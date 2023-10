Los valores vacilantes de Europa: Medios de comunicación manipulados y apoyo incondicional a Israel.

Escrito por Elijah J. Magnier:

En una sala poco iluminada en diciembre de 2001, entre el tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones, una controvertida declaración resonó por los pasillos de la cena del Daily Telegraph en Londres. El entonces embajador francés en Londres, Daniel Bernard, dijo sin rodeos: “Israel, esta pequeña pero influyente nación, está en el centro de la actual agitación en Oriente Próximo”. La comunidad internacional no tardó en reaccionar. Siguió la indignación, y muchos exigieron repercusiones para el diplomático francés. Al servir bajo las órdenes de Jacques Chirac, conocido partidario de Palestina, muchos consideraron que los comentarios de Bernard reflejaban sentimientos subyacentes sobre el papel de Israel en la inestabilidad de la región y la esquiva búsqueda de la paz.

Pero más allá de la controversia inmediata, la declaración de Bernard plantea una cuestión más profunda sobre la postura de Europa en el conflicto palestino-israelí. ¿Ha cambiado de postura Europa, antaño faro de valores y principios? La situación en Gaza es un crudo recordatorio de la complejidad de Oriente Próximo. Pone en tela de juicio la esencia profunda de los valores europeos, especialmente a la luz de su aparentemente inquebrantable apoyo a Israel.

El panorama político de Francia ha cambiado significativamente a lo largo de los años, sobre todo bajo el liderazgo del presidente Emmanuel Macron. Los comienzos de la carrera de Macron, tutelado por la influyente familia judía Rothschild, arrojan una sombra sobre el enfoque de Francia respecto al conflicto palestino-israelí. Históricamente entrelazados con la Declaración Balfour a través de los estrechos vínculos entre los lores Balfour y Rothschild, los Rothschild fueron firmes partidarios del sionismo internacional y de sus ambiciones en Palestina.

En este contexto, la postura actual de Francia ante la actual crisis de Gaza plantea interrogantes. Antaño campeona de la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho, la nación parece vacilar en su compromiso con estos principios. También Europa parece alejarse de sus valores de siempre. El continente que una vez proclamó con orgullo su compromiso con la justicia y el Estado de derecho se encuentra ahora bajo escrutinio por su respuesta a la situación en Gaza.

El desarrollo de los acontecimientos en Gaza es una prueba de fuego del compromiso de Europa con sus valores fundamentales. El silencio o las reacciones apagadas de muchas capitales europeas, incluida París, subrayan un cambio preocupante. La pregunta sigue en el aire: ¿Ha cambiado Europa sus principios por la conveniencia política? La situación en Gaza refleja no sólo las complejidades de la región, sino también la evolución de la identidad y las prioridades de Europa.

La relación histórica de Europa con los judíos: De la persecución a la creación de Israel.

La relación de Europa con su población judía ha sido turbulenta, marcada por siglos de prejuicios, discriminación y violencia. Desde el siglo XIV, muchas naciones europeas, entre ellas Francia, España, Alemania, Gran Bretaña e Italia, mantuvieron creencias antisemitas profundamente arraigadas. En una Europa predominantemente cristiana, los judíos eran a menudo chivos expiatorios, injustamente culpados de males sociales que iban desde enfermedades mortales a recesiones económicas. Eran vilipendiados, retratados como “infrahumanos” y acusados de practicar magia negra.

Estos prejuicios se manifestaban de forma tangible. Se obligaba a los judíos a llevar insignias o sombreros distintivos que los identificaban públicamente. También se les confinaba en determinadas zonas, conocidas como guetos o cantones, con toques de queda estrictos que les prohibían abandonarlas desde el atardecer hasta el amanecer.

La culminación de este antiguo antisemitismo fue el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Varias naciones europeas participaron activamente y se desentendieron del exterminio sistemático de millones de judíos. Durante este oscuro capítulo, los judíos fueron perseguidos, sus propiedades confiscadas y sus riquezas robadas antes de ser enviados a campos de concentración y exterminio.

Después de la guerra, Europa luchó con la culpa colectiva por el Holocausto. La creación de Israel en 1948 fue vista por muchos como una forma de expiar los pecados del pasado. La “tierra prometida” ofreció refugio a los judíos supervivientes pero sirvió a Europa para un doble propósito. Al apoyar la creación de una patria judía en Palestina, las naciones europeas podían apaciguar su sentimiento de culpa y asegurarse de que las comunidades judías, que podrían exigir reparaciones por las riquezas y propiedades robadas, se ocuparan de la construcción de la nación. Sin embargo, esto tuvo un coste significativo para los palestinos, que se enfrentaron a masacres, desplazamientos y la pérdida de sus tierras ancestrales. Los líderes europeos fueron los principales responsables del asesinato de los judíos, no de los palestinos.

