimento do Eixo de Resistência no conflito de Gaza: muito além das meras ameaças

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

O conflito em andamento entre Israel e Gaza chamou a atenção do mundo. Ainda assim, o envolvimento do Eixo de Resistência acrescenta uma camada de complexidade a um cenário geopolítico já intrincado. À medida que Israel mostra sua força militar e os combatentes palestinos em Gaza demonstram uma resistência inabalável, o papel e as intenções do Eixo da Resistência continuam sendo objeto de intensa especulação e análise. De fato, quando o presidente do Conselho Executivo do Hezbollah, Hashem Safial-Din, declarou que “o Hezbollah não é neutro” na guerra em curso entre Israel e Gaza, foi mais do que uma declaração de intenções. Como um dos líderes mais graduados da organização, as palavras de Safial-Din tiveram peso e sinalizaram um envolvimento direto e definitivo do Hezbollah no conflito em andamento.

Sua declaração não significava que o Hezbollah interviria se Gaza fosse invadida. Em vez disso, confirmou o envolvimento ativo do Hezbollah nos combates. Mas os detalhes desse envolvimento não foram mencionados. Ele se limitou a disparar foguetes da fronteira libanesa ou se envolveu mais? Isso nos leva à questão central: Qual é exatamente a contribuição do Eixo de Resistência para o conflito em Gaza e que papel ele desempenhou até agora?

Trabalhando na Sala de Operações Conjunta: Frustrando os planos israelenses



Desde o início da Operação Tempestade de Al-Aqsa, ficou clara a importância do trabalho em equipe na Sala de Operações Conjuntas. Fora e dentro de Gaza, esses centros de comando e controle foram fundamentais para direcionar a batalha em várias frentes, desde as táticas no terreno até a inteligência e o planejamento estratégico.

Essa abordagem conjunta ficou particularmente evidente em 2021. Israel procurou infligir o máximo de baixas quando o Hamas se espalhou em túneis para emboscar o exército israelense à medida que avançava. Agindo rapidamente, a unidade de vigilância eletrônica da sala de operações conjuntas fora de Gaza persuadiu os palestinos a abandonar os túneis imediatamente. Essa intervenção oportuna evitou baixas significativas entre os membros do Hamas e da Jihad Islâmica, descarrilando efetivamente a estratégia israelense.

Nos bastidores: O intrincado planejamento do Hamas e da Jihad Islâmica



Desde o início, a escala e a precisão das operações realizadas pelo Hamas e pela Jihad Islâmica em Gaza destacam a extensa preparação secreta e o apoio necessário. Uma campanha desse tipo exige recursos significativos, estratégia militar, coleta e atualização de informações e previsão de inteligência. Trata-se de executar as operações e antecipar as consequências, especialmente a esperada retaliação israelense.

O planejamento meticuloso é evidente na capacidade de lançar um ataque maciço contra 20 assentamentos e infiltrar 11 bases militares em um raio de 40 quilômetros da Faixa de Gaza. O fato de isso ter sido feito sem ser detectado pelo exército israelense, conhecido por sua avançada vigilância eletrônica, destaca a profundidade da cooperação de inteligência e o conhecimento compartilhado.

Não se trata apenas de uma operação militar; é também uma mensagem estratégica para o público regional e internacional que terá consequências nos próximos anos. A colaboração e o compartilhamento da experiência acumulada foram fundamentais para gerenciar as complexidades de um ataque tão significativo e coordenado contra Israel.

O exército israelense, que já conta com 90.000 oficiais e soldados, reforçou suas fileiras convocando reservas, elevando o total para cerca de 400.000 oficiais e soldados. Diante dessa mobilização maciça, esperava-se que o “Eixo de Resistência” interviesse. Sua estratégia? Espalhar o exército israelense abrindo várias frentes, complicando assim os planos militares de Israel.

O exército israelense está agora na difícil posição de dividir seus vastos recursos entre vários pontos críticos em potencial: Gaza, Líbano (sem dúvida o mais volátil), Síria, Iraque e Iêmen. Essa dispersão estratégica tornou-se ainda mais crítica depois que os líderes do Ansar Allah, Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi e a resistência iraquiana declararam estar prontos para entrar na briga.

