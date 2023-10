L’espansione della guerra Israeliana sembra imminente: Da una percezione di invincibilità ad una realtà di incertezza.

Di Elijah J. Magnier:

In una situazione in rapida evoluzione, le tensioni tra Libano e Israele ribollono. Fonti affidabili hanno indicato che il fronte settentrionale, che ha visto schermaglie in passato, è sull’orlo di una guerra totale. Questo avviene nel contesto del conflitto in corso a Gaza, che pone Israele di fronte alla sfida scoraggiante di combattere potenzialmente su due fronti contemporaneamente.

Secondo quanto riferito, Hezbollah, il gruppo politico e militante sciita con sede in Libano, ha aumentato il suo livello di mobilitazione. La mossa segna un cambiamento significativo nella strategia del gruppo, indicando la sua intenzione di impegnarsi attivamente in battaglia a fianco delle fazioni palestinesi a Gaza. Un tale sforzo coordinato mira a far dimagrire le Forze di Difesa Israeliane (IDF) e a sfruttare l’elemento sorpresa.

Questo sviluppo segna un’escalation significativa nelle dinamiche della regione. Mentre le scaramucce e gli scambi di fuoco sono sempre stati previsti al confine israelo-libanese, un impegno su larga scala che coinvolga Hezbollah segnerebbe una nuova e preoccupante fase del conflitto.

La decisione di Hezbollah di sostenere attivamente la causa palestinese a Gaza aprendo un secondo fronte contro Israele è senza precedenti. Sottolinea l’impegno del gruppo nella causa palestinese e la volontà di confrontarsi direttamente con Israele. Questa mossa potrebbe potenzialmente alterare l’equilibrio di potere nella regione e avere implicazioni significative per il Medio Oriente in generale.

La comunità internazionale seguirà senza dubbio con attenzione l’evolversi degli eventi. La prospettiva che Israele venga coinvolto in una guerra su due fronti pone sfide significative, sia dal punto di vista militare che diplomatico. Il coinvolgimento di Hezbollah, sostenuto dall’Iran, aggiunge un ulteriore livello di complessità a una situazione geopolitica già complicata.

Mentre la situazione si evolve, si spera che vengano attivati i canali diplomatici per evitare un’ulteriore escalation e una possibile perdita di vite umane su larga scala. La comunità internazionale è invitata a intervenire, mediare e cercare una soluzione pacifica per evitare che la regione precipiti in un conflitto prolungato e devastante.

Sulla scia delle recenti tensioni, Israele e i suoi alleati si sono resi conto che sottomettere completamente le fazioni palestinesi a Gaza potrebbe essere più un miraggio che un obiettivo realizzabile. Le statistiche strazianti parlano da sole: oltre 2.800 palestinesi, una percentuale significativa di civili, hanno perso la vita e altri 8.800 sono stati feriti. Tuttavia, gli attacchi missilistici continuano senza sosta, quotidianamente, e alcuni raggiungono Haifa ed Eilat, città a circa 240 chilometri da Gaza.

Questo assalto incessante ha causato malessere tra i coloni israeliani, portando a preoccupazioni sulla futura stabilità di Israele. In risposta, Tel Aviv ha intensificato la sua offensiva, sperando di paralizzare Hamas, distruggere Gaza e ripristinare una parvenza di sicurezza che sembra sempre più sfuggente.

C’è stato un cambiamento sismico nella fiducia del pubblico israeliano nei confronti dell’esercito, un sentimento che non si vedeva dalla guerra dell’ottobre 1973. L’operazione di inondazione di Al-Aqsa ha lasciato molti in Israele, dai coloni agli esperti militari, a interrogarsi sull’efficacia delle forze armate. Nonostante vantino una tecnologia militare all’avanguardia, i sistemi di difesa israeliani sono stati colti di sorpresa da un’incursione significativa delle forze d’élite di Hamas, che ha portato ad attacchi riusciti contro 11 centri militari e 20 insediamenti.

Questa serie di eventi ha scosso le fondamenta della dottrina militare di Israele. Una dichiarazione del comandante della regione centrale di Israele, che ha ammesso il fallimento dell’esercito nel proteggere i suoi cittadini, ha mandato onde d’urto in tutta la nazione. Questa ammissione è particolarmente toccante dato il contesto storico di Israele, in cui la migrazione di coloni da tutto il mondo verso la Palestina, con in comune solo la religione ebraica, ha giocato un ruolo cruciale.

La legge israeliana include disposizioni che consentono la confisca delle case palestinesi se i proprietari originari sono emigrati durante la Nakba nel 1948. Inoltre, ci sono case negli insediamenti che molti osservatori internazionali, comprese le Nazioni Unite, considerano illegali perché costruite su terreni che appartengono ai Palestinesi o che sono stati donati o sono sotto la custodia del Regno Hashemita di Giordania, in particolare in Terra Santa.