La creación de Israel, aunque proporcionó un refugio a los judíos tras los horrores del Holocausto, también sembró las semillas de uno de los conflictos más prolongados, sangrientos e injustos de los tiempos modernos.

El complejo camino hacia la paz: Israel, Palestina y el papel de las potencias mundiales

La creación de Israel en 1948 marcó un importante punto de inflexión en Oriente Próximo. Aunque el mundo reconoció al Estado judío, es importante señalar que muchos judíos de todo el mundo rechazan el concepto más amplio de sionismo global. Incluso figuras prominentes, como el presidente estadounidense, se han autoidentificado como sionistas. Sin embargo, un número significativo de judíos cree que Palestina, con su rica historia que se remonta a los cananeos, pertenece a sus habitantes árabes, no sólo a la comunidad judía. Esta opinión se ve subrayada por revelaciones como la de la ex primera ministra israelí Golda Meir, que confirmó que tuvo un pasaporte palestino desde 1921 hasta 1948.

La búsqueda de un Estado palestino y de sus derechos cobró impulso con la creación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La OLP abogaba por una lucha armada para recuperar las tierras injustamente robadas. A lo largo de los años, los esfuerzos internacionales liderados por Estados Unidos trataron de mediar en la paz entre Israel y Palestina. Estos esfuerzos culminaron en los acuerdos de Oslo de 1992 que proporcionaron una solución de dos Estados, dando al Estado palestino y a Israel los lugares que les correspondían en la región.

Pero el camino hacia la paz estuvo plagado de desafíos. El Primer Ministro Yitzhak Rabin, que fue decisivo para impulsar la paz, fue asesinado por extremistas israelíes que se oponían vehementemente al acuerdo de paz. A pesar de su papel de mediador, Estados Unidos adoptó un enfoque blando y poco serio para garantizar la aplicación de los acuerdos de paz ante la resistencia israelí.

Durante su mandato como primer ministro, Benjamin Netanyahu adoptó una línea más dura. Declaró célebremente muertos los Acuerdos de Oslo. En un momento de franqueza filtrado de una conversación privada en su residencia, Netanyahu reveló una estrategia consistente en dar a los palestinos sólo “el 2% de la tierra de Palestina”, sugiriendo que renunciar temporalmente a una pequeña parte era preferible a renunciar a la totalidad de lo que consideraban su tierra.

La responsabilidad de la actual agitación en Palestina no recae únicamente sobre los hombros de Israel. Por el contrario, las naciones europeas y occidentales tienen una parte importante de la culpa. Su inquebrantable apoyo a Israel, tanto político como material, ha sido decisivo para configurar la trayectoria del conflicto y el robo de territorio palestino.

Los críticos argumentan que este apoyo ha sido a menudo ciego e incondicional. Al proporcionar a Israel una generosa ayuda financiera, armas y cobertura diplomática, las naciones europeas y occidentales han permitido políticas y acciones que han provocado la matanza, el desplazamiento y el abuso de innumerables palestinos, así como violaciones claras y repetidas del derecho internacional y crímenes contra la humanidad. El desprecio de las resoluciones de la ONU y de las normas internacionales de derechos humanos agrava aún más la situación, dando lugar a un ciclo de violencia y desconfianza.

La narrativa de Israel como bastión de la democracia y aliado vital en una región turbulenta ha eclipsado a menudo la difícil situación de los palestinos en el discurso europeo y occidental. Esta narrativa sesgada, argumentan los críticos, ha perpetuado un sistema en el que Israel rara vez (o nunca) rinde cuentas de sus acciones mientras los palestinos siguen sufriendo. Las víctimas judías se han convertido en los perseguidores de los palestinos.

Por último, aunque Israel es un actor principal en el conflicto, el papel de las naciones europeas y occidentales en la configuración de su curso es innegable. Su apoyo, argumentan los críticos, no sólo ha prolongado la contienda sino que también ha dificultado el camino hacia una paz justa y duradera.

Cobertura mediática europea del conflicto de Gaza

No se puede subestimar el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública y su influencia en las decisiones políticas. En el contexto del conflicto palestino-israelí, la cobertura de los acontecimientos por parte de la prensa europea ha levantado ampollas y ha cuestionado lo que queda de la credibilidad de los principales medios de comunicación occidentales.

El conflicto en curso en Gaza ha tenido consecuencias devastadoras, con importantes daños en las infraestructuras y pérdidas de vidas humanas. Esto es especialmente cierto en el norte de Gaza, donde, según los informes, hasta el 10% de las viviendas han sido destruidas o dañadas. Sin embargo, la información de algunos medios de comunicación europeos sobre estos acontecimientos ha sido gravemente distorsionada.

Mientras que la destrucción en Gaza es enorme y la crisis humanitaria se agrava, los medios europeos parecen centrarse desproporcionadamente en los daños y las víctimas del lado israelí. Esta cobertura selectiva, argumentan los críticos, genera simpatía por Israel y refuerza el apoyo popular a sus acciones.