Em um cenário com várias frentes, a liderança militar israelense tem a tarefa de alocar suas forças de forma eficaz. Eles devem garantir que cada frente esteja adequadamente engajada e, ao mesmo tempo, manter uma força de reserva que possa ser rapidamente mobilizada para reforçar as áreas mais conflagradas ou substituir as unidades exauridas. A dinâmica desse conflito evoluiu, e os militares israelenses agora estão lidando com as complexidades de administrar uma guerra em várias frentes.

A abordagem de Israel em relação às escaramuças regionais sofreu uma mudança significativa. Ele não se contenta mais em atribuir os ataques às suas forças, especialmente na frente norte (a fronteira libanesa), aos representantes do Hezbollah ou às facções palestinas, mesmo que esses grupos reivindiquem a responsabilidade na mídia. Em vez disso, Israel adotou uma abordagem mais direta, retaliando frontalmente as posições do Hezbollah.

Essa mudança de estratégia decorre de uma percepção de erosão do prestígio de Israel que optou por uma postura mais assertiva para evitar mostrar mais sinais de vulnerabilidade ou indecisão. No entanto, vale a pena observar que os atuais compromissos permanecem relativamente contidos. Os confrontos, embora diretos, ainda estão “dentro dos limites”, restringindo-se principalmente às linhas de contato e estendendo-se apenas por alguns quilômetros no território de cada lado.

Hezbollah e Israel: Um jogo calculado de “olho por olho” na frente norte



A estratégia militar de Israel na frente norte, especialmente na Divisão da Galiléia, está evoluindo. O comandante dessa divisão está enviando sinais claros ao Hezbollah, planejando meticulosamente cada ataque para transmitir prontidão e determinação. A mensagem subjacente é que Israel não está apenas vigilante, mas que retaliará proporcionalmente, dependendo da natureza e do resultado de qualquer provocação. Os militares israelenses estão longe de intimidar o Hezbollah, que busca provocar Israel em um confronto mais amplo. É por isso que o Hezbollah está fazendo sentir sua presença. O grupo mobilizou milhares de suas forças de elite Al-Radwan ao longo da fronteira. Sua abordagem é dinâmica, garantindo que nenhum dia passe sem que as posições israelenses sejam alvejadas. Seja no Extremo Oriente, no Setor Central ou no Oeste, as ações do Hezbollah lembram constantemente a Israel que o grupo está sempre vigilante e pronto para explorar qualquer vulnerabilidade percebida ao longo da frente.

A iniciativa e a postura de confronto do Hezbollah na fronteira entre Israel e o Líbano são proeminentes. O grupo iniciou o primeiro ataque à posição israelense em Radar Hill e tem se manifestado sobre seu papel ativo no conflito em andamento. Reconhecendo a gravidade da ameaça, Israel reforçou suas defesas ao longo da fronteira libanesa. A preocupação dos militares israelenses é palpável, decorrente da crença de que o Hezbollah poderia explorar qualquer falha na segurança. Há uma sensação de que, se tiver a oportunidade, o Hezbollah pode romper a fronteira libanesa e avançar em direção aos assentamentos israelenses, que foram evacuados em antecipação a essa incursão.

Israel prevê um cenário em que as forças de elite do Hezbollah, apoiadas por artilharia e infantaria, poderiam lançar um ataque em duas frentes, encurralando efetivamente as forças israelenses entre as frentes sul e norte. No entanto, apesar da tensão palpável, Israel tem mantido uma resposta contida na fronteira libanesa. Essa abordagem comedida é motivada pelo desejo de evitar fazer o jogo do Hezbollah e agravar ainda mais a situação.

Após anos de confronto, os dois lados desenvolveram um profundo entendimento das táticas e estratégias um do outro. Eles se tornaram hábeis em ler os movimentos um do outro, antecipando reações e ajustando suas estratégias de acordo. Se Israel reagisse de forma mais agressiva do que o esperado, ambos os lados estariam bem cientes das possíveis consequências e agiriam com cuidado.

Israel busca intervenção internacional em meio a ameaças em múltiplas frentes



Diante da perspectiva de uma guerra em várias frentes, Israel entrou em contato com aliados internacionais, incluindo os Estados Unidos, a França, o Catar e o Egito, pedindo-lhes que mediassem e dissuadissem o Hezbollah e outras facções de aumentar o conflito. A preocupação subjacente de Israel é a sua capacidade de lidar com ameaças simultâneas de várias direções, um desafio que poderia sobrecarregar suas forças armadas.

