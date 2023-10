I valori vacillanti dell’Europa: Media manipolati e sostegno incondizionato a Israele.

Scritto da Elijah J. Magnier:

In una stanza scarsamente illuminata nel dicembre 2001, tra il tintinnio dei bicchieri e il mormorio della conversazione, una dichiarazione controversa riecheggiò nei corridoi della cena del Daily Telegraph a Londra. L’ambasciatore francese a Londra all’epoca, Daniel Bernard, disse senza mezzi termini: Israele, questa piccola ma influente nazione, è al centro delle turbolenze in corso in Medio Oriente”. La comunità internazionale ha reagito rapidamente. Ne è seguita un’indignazione, con molte richieste di ripercussioni per il diplomatico francese. Essendo stato al servizio di Jacques Chirac, un noto sostenitore della Palestina, i commenti di Bernard sono stati visti da molti come un riflesso dei sentimenti sottostanti sul ruolo di Israele nell’instabilità della regione e nella sfuggente ricerca della pace.

Ma al di là della polemica immediata, la dichiarazione di Bernard solleva una domanda più profonda sulla posizione dell’Europa sul conflitto israelo-palestinese. L’Europa, un tempo faro di valori e principi, ha cambiato la sua posizione? La situazione a Gaza ci ricorda la complessità del Medio Oriente. Mette in discussione l’essenza profonda dei valori europei, soprattutto alla luce del suo sostegno apparentemente incrollabile a Israele.

Il panorama politico della Francia è cambiato in modo significativo nel corso degli anni, in particolare sotto la guida del Presidente Emmanuel Macron. L’inizio della carriera di Macron, con il mentore dell’influente famiglia ebraica Rothschild, getta un’ombra sull’approccio della Francia al conflitto israelo-palestinese. Storicamente intrecciati con la Dichiarazione Balfour grazie agli stretti legami tra i Signori Balfour e Rothschild, i Rothschild sono stati convinti sostenitori del sionismo internazionale e delle sue ambizioni in Palestina.

In questo contesto, l’attuale posizione della Francia sulla crisi in corso a Gaza solleva delle domande. Un tempo paladina della giustizia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, la nazione sembra vacillare nel suo impegno verso questi principi. Anche l’Europa sembra allontanarsi dai suoi valori di lunga data. Il continente che un tempo proclamava con orgoglio il suo impegno per la giustizia e lo Stato di diritto è ora sotto esame per la sua risposta alla situazione di Gaza.

Gli eventi in corso a Gaza sono una cartina di tornasole dell’impegno dell’Europa nei confronti dei suoi valori fondamentali. Il silenzio o le reazioni sommesse di molte capitali europee, compresa Parigi, sottolineano un cambiamento preoccupante. La domanda rimane: L’Europa ha scambiato i suoi principi con l’opportunità politica? La situazione a Gaza riflette non solo le complessità della regione, ma anche l’evoluzione dell’identità e delle priorità dell’Europa.

Il rapporto storico dell’Europa con gli ebrei: Dalla persecuzione alla creazione di Israele.

Il rapporto dell’Europa con la sua popolazione ebraica è stato turbolento, segnato da secoli di pregiudizi, discriminazione e violenza. A partire dal XIV secolo, molte nazioni europee, tra cui Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna e Italia, avevano convinzioni antisemite profondamente radicate. In un’Europa prevalentemente cristiana, gli ebrei erano spesso capri espiatori, incolpati ingiustamente di mali sociali che andavano dalle malattie mortali alla crisi economica. Venivano diffamati, dipinti come ‘subumani’ e accusati di praticare la magia nera.

Questi pregiudizi si manifestavano in modo tangibile. Gli ebrei erano costretti a indossare distintivi o cappelli che li identificavano pubblicamente. Venivano anche confinati in determinate aree, conosciute come ghetti o cantoni, con un rigido coprifuoco che vietava loro di uscire da queste aree dal tramonto all’alba.