Este sesgo quedó patente tras el trágico incidente del Hospital Baptista de Gaza. La destrucción del hospital causó la muerte y heridas a menos de 500 personas, entre pacientes, 24 miembros del personal médico y familias que habían buscado refugio allí, creyendo que el derecho internacional protegería este tipo de instalaciones médicas. En lugar de destacar la magnitud de esta tragedia y el crimen israelí de cortar el agua y la electricidad a 2,3 civiles, algunos medios de comunicación europeos optaron por desviar la atención atribuyendo el incidente a una disputa interna entre Hamás y la Yihad Islámica. Sugirieron que un error de la Yihad Islámica, grupo a menudo vinculado a Irán en las narrativas de los medios de comunicación, provocó el bombardeo del hospital.

Tales narrativas tergiversan la realidad sobre el terreno y perpetúan ideas erróneas y prejuicios. Los medios de comunicación deben proporcionar una cobertura equilibrada, precisa y exhaustiva de los acontecimientos para garantizar que el público esté bien informado y pueda formarse opiniones basadas en hechos. Sólo a través de un periodismo imparcial puede la comunidad mundial esperar comprender las complejidades del conflicto israelo-palestino y trabajar por una paz justa y duradera.

El actual conflicto en Gaza ha tenido importantes consecuencias humanitarias, muchas de las cuales siguen sin ser informadas o han quedado eclipsadas en los medios de comunicación internacionales. La magnitud de la devastación y el número de víctimas humanas son atroces y es vital tener una imagen clara de las realidades sobre el terreno.

Supongamos que grupos como Hamás o la Yihad Islámica tuvieran acceso a municiones guiadas de precisión capaces de transportar media tonelada de explosivos. Se cree que podrían haber obligado al gobierno israelí a negociar un acuerdo de paz en cuestión de horas o incluso que podrían haber evacuado partes de los territorios palestinos, utilizando esta devastadora potencia de fuego de la que sólo Israel dispone en este conflicto. Este escenario hipotético pone de manifiesto el desequilibrio de poder y recursos en la contienda.

Los informes indican que Israel participa diariamente en numerosos incidentes que provocan víctimas civiles. El número de muertos ha superado los 4.000, y eso sin incluir a los enterrados bajo los escombros. De estas víctimas, 1.500 son niños, 1.030 mujeres y 200 ancianos. Los heridos ascienden a entre 13.000 y 14.000, lo que pone aún más a prueba la ya sobrecargada infraestructura médica de Gaza. Estas cifras aumentan cada día y cada hora. Una de las estadísticas más inquietantes es la tasa de mortalidad diaria registrada en el norte y el este de Gaza, que ha superado las 360 personas al día.

El sistema sanitario de Gaza está al borde del colapso. Un hospital ha quedado destruido, otros cuatro inoperativos y otros 24 dañados o con capacidades reducidas. Los gazatíes se enfrentan a una grave escasez de recursos esenciales y viven sin acceso constante al agua, los medicamentos o la electricidad. El bombardeo de cinco panaderías ha agravado aún más la crisis alimentaria en la ciudad.

El conflicto no se limita a Gaza. También ha habido informes de violencia en Cisjordania, dirigida por Mahmud Abbas, amigo de Israel y de Estados Unidos. Más de 73 palestinos han sido asesinados y 125 detenidos en los últimos 13 días.

El pueblo palestino se enfrenta diariamente a amenazas y violencia sin que la atención o la intervención internacional sean significativas. Muchos sostienen que la comunidad internacional es reacia a actuar debido a la preocupación por la posible respuesta de Israel y a la influencia generalizada en Occidente. El papel de los medios de comunicación mundiales en esta crisis ha sido objeto de escrutinio, con acusaciones de informar de forma sesgada a favor de Israel, restando importancia a sus acciones e incluso amenazando a quienes pudieran oponerse a su narrativa.

La opinión pública occidental y la crisis palestina: Una dicotomía de silencio y apoyo

El actual conflicto entre Israel y Palestina ha suscitado diversas respuestas por parte de la comunidad internacional. Aunque las posturas oficiales de los gobiernos europeos han variado, una proporción significativa de ciudadanos occidentales ha expresado su solidaridad con los palestinos, lo que pone de manifiesto una desconexión entre la opinión pública y la acción gubernamental.

Varios países europeos han informado de que las autoridades están tomando medidas enérgicas contra las personas que apoyan a Palestina. En Francia, se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad por orden de la primera ministra Elisabeth Born (antes Elisabeth Bornstein), de ascendencia judía. El Ministerio del Interior ha desplegado 10.000 policías para proteger 500 centros judíos, financiados por el contribuyente francés. La medida ha levantado ampollas, con críticos que sugieren que subraya las prioridades sesgadas del gobierno francés y su alineamiento con Israel.

