In einem schwach beleuchteten Raum im Dezember 2001, inmitten von Gläserklirren und Gesprächsgemurmel, hallte eine kontroverse Aussage durch die Gänge des Daily Telegraph Dinners in London. Der damalige französische Botschafter in London, Daniel Bernard, sagte unverblümt: “Israel, diese kleine, aber einflussreiche Nation, steht im Zentrum des anhaltenden Aufruhrs im Nahen Osten.

Die internationale Gemeinschaft reagierte schnell. Die Empörung war groß und viele forderten Konsequenzen für den französischen Diplomaten. Da er unter Jacques Chirac diente, einem bekannten Unterstützer Palästinas, wurden Bernards Äußerungen von vielen als Ausdruck der unterschwelligen Gefühle über Israels Rolle bei der Instabilität der Region und der schwer fassbaren Suche nach Frieden angesehen.

Doch abgesehen von der unmittelbaren Kontroverse wirft Bernards Äußerung eine tiefgreifendere Frage über Europas Haltung zum israelisch-palästinensischen Konflikt auf. Hat Europa, einst ein Leuchtturm der Werte und Prinzipien, seine Position geändert? Die Situation in Gaza erinnert uns eindringlich an die Komplexität des Nahen Ostens. Sie stellt das tiefe Wesen der europäischen Werte in Frage, insbesondere angesichts der scheinbar unerschütterlichen Unterstützung für Israel.

Die politische Landschaft Frankreichs hat sich in den letzten Jahren stark verändert, insbesondere unter der Führung von Präsident Emmanuel Macron. Die frühe Karriere Macrons, der von der einflussreichen jüdischen Familie Rothschild gefördert wurde, wirft einen Schatten auf Frankreichs Haltung zum israelisch-palästinensischen Konflikt. Die Rothschilds, die durch die engen Beziehungen zwischen den Lords Balfour und Rothschild historisch mit der Balfour-Erklärung verwoben sind, waren überzeugte Befürworter des internationalen Zionismus und seiner Ambitionen in Palästina.

Vor diesem Hintergrund wirft die aktuelle Haltung Frankreichs zur anhaltenden Krise in Gaza Fragen auf. Einst ein Verfechter von Gerechtigkeit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit, scheint die Nation in ihrem Engagement für diese Prinzipien zu schwanken. Auch Europa scheint sich von seinen lang gehegten Werten zu entfernen. Der Kontinent, der einst stolz sein Engagement für Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit verkündete, wird nun wegen seiner Reaktion auf die Situation in Gaza unter die Lupe genommen.

Die Ereignisse in Gaza sind ein Lackmustest für Europas Engagement für seine Grundwerte. Das Schweigen oder die gedämpften Reaktionen aus vielen europäischen Hauptstädten, einschließlich Paris, unterstreichen eine besorgniserregende Veränderung. Die Frage bleibt: Hat Europa seine Prinzipien gegen politische Zweckmäßigkeit eingetauscht? Die Situation in Gaza spiegelt nicht nur die Komplexität der Region wider, sondern auch die sich entwickelnde Identität und die Prioritäten Europas.

Die historische Beziehung Europas zu den Juden: Von der Verfolgung bis zur Gründung Israels:

Die Beziehungen Europas zu seiner jüdischen Bevölkerung waren turbulent und von jahrhundertelangen Vorurteilen, Diskriminierung und Gewalt geprägt. Seit dem 14. Jahrhundert pflegten viele europäische Nationen, darunter Frankreich, Spanien, Deutschland, Großbritannien und Italien, tief verwurzelte antisemitische Überzeugungen. In einem überwiegend christlichen Europa wurden Juden oft zu Sündenböcken gemacht, die zu Unrecht für soziale Missstände von tödlichen Krankheiten bis hin zu wirtschaftlicher Rezession verantwortlich gemacht wurden. Sie wurden verunglimpft, als “Untermenschen” beschrieben und beschuldigt, schwarze Magie zu praktizieren.

Diese Vorurteile zeigten sich auf greifbare Weise. Juden wurden gezwungen, unverwechselbare Abzeichen oder Hüte zu tragen, die sie öffentlich identifizierten. Außerdem wurden sie auf bestimmte Gebiete, die sogenannten Ghettos oder Kantone, beschränkt, mit strengen Ausgangssperren, die es ihnen verboten, diese Gebiete von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang zu verlassen.