La posizione di Israele sulla Risoluzione 194 delle Nazioni Unite e la sua politica sul ritorno dei Palestinesi è stata a lungo controversa. Nonostante ciò, i funzionari israeliani hanno attirato coloni di ogni provenienza, promettendo loro sicurezza nella ‘Terra Promessa’.

Alla luce degli eventi recenti, Israele cerca disperatamente di ricostruire la sua immagine di ‘esercito invincibile’. Ma il compito sembra erculeo, soprattutto quando un semplice gruppo di 1.200 combattenti palestinesi d’élite potrebbe sfidare una forza così formidabile ma immotivata. La disillusione è diffusa tra i coloni, e molti esprimono una fiducia sempre minore nella capacità dell’esercito israeliano di proteggerli.

Mentre Israele sembra unito dietro i suoi militari, i sondaggi interni dipingono un quadro diverso. Una parte significativa della popolazione israeliana, secondo quanto riferito, incolpa il Primo Ministro Benjamin Netanyahu per l’attuale disordine, ritenendo che le politiche hardline del suo governo abbiano scatenato la rivolta palestinese.

Le azioni militari aggressive di Israele a Gaza, che hanno provocato vittime allarmanti, tra cui la morte di almeno 700 bambini, hanno attirato la preoccupazione internazionale. Tuttavia, non è stato fatto nulla per fermare quella che è una violazione del diritto internazionale e un crimine contro l’umanità. La strategia di sfollare 1,3 milioni di residenti da aree come Beit Lahia, Beit Yahoun e Jabalia nel nord di Gaza è stata accolta con scetticismo e critiche sulla scena internazionale. Le azioni dell’esercito israeliano non si sono limitate a colpire i militanti. Secondo quanto riferito, non ha esitato ad attaccare convogli di civili sfollati. Circa 430.000 persone sono fuggite dal nord di Gaza per paura degli intensi bombardamenti. Nonostante le rassicurazioni israeliane sulla sicurezza, questi sfollati hanno affrontato minacce mentre si spostavano a sud verso Rafah.

Alcuni analisti ritengono che questa strategia miri a ricreare una situazione che ricordi l’esodo palestinese del 1948 e potenzialmente a facilitare qualsiasi operazione militare israeliana di terra, assicurando che le aree siano prive di civili.

Secondo la richiesta israeliana, un tale spostamento su larga scala di 1,3 milioni di civili in una finestra di 24 ore è praticamente irrealizzabile, come ha sottolineato Josep Borrell, Vicepresidente della Commissione Europea. Ma ciò che colpisce di più è la mancanza di una forte condanna da parte di Borrell e di altri leader europei della potenziale violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite da parte di Israele.

La riluttanza di molti leader europei, tranne alcuni, come la Norvegia, a criticare apertamente Israele è evidente. Una potente lobby sionista in Europa può influenzare questa riluttanza, facendo pressione sui governi affinché mantengano una posizione favorevole nei confronti di Israele, indipendentemente dalle sue azioni. Incoraggiato da questo silenzio internazionale, il governo di Netanyahu ha adottato una posizione ancora più aggressiva a Gaza.

Per quanto riguarda l’imminente assalto di terra israeliano a Gaza, la sfida di neutralizzare i 30.000-40.000 combattenti di Hamas e della Jihad islamica stimati a Gaza è monumentale. La cara immagine dell'”esercito invincibile” di Israele è stata offuscata, e ora è vista da molti come una forza che infligge significative vittime civili con la sua forza aerea. L’impatto dell’Operazione Al-Aqsa Flood sull’immagine globale di Israele e sull’attrattiva per i potenziali immigrati ebrei è profondo e di vasta portata.

La situazione a Gaza rimane fluida e complessa. I piani di Israele di inasprire il blocco e forse di evacuare gli insediamenti vicino a Gaza indicano una possibile imminente incursione di terra. L’incrollabile determinazione della resistenza palestinese, unita alla preoccupazione della comunità internazionale e al sostegno di grandi potenze come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania a favore di Israele, rende la situazione ancora più volatile.

La crisi umanitaria a Gaza si sta intensificando ad un ritmo allarmante. Gli ospedali sono sovraccarichi e l’infrastruttura sanitaria è sull’orlo del collasso. Il potenziale di contaminazione dell’acqua è un’altra grande minaccia. I membri del governo israeliano hanno rifiutato di farsi ‘dare lezioni’ dalla comunità mondiale e insistono nel privare i 2,3 milioni di persone di Gaza di tutti i mezzi di sopravvivenza, in totale disprezzo del diritto internazionale e della Convenzione di Ginevra.