Al parecer, Gran Bretaña ha adoptado una línea dura contra quienes apoyan a Palestina o condenan las acciones israelíes, sofocando aún más el discurso público.

El enfoque del conflicto por parte de los medios de comunicación occidentales también ha sido objeto de escrutinio. Las acusaciones de parcialidad, censura e incluso la suspensión de cuentas de medios sociales que no se ajustan a las narrativas pro-israelíes han sido generalizadas. Semejante control de los medios y moldeamiento de la narrativa no tienen precedentes en la historia europea moderna.

Sin embargo, en medio de esta narrativa generalizada, ha habido destellos de disidencia y apoyo a la causa palestina. El ministro español de Derechos Humanos, Ion Bellara, ha sido muy crítico con las acciones israelíes. Ha pedido que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rinda cuentas por posibles crímenes de guerra y ha abogado por cortar los lazos con Israel.

Del mismo modo, Claire Daly, diputada irlandesa del Parlamento Europeo, ha cuestionado abiertamente la postura de la Comisión Europea sobre el conflicto. En respuesta a una declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que expresaba el apoyo de Europa a Israel, Daly respondió que von der Leyen no hablaba en nombre de toda Europa ni de Irlanda. Daly subrayó que, como funcionaria no nombrada, von der Leyen no representa la voz colectiva del pueblo europeo, especialmente en una cuestión tan polémica.

El conflicto palestino-israelí ha puesto de manifiesto el abismo existente entre las posturas oficiales de los gobiernos europeos y los sentimientos de sus ciudadanos. Aunque los gobiernos puedan actuar con cautela por razones diplomáticas y estratégicas, la voz del pueblo que reclama justicia y derechos humanos debe ser escuchada.

El legado histórico de Europa y su enfoque contemporáneo del conflicto palestino-israelí

La trayectoria histórica europea de colonización, guerras y conflictos motivados por los recursos proyecta una larga sombra sobre sus opciones contemporáneas en política exterior, incluida su postura ante el conflicto israelo-palestino. El continente, que antaño se enorgullecía de defender los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos, se enfrenta ahora a acusaciones de desviarse de estos principios.

Históricamente, las potencias europeas han desempeñado un papel importante en la configuración del orden mundial. Su colonización de vastos territorios en África y América condujo a la explotación de los recursos naturales y a la subyugación de los pueblos indígenas. El continente africano se llevó la peor parte del imperialismo europeo, con sus habitantes sometidos a décadas de esclavitud y explotación.

La búsqueda de dominio y recursos por parte de Europa también se manifestó en conflictos internos. La Primera y la Segunda Guerras Mundiales, originadas por disputas territoriales y de control de recursos, provocaron una devastación sin precedentes y la pérdida de millones de vidas.

Más recientemente, la implicación de Europa en los asuntos mundiales, a menudo en tándem con Estados Unidos, ha seguido siendo fuente de disputas. El conflicto de Ucrania, supuestamente instigado por intereses estadounidenses, ha arrastrado a Europa a un atolladero geopolítico, poniendo aún más de relieve la compleja relación del continente con la dinámica del poder.

Con este telón de fondo, la postura actual de Europa sobre el conflicto palestino-israelí es preocupante. Aunque los líderes del continente suelen abrazar valores de libertad y derechos humanos, se ha criticado su percibido silencio o parcialidad ante la crisis palestina. El legado histórico europeo de colonización y conflicto hace que su apoyo a Israel, considerado por muchos como el agresor, no resulte sorprendente.

Sin embargo, se espera transparencia y verdad en una era de tecnología avanzada y noticias en tiempo real. La comunidad mundial espera que Europa, con sus ricas tradiciones democráticas, sea un faro de información imparcial y de apoyo a los derechos humanos. Sin embargo, la parcialidad percibida en los medios de comunicación y la falta de una postura firme contra las acciones de Israel han dado lugar a acusaciones de que Europa está abandonando sus valores fundamentales.

La deshumanización en los conflictos: Una perspectiva histórica e implicaciones contemporáneas

A lo largo de la historia, la deshumanización de un grupo de personas ha sido a menudo precursora de la violencia masiva y el genocidio. Al reducir a los individuos a etiquetas infrahumanas, los perpetradores pueden distanciarse psicológicamente de la gravedad de sus actos, lo que facilita la comisión de atrocidades contra quienes perciben como “otros”.

En el genocidio de Ruanda, los hutus, movidos por tensiones étnicas muy arraigadas y por la manipulación política, se referían a los tutsis como “cucarachas”. Este término deshumanizador facilitó la matanza masiva de unos 800.000 tutsis en 100 días.