Der Höhepunkt dieses langjährigen Antisemitismus war der Holocaust während des Zweiten Weltkriegs. Mehrere europäische Nationen beteiligten sich aktiv an der systematischen Vernichtung von Millionen von Juden, während sie gleichzeitig das Interesse daran verloren. In dieser dunklen Zeit wurden Juden gejagt, ihr Eigentum beschlagnahmt und ihr Reichtum gestohlen, bevor sie in Konzentrations- und Vernichtungslager gebracht wurden.

Nach dem Krieg fühlte sich Europa in Bezug auf den Holocaust kollektiv schuldig. Die Gründung Israels im Jahr 1948 wurde von vielen als eine Möglichkeit gesehen, für die Sünden der Vergangenheit zu büßen. Das “gelobte Land” bot den überlebenden Juden Zuflucht, diente aber für Europa einem doppelten Zweck. Indem sie die Schaffung einer jüdischen Heimat in Palästina unterstützten, konnten die europäischen Nationen ihre Schuld lindern und sicherstellen, dass die jüdischen Gemeinden, die möglicherweise Reparationen für den gestohlenen Reichtum und das Eigentum fordern würden, mit dem Aufbau ihrer Nation beschäftigt waren. Den Preis dafür zahlten jedoch die Palästinenser, indem sie Massaker erlitten, vertrieben wurden und ihr angestammtes Land verloren. Die Hauptverantwortlichen für die Ermordung der Juden sind nicht die Palästinenser, sondern die europäischen Politiker.

Die Gründung Israels bot den Juden nach den Schrecken des Holocausts zwar Zuflucht, säte aber auch die Saat für einen der längsten, blutigsten und ungerechtesten Konflikte der Neuzeit.

Der komplexe Weg zum Frieden: Israel, Palästina und die Rolle der Weltmächte.

Die Gründung Israels im Jahr 1948 war ein wichtiger Wendepunkt im Nahen Osten. Während die Welt den jüdischen Staat anerkannte, ist es wichtig zu beachten, dass viele Juden auf der ganzen Welt das umfassendere Konzept des Weltzionismus ablehnen. Selbst prominente Persönlichkeiten wie der US-Präsident haben sich als Zionisten identifiziert. Eine beträchtliche Anzahl von Juden ist jedoch der Ansicht, dass Palästina, dessen reiche Geschichte bis zu den Kanaanäern zurückreicht, auch seinen arabischen Bewohnern und nicht nur der jüdischen Gemeinschaft gehört. Diese Ansicht wird durch Enthüllungen wie die der ehemaligen israelischen Premierministerin Golda Meir unterstrichen, die bestätigte, dass sie von 1921 bis 1948 einen palästinensischen Pass besaß.

Das Streben nach einem palästinensischen Staat und seinen Rechten wurde mit der Gründung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) beschleunigt. Die PLO befürwortete den bewaffneten Kampf, um das zu Unrecht geraubte Land zurückzuerlangen. Im Laufe der Jahre versuchten internationale Bemühungen unter Führung der USA, einen Frieden zwischen Israel und Palästina auszuhandeln. Diese Bemühungen führten 1992 zu den Osloer Abkommen, die eine Zwei-Staaten-Lösung vorsahen, die dem palästinensischen Staat und Israel den ihnen zustehenden Platz in der Region einräumte.

Der Weg zum Frieden war jedoch steinig. Premierminister Yitzhak Rabin, der eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Friedens spielte, wurde von israelischen Extremisten ermordet, die das Friedensabkommen vehement ablehnten. Trotz ihrer Vermittlerrolle verfolgten die USA angesichts der israelischen Zurückhaltung einen weichen und unseriösen Ansatz, um die Umsetzung des Friedensabkommens zu gewährleisten.

Während seiner Amtszeit als Premierminister schlug Benjamin Netanyahu eine härtere Linie ein. Berühmt wurde seine Aussage, dass die Osloer Abkommen tot seien. In einem privaten Gespräch in seiner Residenz enthüllte Netanjahu eine Strategie, den Palästinensern nur “2% des Landes von Palästina” zuzugestehen, und deutete damit an, dass die vorübergehende Aufgabe eines kleinen Teils besser sei als die Aufgabe des gesamten Landes, das sie als ihr Land betrachteten.