No entanto, a situação se tornou mais complexa quando o presidente dos EUA, Joe Biden, interveio. A mensagem de Biden para os países e as organizações envolvidas, especialmente o Hezbollah, o Iêmen e o Irã, foi clara: não se envolvam mais ou enfrentem as consequências. Mas a advertência teve o efeito oposto. Em uma demonstração de desafio, o “Eixo de Resistência” lançou ataques da Síria contra as Colinas de Golã ocupadas e iniciou outro ataque direto do Líbano. Poucas horas após a declaração de Biden, essas ações enviaram um sinal claro à comunidade internacional: O “Eixo da Resistência” não seria facilmente dissuadido ou intimidado.

A mensagem do “Eixo da Resistência” foi inconfundível. Eles acreditam que o equilíbrio de poder e a dissuasão no terreno estão definidos e que ameaças ou reforços externos, mesmo de uma superpotência como os EUA, não mudarão a dinâmica existente. O ponto crucial de sua posição é que Israel deve aceitar suas perdas, parar de atacar civis em Gaza e entender que o reforço de suas forças com o apoio americano não necessariamente fará a balança pender a seu favor. O desenrolar dos acontecimentos ressalta a complexa geopolítica da região e os desafios para alcançar uma paz duradoura.

Fontes informadas sugerem que um ataque de drones envolvendo vários deles pode ser iminente. É interessante notar que a resistência iraquiana poderia reivindicar a responsabilidade por esse ataque, destacando a unidade e a coordenação de várias facções contra Israel.

A recente declaração de estado de guerra pelo governo israelense e o subsequente empoderamento de suas forças armadas para agir contra Gaza da forma que considerar adequada aumentaram os temores de uma invasão terrestre em grande escala. Essa operação seria repleta de desafios para Israel. Gaza, frequentemente chamada de “cidade dos túneis”, é um campo de batalha complexo. A intrincada rede de passagens subterrâneas, combinada com as capacidades amplamente aprimoradas da resistência palestina, significa que Israel provavelmente enfrentaria uma oposição dura e sangrenta.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se encontra em uma posição precária. Embora haja uma imensa pressão para agir de forma decisiva e restaurar a dissuasão de Israel, o potencial de baixas israelenses significativas em uma operação terrestre é um fator preocupante. A ameaça iminente de ataques de drones, a dinâmica complexa da guerra urbana em Gaza e as ramificações internacionais de um conflito em grande escala pesarão muito no processo de tomada de decisão de Netanyahu nos próximos dias.

Os EUA, o Irã e a dinâmica de múltiplas frentes do conflito Israel-Gaza



Em meio à escalada do conflito entre Israel e Gaza, os Estados Unidos evitaram acusações diretas contra o Irã. Por sua vez, o Irã tem negado consistentemente o envolvimento na guerra em andamento. Essa postura foi reforçada por declarações do Guardião da Lei, Sayyed Ali Khamenei, que enfatizou o desinteresse do Irã em negociações e afirmou que qualquer discussão deveria se concentrar em Gaza e nos palestinos, as principais partes envolvidas.

Alguns veem o envio do porta-aviões USS Ford, com 90 aviões, para a região como um gesto simbólico e não como um divisor de águas. Para colocar as coisas em perspectiva, Israel tem cerca de 900 aeronaves. A eficácia do poder aéreo na guerra moderna é debatida. Conflitos recentes no Afeganistão, na Síria, no Iraque, na Líbia e no Líbano mostraram que as forças terrestres geralmente permanecem resistentes, apesar da destruição significativa que os ataques aéreos podem infligir. Essa resiliência é evidente na resposta de Gaza ao conflito atual, bem como em sua resposta aos confrontos anteriores em 2014 e 2021.

O Eixo de Resistência ainda precisa decidir se vai se engajar totalmente na guerra e abrir todas as frentes. Essa decisão dependerá da evolução da situação e das ações de Israel em relação a Gaza. No entanto, a estratégia parece clara: manter a pressão em várias frentes para garantir que Israel permaneça sobrecarregado e em alerta máximo. Essa tática tem como objetivo exaurir as forças armadas israelenses, impedindo-as de se concentrarem apenas em Gaza e mantendo-as em um estado perpétuo de insegurança. A estratégia de múltiplas frentes destaca a complexa dinâmica geopolítica em jogo e o intrincado jogo de xadrez que está sendo jogado pelas potências regionais.