Del mismo modo, durante el Holocausto, la maquinaria de propaganda nazi trabajó incansablemente para presentar a los judíos como “ratas” y otras criaturas infrahumanas. Esta deshumanización sistemática facilitó en gran medida el exterminio de seis millones de judíos y otros millones de víctimas del régimen nazi.

En el actual conflicto palestino-israelí ha habido casos en los que se ha utilizado esa retórica deshumanizadora. Los comentarios de funcionarios israelíes como el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, en los que describen a los palestinos como “animales por debajo de los seres humanos” se hacen eco de oscuros capítulos de la historia. Un lenguaje así, si no se controla, puede tener consecuencias nefastas.

Lo alarmante es el silencio percibido o la aprobación de algunos sectores occidentales. Supongamos que ese lenguaje despectivo no se condena universalmente. En ese caso, puede verse como una aprobación tácita, que puede conducir a una mayor escalada y violencia y repugna a la posición europea que ha abandonado sus valores para apoyar a Israel. La comunidad internacional debe estar alerta para condenar este tipo de lenguaje, independientemente de su fuente.

Gaza, a menudo descrita como “el mayor campo de prisioneros al aire libre del mundo”, está bloqueada desde 2007. La situación humanitaria es calamitosa, y los residentes se enfrentan a graves restricciones de movimiento, acceso a las necesidades y oportunidades económicas. La posible invasión de Gaza por parte de Israel podría tener consecuencias catastróficas para la población civil, sobre todo si las fuerzas atacantes la desmovilizan, y el resultado dista mucho de ser seguro.

La relación de Europa con su población judía ha sido turbulenta, marcada por siglos de prejuicios, discriminación y violencia. Desde el siglo XIV, muchas naciones europeas, entre ellas Francia, España, Alemania, Gran Bretaña e Italia, mantenían creencias antisemitas profundamente arraigadas. En una Europa predominantemente cristiana, los judíos eran a menudo chivos expiatorios, injustamente culpados de males sociales que iban desde enfermedades mortales a recesiones económicas. Eran vilipendiados, retratados como “infrahumanos” y acusados de practicar magia negra.

Estos prejuicios se manifestaban de forma tangible. Se obligaba a los judíos a llevar insignias o sombreros distintivos que los identificaban públicamente. También se les confinaba en determinadas zonas, conocidas como guetos o cantones, con toques de queda estrictos que les prohibían abandonarlas desde el atardecer hasta el amanecer.

La culminación de este antiguo antisemitismo fue el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Varias naciones europeas participaron activamente y se desentendieron del exterminio sistemático de millones de judíos. Durante este oscuro capítulo, los judíos fueron perseguidos, sus propiedades confiscadas y sus riquezas robadas antes de ser enviados a campos de concentración y exterminio.

Después de la guerra, Europa luchó con la culpa colectiva por el Holocausto. La creación de Israel en 1948 fue vista por muchos como una forma de expiar los pecados del pasado. La “tierra prometida” ofreció refugio a los judíos supervivientes pero sirvió a Europa para un doble propósito. Al apoyar la creación de una patria judía en Palestina, las naciones europeas podían apaciguar su sentimiento de culpa y asegurarse de que las comunidades judías, que podrían exigir reparaciones por las riquezas y propiedades robadas, se ocuparan de la construcción de la nación. Sin embargo, esto tuvo un coste significativo para los palestinos, que se enfrentaron a masacres, desplazamientos y la pérdida de sus tierras ancestrales. Los líderes europeos fueron los principales responsables del asesinato de los judíos, no de los palestinos.

La creación de Israel, aunque proporcionó un refugio a los judíos tras los horrores del Holocausto, también sembró las semillas de uno de los conflictos más prolongados, sangrientos e injustos de los tiempos modernos.

El complejo camino hacia la paz: Israel, Palestina y el papel de las potencias mundiales

La creación de Israel en 1948 marcó un importante punto de inflexión en Oriente Próximo. Aunque el mundo reconoció al Estado judío, es importante señalar que muchos judíos de todo el mundo rechazan el concepto más amplio de sionismo global. Incluso figuras prominentes, como el presidente estadounidense, se han autoidentificado como sionistas. Sin embargo, un número significativo de judíos cree que Palestina, con su rica historia que se remonta a los cananeos, pertenece a sus habitantes árabes, no sólo a la comunidad judía. Esta opinión se ve subrayada por revelaciones como la de la ex primera ministra israelí Golda Meir, que confirmó que tuvo un pasaporte palestino desde 1921 hasta 1948.

La búsqueda de un Estado palestino y de sus derechos cobró impulso con la creación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La OLP abogaba por una lucha armada para recuperar las tierras injustamente robadas. A lo largo de los años, los esfuerzos internacionales liderados por Estados Unidos trataron de mediar en la paz entre Israel y Palestina. Estos esfuerzos culminaron en los acuerdos de Oslo de 1992 que proporcionaron una solución de dos Estados, dando al Estado palestino y a Israel los lugares que les correspondían en la región.