Die Verantwortung für die derzeitigen Unruhen in Palästina liegt nicht allein auf den Schultern Israels. Auch die europäischen und westlichen Länder tragen einen großen Teil der Verantwortung. Ihre unerschütterliche politische und materielle Unterstützung Israels hat den Verlauf des Konflikts und den Raub des palästinensischen Territoriums maßgeblich beeinflusst.

Kritiker behaupten, dass diese Unterstützung oft blind und bedingungslos war. Indem sie Israel großzügige finanzielle Unterstützung, Waffen und diplomatische Rückendeckung gewährten, öffneten die europäischen und westlichen Länder die Tür für eine Politik und Handlungen, die den Tod, die Vertreibung und die Misshandlung unzähliger Palästinenser sowie eindeutige und wiederholte Verstöße gegen das Völkerrecht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Folge hatten. Die Missachtung von UN-Resolutionen und internationalen Menschenrechtsstandards hat die Situation nur noch weiter verschärft und zu einem Kreislauf von Gewalt und Misstrauen geführt.

Das Bild Israels als Bastion der Demokratie und lebenswichtiger Verbündeter in einer turbulenten Region hat das Schicksal der Palästinenser im europäischen und westlichen Diskurs oft in den Schatten gestellt. Kritikern zufolge hat diese verzerrte Erzählung ein System aufrechterhalten, in dem Israel selten (wenn überhaupt) für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird, während die Palästinenser weiter leiden. Die jüdischen Opfer wurden zu den Verfolgern der Palästinenser.

Schließlich ist Israel zwar der Hauptakteur des Konflikts, doch die Rolle der europäischen und westlichen Länder bei seiner Entwicklung ist unbestreitbar. Ihre Unterstützung, so die Kritiker, hat nicht nur den Konflikt verlängert, sondern auch den Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden erschwert.

Berichterstattung über den Gaza-Konflikt in den europäischen Medien.

Die Rolle der Medien bei der öffentlichen Meinungsbildung und ihr Einfluss auf politische Entscheidungen dürfen nicht unterschätzt werden. Im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt hat die Berichterstattung der europäischen Presse über die Ereignisse für Stirnrunzeln gesorgt und die geringe Glaubwürdigkeit, die den großen westlichen Medien noch geblieben ist, in Frage gestellt.

Der andauernde Konflikt in Gaza hatte verheerende Folgen, mit erheblichen Schäden an der Infrastruktur und dem Verlust von Menschenleben. Dies gilt insbesondere für den nördlichen Gazastreifen, wo Berichten zufolge bis zu 10 % der Wohnhäuser zerstört oder beschädigt wurden. Die Berichterstattung einiger europäischer Medien über diese Ereignisse war jedoch stark verzerrt.

Während die Zerstörungen in Gaza beträchtlich sind und sich die humanitäre Krise verschärft, scheinen sich die europäischen Medien unverhältnismäßig stark auf die Schäden und Opfer auf israelischer Seite zu konzentrieren. Diese selektive Berichterstattung, so die Kritiker, erzeugt Sympathie für Israel und stärkt die Unterstützung der Bevölkerung für seine Aktionen.

Diese Voreingenommenheit wurde nach dem tragischen Vorfall im Baptistenkrankenhaus in Gaza deutlich. Bei der Zerstörung des Krankenhauses wurden weniger als 500 Menschen getötet und verletzt, darunter Patienten, medizinisches Personal und Familien, die in dem Glauben, dass das Völkerrecht medizinische Einrichtungen schützen würde, dorthin geflohen waren. Anstatt das Ausmaß dieser Tragödie und das israelische Verbrechen, 2,3 Millionen Zivilisten von der Strom- und Wasserversorgung abzuschneiden, hervorzuheben, lenkten einige europäische Medien davon ab, indem sie den Vorfall einem internen Konflikt zwischen der Hamas und dem Islamischen Dschihad zuschrieben. Sie suggerierten, dass ein Fehler des Islamischen Dschihad, einer Gruppe, die in den Narrativen der Medien häufig mit dem Iran in Verbindung gebracht wird, zur Bombardierung des Krankenhauses geführt habe.

