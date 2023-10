Con il coinvolgimento diretto dell’Iran, la sfida di Gaza la prepara a diventare un cimitero per gli invasori.

Scritto da Elijah J. Magnier:

Mentre i tamburi di guerra battono ogni giorno più forte, l’imminente conflitto promette di essere tutt’altro che semplice. Se sceglierà di invadere, l’esercito israeliano si addentrerà in un ginepraio di sfide militari e morali. Il mondo guarda con il fiato sospeso, sperando nella moderazione e in un ritorno al dialogo, ma preparato alla tempesta che ne potrebbe derivare. Tuttavia, all’ombra di un conflitto incombente, Gaza non si sta solo preparando per un’invasione. Si sta preparando attivamente a trasformare il suo territorio in un pantano per qualsiasi potenziale invasore. Anticipando la mossa di Israele, le fazioni palestinesi congiunte hanno preparato meticolosamente delle imboscate sopra e sotto terra. I resti di centinaia di edifici distrutti non sono solo simboli di devastazione, ma vengono trasformati in potenziali cimiteri per l’esercito israeliano.

Questa preparazione e l’apparente determinazione delle forze palestinesi hanno fatto riflettere la leadership israeliana. La tanto attesa invasione di terra, che inizialmente doveva iniziare a breve, è stata curiosamente rinviata ‘a causa del tempo’, secondo le fonti israeliane. Ma le vere ragioni potrebbero essere più strategiche e geopolitiche che meteorologiche.

In una svolta significativa della narrazione, l’Iran ha ora segnalato la sua intenzione di diventare un partecipante diretto di questo conflitto. Questa mossa non riguarda solo il sostegno alla causa palestinese. È anche vista come una sfida diretta alla leadership del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il coinvolgimento dell’Iran potrebbe rimodellare le dinamiche del Medio Oriente, soprattutto se porterà alla caduta del governo di Netanyahu.

La recente operazione di ‘inondazione di Al-Aqsa’ ha mandato in frantumi la convinzione di invincibilità di Israele, a lungo sostenuta. Gli sfacciati attacchi missilistici che hanno raggiunto importanti città israeliane come Haifa e Tel Aviv hanno dimostrato che la sicurezza di Israele non è inespugnabile, soprattutto se lo spirito palestinese rimane intatto.

Se si verifica un’invasione di terra, non si tratterà di un confronto militare, ma di una prova di volontà, ideologie e convinzioni di lunga data. Con l’Iran direttamente coinvolto, la posta in gioco è più alta che mai e il conflitto può essere molto più esteso. Il mondo sta osservando da vicino come il Medio Oriente si trovi sull’orlo di un conflitto potenzialmente trasformativo. La speranza rimane che il dialogo e la diplomazia possano trovare un modo per evitare ulteriori spargimenti di sangue e portare una pace duratura.

L’atteggiamento strategico audace dell’Iran: Un messaggio al mondo

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...