Pero el camino hacia la paz estuvo plagado de desafíos. El Primer Ministro Yitzhak Rabin, que fue decisivo para impulsar la paz, fue asesinado por extremistas israelíes que se oponían vehementemente al acuerdo de paz. A pesar de su papel de mediador, Estados Unidos adoptó un enfoque blando y poco serio para garantizar la aplicación de los acuerdos de paz ante la resistencia israelí.

Durante su mandato como primer ministro, Benjamin Netanyahu adoptó una línea más dura. Declaró célebremente muertos los Acuerdos de Oslo. En un momento de franqueza filtrado de una conversación privada en su residencia, Netanyahu reveló una estrategia consistente en dar a los palestinos sólo “el 2% de la tierra de Palestina”, sugiriendo que renunciar temporalmente a una pequeña parte era preferible a renunciar a la totalidad de lo que consideraban su tierra.

La responsabilidad de la actual agitación en Palestina no recae únicamente sobre los hombros de Israel. Por el contrario, las naciones europeas y occidentales tienen una parte importante de la culpa. Su inquebrantable apoyo a Israel, tanto político como material, ha sido decisivo para configurar la trayectoria del conflicto y el robo de territorio palestino.

Los críticos argumentan que este apoyo ha sido a menudo ciego e incondicional. Al proporcionar a Israel una generosa ayuda financiera, armas y cobertura diplomática, las naciones europeas y occidentales han permitido políticas y acciones que han provocado la matanza, el desplazamiento y el abuso de innumerables palestinos, así como violaciones claras y repetidas del derecho internacional y crímenes contra la humanidad. El desprecio de las resoluciones de la ONU y de las normas internacionales de derechos humanos agrava aún más la situación, dando lugar a un ciclo de violencia y desconfianza.

La narrativa de Israel como bastión de la democracia y aliado vital en una región turbulenta ha eclipsado a menudo la difícil situación de los palestinos en el discurso europeo y occidental. Esta narrativa sesgada, argumentan los críticos, ha perpetuado un sistema en el que Israel rara vez (o nunca) rinde cuentas de sus acciones mientras los palestinos siguen sufriendo. Las víctimas judías se han convertido en los perseguidores de los palestinos.

Por último, aunque Israel es un actor principal en el conflicto, el papel de las naciones europeas y occidentales en la configuración de su curso es innegable. Su apoyo, argumentan los críticos, no sólo ha prolongado la contienda sino que también ha dificultado el camino hacia una paz justa y duradera.

Cobertura mediática europea del conflicto de Gaza

No se puede subestimar el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública y su influencia en las decisiones políticas. En el contexto del conflicto palestino-israelí, la cobertura de los acontecimientos por parte de la prensa europea ha levantado ampollas y ha cuestionado lo que queda de la credibilidad de los principales medios de comunicación occidentales.

El conflicto en curso en Gaza ha tenido consecuencias devastadoras, con importantes daños en las infraestructuras y pérdidas de vidas humanas. Esto es especialmente cierto en el norte de Gaza, donde, según los informes, hasta el 40% de las viviendas han quedado destruidas. Sin embargo, la información de algunos medios de comunicación europeos sobre estos acontecimientos ha sido gravemente distorsionada.

Mientras que la destrucción en Gaza es enorme y la crisis humanitaria se agrava, los medios europeos parecen centrarse desproporcionadamente en los daños y las víctimas del lado israelí. Esta cobertura selectiva, argumentan los críticos, genera simpatía por Israel y refuerza el apoyo popular a sus acciones.

Este sesgo quedó patente tras el trágico incidente del Hospital Baptista de Gaza. La destrucción del hospital causó la muerte y heridas a 500 personas, entre pacientes, personal médico y familiares que habían buscado refugio allí, creyendo que el derecho internacional protegería este tipo de instalaciones médicas. En lugar de destacar la magnitud de esta tragedia y el crimen israelí de cortar el agua y la electricidad a 2,3 civiles, algunos medios de comunicación europeos optaron por desviar la atención atribuyendo el incidente a una disputa interna entre Hamás y la Yihad Islámica. Sugirieron que un error de la Yihad Islámica, un grupo a menudo vinculado a Irán en las narrativas de los medios de comunicación, provocó el bombardeo del hospital.

Tales narrativas tergiversan la realidad sobre el terreno y perpetúan ideas erróneas y prejuicios. Los medios de comunicación deben proporcionar una cobertura equilibrada, precisa y exhaustiva de los acontecimientos para garantizar que el público esté bien informado y pueda formarse opiniones basadas en hechos. Sólo a través de un periodismo imparcial puede la comunidad mundial esperar comprender las complejidades del conflicto israelo-palestino y trabajar por una paz justa y duradera.