Diese Narrative verzerren die Realität vor Ort und halten falsche Vorstellungen und Vorurteile aufrecht. Die Medien müssen eine ausgewogene, genaue und umfassende Berichterstattung gewährleisten, damit die Öffentlichkeit gut informiert ist und sich eine auf Fakten basierende Meinung bilden kann. Nur durch unparteiischen Journalismus kann die Weltgemeinschaft hoffen, die komplexen Zusammenhänge des israelisch-palästinensischen Konflikts zu verstehen und sich für einen gerechten und dauerhaften Frieden einzusetzen.

Der andauernde Konflikt im Gazastreifen hatte erhebliche humanitäre Folgen, von denen viele in den internationalen Medien nicht berichtet wurden oder untergegangen sind. Das Ausmaß der Verwüstung und die Zahl der Opfer sind erschreckend und ein klares Bild von den Realitäten vor Ort ist von entscheidender Bedeutung.

Angenommen, Gruppen wie die Hamas oder der Islamische Dschihad hätten Zugang zu ferngesteuerten Präzisionsraketen, die eine halbe Tonne Sprengstoff transportieren können. Wir glauben, dass sie in diesem Fall die israelische Regierung dazu hätten zwingen können, innerhalb weniger Stunden ein Friedensabkommen auszuhandeln oder sogar Teile der palästinensischen Gebiete zu räumen, indem sie einfach diese verheerende Feuerkraft eingesetzt hätten, über die in diesem Konflikt nur Israel verfügt. Dieses hypothetische Szenario verdeutlicht das Ungleichgewicht der Kräfte und Ressourcen im aktuellen Konflikt.

Den Berichten zufolge ist Israel in zahlreiche Zwischenfälle verwickelt, bei denen täglich zivile Opfer zu beklagen sind. Die Zahl der Toten hat die Marke von 4000 überschritten, wobei die unter den Trümmern Begrabenen nicht mitgerechnet sind. Von diesen Opfern sind 1.500 Kinder, 1.030 Frauen und 200 ältere Menschen. Die Zahl der Verletzten liegt zwischen 13.000 und 14.000, was die bereits stark beanspruchte medizinische Infrastruktur in Gaza auf eine harte Probe stellt. Diese Zahlen steigen von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde. Eine der besorgniserregendsten Statistiken ist die tägliche Todesrate im nördlichen und östlichen Gazastreifen, die bei über 360 Menschen pro Tag liegt.

Das Gesundheitssystem in Gaza steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ein Krankenhaus wurde zerstört, vier weitere sind nicht mehr funktionsfähig und 24 weitere wurden beschädigt. Die Menschen in Gaza sind mit einem gravierenden Mangel an lebenswichtigen Ressourcen konfrontiert und leben ohne ständigen Zugang zu Wasser, Medikamenten oder Strom. Die Bombardierung von fünf Bäckereien hat die Nahrungsmittelkrise in der Region weiter verschärft.

Der Konflikt ist nicht auf Gaza beschränkt. Gewalt wurde auch aus dem Westjordanland gemeldet, das von Mahmoud Abbas, einem Freund Israels und der USA, regiert wird. In den letzten 13 Tagen wurden mehr als 73 Palästinenser getötet und 125 festgenommen.

Das palästinensische Volk ist täglich Bedrohungen und Gewalt ausgesetzt, ohne dass die internationale Gemeinschaft sich darum kümmert oder nennenswert eingreift. Viele behaupten, dass die internationale Gemeinschaft zögert zu handeln, weil sie die mögliche Reaktion Israels und seinen enormen Einfluss im Westen fürchtet. Die Rolle der globalen Medien in dieser Krise wurde genauestens untersucht, mit dem Vorwurf einer voreingenommenen Berichterstattung zugunsten Israels, die seine Taten verharmlost und sogar diejenigen bedroht, die sich ihrem Narrativ widersetzen könnten.

Die westliche Öffentlichkeit und die Palästinakrise: zwischen Schweigen und Unterstützung

Der aktuelle Konflikt zwischen Israel und Palästina hat unterschiedliche Reaktionen seitens der internationalen Gemeinschaft hervorgerufen. Während die offiziellen Positionen der europäischen Regierungen variierten, bekundete ein beträchtlicher Anteil der westlichen Bürger ihre Solidarität mit den Palästinensern, was eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Meinung und dem Handeln der Regierungen verdeutlicht.