Il culmine di questo antisemitismo di lunga data fu l’Olocausto durante la Seconda Guerra Mondiale. Diverse nazioni europee parteciparono attivamente e ignorarono lo sterminio sistematico di milioni di ebrei. Durante questo capitolo oscuro, gli ebrei furono braccati, le loro proprietà confiscate e le loro ricchezze rubate prima di essere inviati nei campi di concentramento e di sterminio.

Dopo la guerra, l’Europa ha lottato con il senso di colpa collettivo per l’Olocausto. La creazione di Israele nel 1948 fu vista da molti come un modo per espiare i peccati del passato. La ‘terra promessa’ offrì rifugio agli ebrei sopravvissuti, ma servì a un duplice scopo per l’Europa. Sostenendo la creazione di una patria ebraica in Palestina, le nazioni europee potevano placare il loro senso di colpa e garantire che le comunità ebraiche, che avrebbero potuto chiedere un risarcimento per le ricchezze e le proprietà rubate, fossero occupate nella costruzione della nazione. Tuttavia, questo ha avuto un costo significativo per i Palestinesi, che hanno affrontato massacri, sfollamenti e la perdita delle loro terre ancestrali. I leader europei sono stati i principali responsabili dell’uccisione degli ebrei, non dei palestinesi.

La creazione di Israele, pur fornendo un rifugio agli ebrei dopo gli orrori dell’Olocausto, ha anche gettato i semi di uno dei conflitti più lunghi, sanguinosi e ingiusti dei tempi moderni.

Il complesso cammino verso la pace: Israele, Palestina e il ruolo delle potenze mondiali

La creazione di Israele nel 1948 ha segnato una svolta significativa in Medio Oriente. Sebbene il mondo abbia riconosciuto lo Stato ebraico, è importante notare che molti ebrei in tutto il mondo rifiutano il concetto più ampio di sionismo globale. Anche personaggi di spicco, come il Presidente americano, si sono auto-identificati come sionisti. Tuttavia, un numero significativo di ebrei ritiene che la Palestina, con la sua ricca storia che risale ai Cananei, appartenga ai suoi abitanti arabi, non solo alla comunità ebraica. Questo punto di vista è sottolineato da rivelazioni come quella dell’ex Primo Ministro israeliano Golda Meir, che ha confermato di essere stata in possesso di un passaporto palestinese dal 1921 al 1948.

La ricerca di uno Stato e di diritti palestinesi ha preso slancio con la creazione dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). L’OLP sosteneva una lotta armata per riconquistare la terra ingiustamente rubata. Nel corso degli anni, gli sforzi internazionali guidati dagli Stati Uniti hanno cercato di mediare la pace tra Israele e Palestina. Questi sforzi sono culminati negli accordi di Oslo del 1992, che prevedevano una soluzione a due Stati, dando allo Stato palestinese e a Israele il posto che spetta loro nella regione.

Ma la strada verso la pace era irta di sfide. Il Primo Ministro Yitzhak Rabin, che è stato determinante nel promuovere la pace, è stato assassinato da estremisti israeliani che si sono opposti con veemenza all’accordo di pace. Nonostante il suo ruolo di mediatore, gli Stati Uniti hanno avuto un approccio morbido e non serio per garantire l’attuazione degli accordi di pace di fronte alla resistenza israeliana.

Durante il suo mandato come Primo Ministro, Benjamin Netanyahu ha adottato una linea più dura. Ha notoriamente dichiarato morti gli Accordi di Oslo. In un momento di candore trapelato da una conversazione privata nella sua residenza, Netanyahu ha rivelato una strategia che prevedeva di dare ai Palestinesi solo il ‘2 per cento della terra di Palestina’, suggerendo che rinunciare temporaneamente a una piccola parte era preferibile a rinunciare a tutta quella che consideravano la loro terra.

La responsabilità dei disordini in corso in Palestina non ricade solo sulle spalle di Israele. Invece, le nazioni europee e occidentali hanno una parte significativa della colpa. Il loro sostegno incrollabile a Israele, sia politicamente che materialmente, è stato determinante nel plasmare la traiettoria del conflitto e il furto del territorio palestinese.