A postura de Biden e a escalada em Gaza



O suposto apoio do presidente dos EUA, Joe Biden, ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, levantou suspeitas, especialmente em meio ao conflito em curso em Gaza. Os críticos argumentam que o apoio de Biden basicamente dá carta branca a Israel para atacar Gaza (porque não se trata apenas do Hamas), mesmo que isso resulte em uma devastação generalizada e em um número significativo de vítimas civis.

Líderes europeus e órgãos internacionais expressaram suas preocupações, acusando Israel de violar a lei internacional e a Carta das Nações Unidas. As ações de Israel, como o corte de suprimentos essenciais, como água, eletricidade, combustível, alimentos e medicamentos, atraíram fortes críticas. Além disso, o retrato depreciativo dos palestinos e o fechamento das passagens de fronteira só aumentaram a condenação global.

Entretanto, essas condenações internacionais parecem ter tido pouco efeito sobre a determinação de Netanyahu de continuar a campanha militar em Gaza. A escala e a intensidade das operações levaram muitas pessoas a temer uma possível destruição sistemática ou até mesmo uma transferência forçada de palestinos para o Sinai, uma noção anteriormente apresentada por alguns líderes israelenses. Essa medida seria uma reminiscência da Nakba, o êxodo palestino de 1948, e, sem dúvida, teria um impacto profundo na região.

Diante desse cenário, o “Eixo de Resistência” está preparado para intensificar seu engajamento para evitar qualquer deslocamento em larga escala de palestinos e para contrabalançar o poder militar de Israel. A situação que se desenrola destaca a complexa dinâmica geopolítica do Oriente Médio e o delicado equilíbrio de poder que lá existe.

O Oriente Médio está à beira do abismo, com a possibilidade de um conflito mais amplo. O “Eixo de Resistência” está determinado a desafiar o poderio militar de Israel, aproveitando o que considera ser o momento de vulnerabilidade de Israel. A crença é que, apesar de sua demonstração de força, Israel terá dificuldades para combater organizações como o Hezbollah, mesmo com o apoio dos EUA e de sua frota naval.

As recentes ações israelenses sugerem uma nação que se prepara para um grande confronto. Ao lançar ataques em várias frentes – Gaza, Líbano, Síria e até mesmo a travessia egípcia de Rafah – Israel pretende projetar força e prontidão. Mas, sob a superfície, há uma sensação crescente de desespero. Israel está se aproximando dos aliados regionais, das nações ocidentais e dos EUA em particular, buscando apoio em um conflito que já cobrou um preço alto do seu lado: 1.300 palestinos mortos, 6.000 feridos e 265.000 desabrigados. Do lado israelense, há 1.200 israelenses mortos e 2.500 feridos. Esses números estão aumentando a cada hora.

Em contraste, os combatentes palestinos em Gaza continuam a resistir, apesar de suportarem um bloqueio paralisante de 17 anos. A resiliência deles é emblemática de uma população que passou por décadas de dificuldades e agora está se levantando contra injustiças de longa data.

Os próximos dias são cruciais. Eles determinarão se a região entrará em uma guerra mais ampla ou se a cabeça fria prevalecerá e a situação não sairá do controle. Os riscos são altos e o mundo está observando ansiosamente, esperando por uma solução que evite mais perdas de vidas inocentes.

A intrincada rede de alianças, estratégias e interesses geopolíticos no Oriente Médio veio à tona novamente com o conflito em curso em Gaza. O profundo envolvimento do “eixo de resistência” destacou a natureza multidimensional da competição, na qual as potências regionais não são meros espectadores, mas participantes ativos. As ações dos militares israelenses, combinadas com o espírito indomável dos combatentes palestinos, destacam a volatilidade da situação. À medida que as potências internacionais se envolvem, a possibilidade de o conflito aumentar ou diminuir fica na balança.

O papel dos principais atores, como os EUA e o Irã, juntamente com as manobras estratégicas de grupos como o Hezbollah, mostra o quadro de uma região em que cada movimento tem consequências de longo alcance. A resiliência dos combatentes palestinos, apesar de anos de bloqueio e adversidade, é uma prova de sua determinação e do espírito mais amplo de resistência na região.

Enquanto o mundo assiste a tudo com a respiração suspensa, há esperança de uma solução que priorize a vida humana e abra caminho para uma paz duradoura. No entanto, a dinâmica complexa sugere que alcançar essa solução exigirá mais do que apenas estratégias militares; exigirá sutileza diplomática, compreensão mútua e um compromisso genuíno com a paz de todas as partes envolvidas, o que Israel rejeitou antes da guerra de Gaza.

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...