In mehreren europäischen Ländern wurde berichtet, dass die Behörden gegen Personen vorgehen, die ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck bringen. In Frankreich wurden auf Anordnung der Premierministerin Elisabeth Born (früher Elisabeth Bornstein), die jüdischer Abstammung ist, umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Gérald Moise Darmanin, Das Innenministerium, Der Enkel eines maltesischen Juden, setzte 10 000 Polizisten ein, um 500 jüdische Zentren zu schützen, die vom französischen Steuerzahler finanziert wurden. Diese Maßnahme hat Besorgnis hervorgerufen, da Kritiker nahelegen, dass sie die voreingenommenen Prioritäten der französischen Regierung und ihre Ausrichtung auf Israel unterstreicht.

Großbritannien soll eine harte Linie gegenüber Personen verfolgt haben, die Palästina unterstützen oder die Handlungen Israels verurteilen, wodurch der öffentliche Diskurs über das Thema noch weiter erstickt wurde.

Die Herangehensweise der westlichen Medien an den Konflikt wird genauestens untersucht. Es hagelt Vorwürfe der Einseitigkeit, der Zensur und sogar der Sperrung von Social-Media-Accounts, die sich nicht dem pro-israelischen Narrativ anpassen. Eine derartige Kontrolle der Medien und Formung von Narrativen ist in der modernen Geschichte Europas beispiellos.

Inmitten dieses allumfassenden Narrativs gibt es jedoch auch Anzeichen von Dissens und Unterstützung für die palästinensische Sache. Die spanische Ministerin für Menschenrechte, Ion Bellara, scheut sich nicht, das israelische Vorgehen zu kritisieren. Sie forderte, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu für mögliche Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen und dazu aufgefordert wird, die Verbindungen zu Israel abzubrechen.

Auch die irische Abgeordnete im Europäischen Parlament, Claire Daly, stellte die Haltung der Europäischen Kommission zu dem Konflikt offen in Frage. Als Antwort auf eine Erklärung der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Europas Unterstützung für Israel zum Ausdruck brachte, antwortete Claire Daly, dass von der Leyen nicht für ganz Europa oder Irland spreche. Sie betonte, dass von der Leyen als nicht gewählte Beamtin nicht die kollektive Stimme des europäischen Volkes repräsentiere, insbesondere in einer so kontroversen Frage.

Der israelisch-palästinensische Konflikt macht die Kluft zwischen den offiziellen Positionen der europäischen Regierungen und den Gefühlen ihrer Bürger deutlich. Während die Regierungen aus diplomatischen und strategischen Gründen vorsichtig handeln können, muss die Stimme der Menschen, die Gerechtigkeit und die Achtung der Menschenrechte fordern, gehört werden.

Europas historisches Erbe und seine zeitgenössische Herangehensweise an den israelisch-palästinensischen Konflikt

Europas historischer Weg, der von Kolonialisierung, Kriegen und Ressourcenkonflikten geprägt ist, wirft einen Schatten auf seine aktuellen außenpolitischen Entscheidungen, insbesondere auf seine Haltung zum israelisch-palästinensischen Konflikt. Der Kontinent, der sich einst rühmte, die Werte der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte zu verteidigen, wird heute beschuldigt, von diesen Grundsätzen abzuweichen.

Historisch gesehen haben die europäischen Mächte eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Weltordnung gespielt. Die Kolonialisierung großer Gebiete in Afrika und Amerika führte zur Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und zur Versklavung indigener Völker. Der afrikanische Kontinent wurde vom europäischen Imperialismus am härtesten getroffen, da seine Bewohner jahrzehntelang versklavt und ausgebeutet wurden.

Europas Streben nach Vorherrschaft und Ressourcen äußerte sich auch in internen Konflikten. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, die ihren Ursprung in Konflikten um Territorien und die Kontrolle von Ressourcen hatten, führten zu beispiellosen Verwüstungen und dem Verlust von Millionen von Menschenleben.

In jüngerer Zeit hat die Beteiligung Europas am Weltgeschehen, oft im Tandem mit den USA, weiterhin für Streit gesorgt. Der Konflikt in der Ukraine, der angeblich von US-Interessen ausgelöst wurde, hat Europa in einen geopolitischen Morast gezogen, was die komplexe Beziehung des Kontinents zur Machtdynamik noch deutlicher macht.