I critici sostengono che questo sostegno è stato spesso cieco e incondizionato. Fornendo a Israele generosi aiuti finanziari, armi e copertura diplomatica, le nazioni europee e occidentali hanno permesso politiche e azioni che hanno portato all’uccisione, allo sfollamento e all’abuso di innumerevoli palestinesi, oltre a chiare e ripetute violazioni del diritto internazionale e dei crimini contro l’umanità. L’inosservanza delle risoluzioni delle Nazioni Unite e delle norme internazionali sui diritti umani aggrava ulteriormente la situazione, portando a un ciclo di violenza e sfiducia.

La narrazione di Israele come bastione della democrazia e alleato vitale in una regione turbolenta ha spesso messo in ombra la condizione dei Palestinesi nel discorso europeo e occidentale. Questa narrazione distorta, sostengono i critici, ha perpetuato un sistema in cui Israele è raramente (se non mai) ritenuto responsabile delle sue azioni, mentre i Palestinesi continuano a soffrire. Le vittime ebree sono diventate i persecutori dei Palestinesi.

Infine, sebbene Israele sia un attore primario nel conflitto, il ruolo delle nazioni europee e occidentali nel plasmare il suo corso è innegabile. Il loro sostegno, sostengono i critici, non solo ha prolungato la competizione, ma ha anche reso più difficile il cammino verso una pace giusta e duratura.

Copertura mediatica europea del conflitto di Gaza

Il ruolo dei media nel formare l’opinione pubblica e nell’influenzare le decisioni politiche non può essere sottovalutato. Nel contesto del conflitto israelo-palestinese, la copertura degli eventi da parte della stampa europea ha sollevato delle perplessità e ha messo in discussione ciò che rimane della credibilità dei media mainstream occidentali.

Il conflitto in corso a Gaza ha avuto conseguenze devastanti, con danni significativi alle infrastrutture e perdite di vite umane. Questo è particolarmente vero nel nord di Gaza, dove, secondo quanto riferito, fino al 10% delle abitazioni sono state distrutte o danneggiate. Tuttavia, alcuni media europei hanno riportato questi eventi in modo gravemente distorto.

Mentre la distruzione a Gaza è vasta e la crisi umanitaria si sta aggravando, i media europei sembrano concentrarsi in modo sproporzionato sui danni e sulle vittime da parte israeliana. Questa copertura selettiva, sostengono i critici, genera simpatia per Israele e rafforza il sostegno popolare alle sue azioni.

Questo pregiudizio è stato evidente dopo il tragico incidente all’Ospedale Baptist di Gaza. La distruzione dell’ospedale ha provocato la morte e il ferimento di meno di 500 persone, tra cui i pazienti, il personale medico e le famiglie che si erano rifugiate lì, credendo che il diritto internazionale avrebbe protetto tali strutture mediche. Invece di evidenziare le dimensioni di questa tragedia e il crimine israeliano di aver tagliato l’acqua e l’elettricità a 2,3 civili, alcuni media europei hanno scelto di deviare l’attenzione attribuendo l’incidente a una disputa interna tra Hamas e la Jihad islamica. Hanno suggerito che un errore della Jihad islamica, un gruppo spesso collegato all’Iran nelle narrazioni dei media, abbia portato al bombardamento dell’ospedale.

Tali narrazioni travisano la realtà sul terreno e perpetuano idee sbagliate e pregiudizi. I media dovrebbero fornire una copertura equilibrata, accurata e completa degli eventi, per garantire che il pubblico sia ben informato e possa formarsi un’opinione basata sui fatti. Solo attraverso un giornalismo imparziale la comunità globale può sperare di comprendere le complessità del conflitto israelo-palestinese e lavorare per una pace giusta e duratura.

Il conflitto in corso a Gaza ha avuto conseguenze umanitarie significative, molte delle quali rimangono sottovalutate o oscurate dai media internazionali. L’entità della devastazione e il tributo umano sono spaventosi ed è fondamentale avere un quadro chiaro della realtà sul terreno.