El actual conflicto en Gaza ha tenido importantes consecuencias humanitarias, muchas de las cuales siguen sin ser informadas o han quedado eclipsadas en los medios de comunicación internacionales. La magnitud de la devastación y el número de víctimas humanas son atroces y es vital tener una imagen clara de las realidades sobre el terreno.

Supongamos que grupos como Hamás o la Yihad Islámica tuvieran acceso a municiones guiadas de precisión capaces de transportar media tonelada de explosivos. Se cree que podrían haber obligado al gobierno israelí a negociar un acuerdo de paz en cuestión de horas o incluso que podrían haber evacuado partes de los territorios palestinos, utilizando esta devastadora potencia de fuego de la que sólo Israel dispone en este conflicto. Este escenario hipotético pone de manifiesto el desequilibrio de poder y recursos en la contienda.

Los informes indican que Israel participa diariamente en numerosos incidentes que provocan víctimas civiles. El número de muertos ha superado los 4.000, y eso sin incluir a los enterrados bajo los escombros. De estas víctimas, 1.500 son niños, 1.030 mujeres y 200 ancianos. Los heridos ascienden a entre 13.000 y 14.000, lo que pone aún más a prueba la ya sobrecargada infraestructura médica de Gaza. Estas cifras aumentan cada día y cada hora. Una de las estadísticas más inquietantes es la tasa de mortalidad diaria registrada en el norte y el este de Gaza, que ha superado las 360 personas al día.

El sistema sanitario de Gaza está al borde del colapso. Un hospital ha sido destruido, otros cuatro han quedado inoperativos y otros 24 han sufrido daños. Los gazatíes se enfrentan a una grave escasez de recursos esenciales y viven sin acceso constante al agua, los medicamentos o la electricidad. El bombardeo de cinco panaderías ha agravado aún más la crisis alimentaria en la región.

El conflicto no se limita a Gaza. También ha habido informes de violencia en Cisjordania, dirigida por Mahmud Abbas, amigo de Israel y de Estados Unidos. Más de 73 palestinos han sido asesinados y 125 detenidos en los últimos 13 días.

El pueblo palestino se enfrenta diariamente a amenazas y violencia sin que la atención o la intervención internacional sean significativas. Muchos sostienen que la comunidad internacional es reacia a actuar debido a la preocupación por la posible respuesta de Israel y a la influencia generalizada en Occidente. El papel de los medios de comunicación mundiales en esta crisis ha sido objeto de escrutinio, con acusaciones de informar de forma sesgada a favor de Israel, restando importancia a sus acciones e incluso amenazando a quienes pudieran oponerse a su narrativa.

La opinión pública occidental y la crisis palestina: Una dicotomía de silencio y apoyo

El actual conflicto entre Israel y Palestina ha suscitado diversas respuestas por parte de la comunidad internacional. Aunque las posturas oficiales de los gobiernos europeos han variado, una proporción significativa de ciudadanos occidentales ha expresado su solidaridad con los palestinos, lo que pone de manifiesto una desconexión entre la opinión pública y la acción gubernamental.

Varios países europeos han informado de que las autoridades están tomando medidas enérgicas contra las personas que apoyan a Palestina. En Francia, se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad por orden de la primera ministra Elisabeth Born (antes Elisabeth Bornstein), de ascendencia judía. El ministro del Interior, Gérald Moussa Darmanin, nieto de un judío maltés, ha desplegado 10.000 policías para proteger 500 centros judíos, financiados por el contribuyente francés. La medida ha levantado ampollas, con críticos que sugieren que subraya las prioridades sesgadas del gobierno francés y su alineamiento con Israel.

Al parecer, Gran Bretaña ha adoptado una línea dura contra quienes apoyan a Palestina o condenan las acciones israelíes, sofocando aún más el discurso público.

El enfoque del conflicto por parte de los medios de comunicación occidentales también ha sido objeto de escrutinio. Las acusaciones de parcialidad, censura e incluso la suspensión de cuentas de medios sociales que no se ajustan a las narrativas pro-israelíes han sido generalizadas. Semejante control de los medios y moldeamiento de la narrativa no tienen precedentes en la historia europea moderna.

Sin embargo, en medio de esta narrativa generalizada, ha habido destellos de disidencia y apoyo a la causa palestina. La ministra española de Derechos Humanos, Ione Belarra, ha criticado abiertamente las acciones israelíes. Ha pedido que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rinda cuentas por posibles crímenes de guerra y ha abogado por cortar los lazos con Israel.

Del mismo modo, Claire Daly, diputada irlandesa del Parlamento Europeo, ha cuestionado abiertamente la postura de la Comisión Europea sobre el conflicto. En respuesta a una declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que expresaba el apoyo de Europa a Israel, Daly respondió que von der Leyen no hablaba en nombre de toda Europa ni de Irlanda. Daly subrayó que, como funcionaria no nombrada, von der Leyen no representa la voz colectiva del pueblo europeo, especialmente en una cuestión tan polémica.