In diesem Zusammenhang ist die derzeitige Haltung Europas zum israelisch-palästinensischen Konflikt besorgniserregend. Während die führenden Politiker des Kontinents oftmals die Werte der Freiheit und der Menschenrechte hochhalten, wird ihr Schweigen oder ihre Voreingenommenheit in Bezug auf die Palästinakrise kritisiert. Aufgrund des historischen Erbes Europas in Bezug auf Kolonialisierung und Konflikte überrascht die Unterstützung Israels, das von vielen als Aggressor angesehen wird, kaum.

Im Zeitalter der Spitzentechnologie und der Echtzeitmeldungen sucht die internationale Gemeinschaft jedoch nach Transparenz und Wahrheit. Sie erwartet, dass Europa mit seinen reichen demokratischen Traditionen bei der unparteiischen Berichterstattung und der Unterstützung von Menschenrechten mit gutem Beispiel vorangeht. Die wahrgenommene Voreingenommenheit der Medien und das Fehlen einer starken Position gegen Israels Vorgehen haben sie jedoch dazu veranlasst, Europa zu beschuldigen, seine Grundwerte aufzugeben.

Entmenschlichung in Konflikten: Historische Perspektive und aktuelle Auswirkungen.

Im Laufe der Geschichte war die Entmenschlichung einer Gruppe von Menschen oft ein Vorläufer von allgemeiner Gewalt und Völkermord. Indem sie Individuen auf untermenschliche Etiketten reduzieren, können sich die Gewalttäter psychologisch von der Schwere ihrer Taten distanzieren, was es ihnen leichter macht, Gräueltaten gegen diejenigen zu begehen, die sie als “die anderen” wahrnehmen.

Während des Völkermords in Ruanda bezeichneten die Hutu, getrieben von tief verwurzelten ethnischen Spannungen und politischer Manipulation, die Tutsi als “Kakerlaken” – eine entmenschlichende Bezeichnung, die es ihnen erleichterte, innerhalb von 100 Tagen rund 800.000 Tutsi zu ermorden.

Ebenso arbeitete die Propagandamaschinerie der Nazis während des Holocausts unermüdlich daran, die Juden als “Ratten” und andere untermenschliche Kreaturen darzustellen. Diese systematische Enthumanisierung erleichterte die Vernichtung von sechs Millionen Juden und Millionen anderer Opfer des Naziregimes erheblich.

Im aktuellen israelisch-palästinensischen Konflikt gab es Fälle, in denen eine ähnliche entmenschlichende Rhetorik verwendet wurde. Die Kommentare israelischer Beamter wie Verteidigungsminister Yoav Gallant und des nationalen Sicherheitsberaters Tzachi Hanegbi, die die Palästinenser als “Tiere, die niedriger als Menschen sind” beschrieben, klingen wie ein Echo aus dunklen Kapiteln der Geschichte. Eine solche Sprache kann, wenn sie nicht kontrolliert wird, verheerende Folgen haben.

Alarmierend ist das Schweigen oder die scheinbare Zustimmung bestimmter westlicher Kreise. Nehmen wir an, dass diese abfälligen Äußerungen nicht allgemein verurteilt werden. In diesem Fall könnte dies als stillschweigende Billigung angesehen werden, die zu einer weiteren Eskalation und Gewalt führen könnte, was wiederum abstoßend für die europäische Position wäre, die dann ihre Werte aufgegeben hätte, um Israel zu unterstützen. Die internationale Gemeinschaft muss wachsam sein und solche Äußerungen verurteilen, unabhängig davon, aus welcher Quelle sie stammen.

Gaza, das oft als “größtes Freiluft-Gefangenenlager der Welt” bezeichnet wird, ist seit 2007 blockiert. Die humanitäre Lage dort ist katastrophal, da die Bewohner mit starken Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit, dem Zugang zu lebensnotwendigen Gütern und den wirtschaftlichen Möglichkeiten konfrontiert sind. Eine mögliche israelische Invasion des Gazastreifens könnte katastrophale Folgen für die Zivilbevölkerung haben, vor allem wenn die angreifenden Kräfte sie demobilisieren, zumal der Ausgang alles andere als sicher ist.