La comunità internazionale ha espresso solo preoccupazione per le azioni di Israele, e molti l’hanno accusata di violare il diritto internazionale fino a commettere crimini di guerra. Tuttavia, le grandi potenze come gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania hanno principalmente sostenuto Israele, indipendentemente dalla gravità delle sue azioni. Questo sostegno ha reso la situazione a Gaza precaria, soprattutto perché i ministri israeliani hanno giurato di schiacciare la resistenza palestinese.

In uno sviluppo correlato, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affrontato una controversia per la sua iniziale affermazione di aver visto immagini di bambini decapitati. La Casa Bianca ha poi chiarito che le informazioni provenivano da fonti israeliane e che non c’erano prove concrete. Questa rivelazione ha portato a speculazioni sul fatto che gli Stati Uniti potrebbero non basarsi sull’intelligence o sulle valutazioni militari in Israele quando formulano la loro posizione sul conflitto di Gaza. Invece, i critici sostengono che gli Stati Uniti potrebbero cercare di distogliere l’attenzione dall’intenso bombardamento di Israele su Gaza City, che ha causato significative vittime civili e ostacolato la consegna di forniture essenziali come cibo e aiuti medici.

Il Ministro dell’Energia israeliano, Israel Katz, ha assunto una posizione ferma sulla questione, in linea con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riferito, Israele non avrebbe ascoltato le critiche esterne e avrebbe bloccato i convogli di aiuti a Gaza. Ha anche sottolineato che Gaza sarebbe stata privata di servizi essenziali come acqua, elettricità e carburante se i suoi prigionieri non fossero stati rilasciati. La situazione in corso sottolinea le complesse dinamiche geopolitiche e le profonde conseguenze umanitarie per la popolazione di Gaza.

In questo caos, le manovre politiche internazionali e interne del Primo Ministro Benjamin Netanyahu sottolineano la complessità della situazione. Si prevede che l’unità dell’attuale governo israeliano sarà di breve durata, con le differenze ideologiche che potrebbero riemergere dopo la crisi e porre fine alla premiership di Netanyahu. La presenza di decine di prigionieri israeliani nelle mani dei palestinesi aumenterà la probabilità di estromissione di Netanyahu.

L’illogica richiesta israeliana di rilasciare oltre 130-150 prigionieri israeliani e il corpo (oltre nove sono morti nel bombardamento israeliano) ricorda in effetti i precedenti conflitti che hanno coinvolto Gaza, dove si sono verificate situazioni simili e le condizioni di Israele non sono state soddisfatte. La risposta internazionale più ampia ha sollevato delle perplessità, in particolare da parte di personaggi influenti come il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il loro sostegno percepito ad azioni che potrebbero equivalere a crimini di guerra secondo il diritto internazionale, come prendere di mira i civili e privarli di risorse essenziali come acqua, cibo ed elettricità, crea un precedente preoccupante. I critici sostengono che tale posizione potrebbe incoraggiare azioni simili in altri conflitti, come la situazione in corso in Ucraina o guerre future.

Ma la situazione a Gaza è particolarmente grave. Le dichiarazioni dei funzionari israeliani, come la dichiarazione del Ministro della Difesa Yoav Galant di voler decimare la città e la sua classificazione di tutti i membri e funzionari di Hamas come obiettivi legittimi, indicano un conflitto prolungato e intenso. La preoccupazione principale in mezzo a questo atteggiamento militare è l’aspetto umanitario. I gazesi sono presi nel fuoco incrociato e l’infrastruttura della città è sottoposta a un’immensa pressione. La comunità internazionale sta cercando di capire come garantire la sopravvivenza della popolazione civile di Gaza nel mezzo di questa escalation del conflitto.

Il conflitto in corso ha messo in luce specifiche vulnerabilità nelle difese di Israele, che le fazioni palestinesi stanno sfruttando. I limiti del sistema di difesa missilistica Iron Dome e i problemi di coordinamento interno alle Forze di Difesa israeliane hanno sollevato serie preoccupazioni su un’invasione di terra limitata o su larga scala di Gaza.

L’attuale conflitto ha confuso molte aspettative. Il “Diluvio di Gerusalemme” o “Diluvio di Al-Aqsa” ha focalizzato l’attenzione globale sulla condizione dei palestinesi. L’impatto a lungo termine di questi eventi sulla psiche della regione è innegabile. Ma la domanda rimane: Fino a che punto si spingerà questa guerra? Quanti Paesi saranno coinvolti e coinvolgerà l’intero Medio Oriente? La prossima settimana fornirà molte risposte.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...