El conflicto palestino-israelí ha puesto de manifiesto el abismo existente entre las posturas oficiales de los gobiernos europeos y los sentimientos de sus ciudadanos. Aunque los gobiernos puedan actuar con cautela por razones diplomáticas y estratégicas, la voz del pueblo que reclama justicia y derechos humanos debe ser escuchada.

El legado histórico de Europa y su enfoque contemporáneo del conflicto palestino-israelí

La trayectoria histórica europea de colonización, guerras y conflictos motivados por los recursos proyecta una larga sombra sobre sus opciones contemporáneas en política exterior, incluida su postura ante el conflicto israelo-palestino. El continente, que antaño se enorgullecía de defender los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos, se enfrenta ahora a acusaciones de desviarse de estos principios.

Históricamente, las potencias europeas han desempeñado un papel importante en la configuración del orden mundial. Su colonización de vastos territorios en África y América condujo a la explotación de los recursos naturales y a la subyugación de los pueblos indígenas. El continente africano se llevó la peor parte del imperialismo europeo, con sus habitantes sometidos a décadas de esclavitud y explotación.

La búsqueda de dominio y recursos por parte de Europa también se manifestó en conflictos internos. La Primera y la Segunda Guerras Mundiales, originadas por disputas territoriales y de control de recursos, provocaron una devastación sin precedentes y la pérdida de millones de vidas.

Más recientemente, la implicación de Europa en los asuntos mundiales, a menudo en tándem con Estados Unidos, ha seguido siendo fuente de disputas. El conflicto de Ucrania, supuestamente instigado por intereses estadounidenses, ha arrastrado a Europa a un atolladero geopolítico, poniendo aún más de relieve la compleja relación del continente con la dinámica del poder.

Con este telón de fondo, la postura actual de Europa sobre el conflicto palestino-israelí es preocupante. Aunque los líderes del continente suelen abrazar valores de libertad y derechos humanos, se ha criticado su percibido silencio o parcialidad ante la crisis palestina. El legado histórico europeo de colonización y conflicto hace que su apoyo a Israel, considerado por muchos como el agresor, no resulte sorprendente.

Sin embargo, se espera transparencia y verdad en una era de tecnología avanzada y noticias en tiempo real. La comunidad mundial espera que Europa, con sus ricas tradiciones democráticas, sea un faro de información imparcial y de apoyo a los derechos humanos. Sin embargo, la parcialidad percibida en los medios de comunicación y la falta de una postura firme contra las acciones de Israel han dado lugar a acusaciones de que Europa está abandonando sus valores fundamentales.

La deshumanización en los conflictos: Una perspectiva histórica e implicaciones contemporáneas

A lo largo de la historia, la deshumanización de un grupo de personas ha sido a menudo precursora de la violencia masiva y el genocidio. Al reducir a los individuos a etiquetas infrahumanas, los perpetradores pueden distanciarse psicológicamente de la gravedad de sus actos, lo que facilita la comisión de atrocidades contra quienes perciben como “otros”.

En el genocidio de Ruanda, los hutus, movidos por tensiones étnicas muy arraigadas y por la manipulación política, se referían a los tutsis como “cucarachas”. Este término deshumanizador facilitó la matanza masiva de unos 800.000 tutsis en 100 días.

Del mismo modo, durante el Holocausto, la maquinaria de propaganda nazi trabajó incansablemente para presentar a los judíos como “ratas” y otras criaturas infrahumanas. Esta deshumanización sistemática facilitó en gran medida el exterminio de seis millones de judíos y otros millones de víctimas del régimen nazi.

En el actual conflicto palestino-israelí ha habido casos en los que se ha utilizado esa retórica deshumanizadora. Los comentarios de funcionarios israelíes como el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, en los que describen a los palestinos como “animales por debajo de los seres humanos” se hacen eco de oscuros capítulos de la historia. Un lenguaje así, si no se controla, puede tener consecuencias nefastas.

Lo alarmante es el silencio percibido o la aprobación de algunos sectores occidentales. Supongamos que ese lenguaje despectivo no se condena universalmente. En ese caso, puede verse como una aprobación tácita, que puede conducir a una mayor escalada y violencia y repugna a la posición europea que ha abandonado sus valores para apoyar a Israel. La comunidad internacional debe estar alerta para condenar este tipo de lenguaje, independientemente de su fuente.

Gaza, a menudo descrita como “el mayor campo de prisioneros al aire libre del mundo”, está bloqueada desde 2007. La situación humanitaria es calamitosa, y los residentes se enfrentan a graves restricciones de movimiento, acceso a las necesidades y oportunidades económicas. La posible invasión de Gaza por parte de Israel podría tener consecuencias catastróficas para la población civil, especialmente si las fuerzas atacantes la desmovilizan, y el resultado dista mucho de ser seguro.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...