Supponiamo che gruppi come Hamas o la Jihad islamica avessero accesso a munizioni a guida di precisione in grado di trasportare mezza tonnellata di esplosivo. Si ritiene che avrebbero potuto costringere il governo israeliano a negoziare un accordo di pace in poche ore o addirittura evacuare parti dei territori palestinesi, utilizzando questa devastante potenza di fuoco che solo Israele ha in questo conflitto. Questo scenario ipotetico evidenzia lo squilibrio di potere e di risorse nella competizione.

I rapporti indicano che Israele è coinvolto in numerosi incidenti che causano vittime civili ogni giorno. Il bilancio delle vittime ha superato le 4.000 unità, senza contare quelle sepolte sotto le macerie. Di queste vittime, 1.500 sono bambini, 1.030 sono donne e 200 sono anziani. I feriti sono tra i 13.000 e i 14.000, mettendo ulteriormente a dura prova le infrastrutture mediche di Gaza, già sovraccariche. Queste cifre aumentano di giorno e di ora in ora. Una delle statistiche più preoccupanti è il tasso di mortalità giornaliero riportato nel nord e nell’est di Gaza, che ha superato le 360 persone al giorno.

Il sistema sanitario di Gaza è sull’orlo del collasso. Un ospedale è stato distrutto, altri quattro resi inutilizzabili e altri 24 danneggiati o con capacità ridotte. I gazesi devono affrontare una grave carenza di risorse essenziali e vivono senza un accesso costante all’acqua, alle medicine o all’elettricità. Il bombardamento di cinque panetterie ha ulteriormente aggravato la crisi alimentare della città.

Il conflitto non è limitato a Gaza. Ci sono state segnalazioni di violenza anche in Cisgiordania, sotto la guida di Mahmoud Abbas, un amico di Israele e degli Stati Uniti. Oltre 73 palestinesi sono stati uccisi e 125 arrestati negli ultimi 13 giorni.

Il popolo palestinese affronta minacce e violenze quotidiane senza un’attenzione o un intervento internazionale significativo. Molti sostengono che la comunità internazionale sia riluttante ad agire a causa delle preoccupazioni per la potenziale risposta di Israele e per l’influenza diffusa in Occidente. Il ruolo dei media globali in questa crisi è stato messo sotto esame, con l’accusa di essere stati influenzati a favore di Israele, sminuendo le sue azioni e persino minacciando coloro che potrebbero opporsi alla sua narrazione.

L’opinione pubblica occidentale e la crisi palestinese: Una dicotomia di silenzio e sostegno

Il conflitto in corso tra Israele e Palestina ha suscitato diverse risposte da parte della comunità internazionale. Mentre le posizioni ufficiali dei governi europei sono variate, una percentuale significativa di cittadini occidentali ha espresso solidarietà con i palestinesi, evidenziando uno scollamento tra l’opinione pubblica e l’azione dei governi.

Diversi Paesi europei hanno riferito che le autorità stanno dando un giro di vite alle persone che sostengono la Palestina. In Francia, è stato dispiegato un ampio apparato di sicurezza su ordine del Primo Ministro Elisabeth Born (ex Elisabeth Bornstein), di origine ebraica. Il Ministero degli Interni ha schierato 10.000 agenti di polizia per proteggere 500 centri ebraici, finanziati dal contribuente francese. La mossa ha sollevato delle perplessità, con i critici che suggeriscono che sottolinea le priorità distorte del governo francese e il suo allineamento con Israele.

Secondo quanto riferito, la Gran Bretagna ha adottato una linea dura contro coloro che sostengono la Palestina o condannano le azioni israeliane, soffocando ulteriormente il discorso pubblico.

Anche l’approccio dei media occidentali al conflitto è stato messo sotto esame. Sono state diffuse le accuse di parzialità, censura e persino la sospensione degli account sui social media che non si conformano alle narrazioni pro-israeliane. Un tale controllo dei media e una tale modellazione della narrazione non hanno precedenti nella storia moderna dell’Europa.

Tuttavia, in mezzo a questa narrazione generale, ci sono stati spiragli di dissenso e di sostegno alla causa palestinese. Il Ministro spagnolo per i Diritti Umani, Ion Bellara, ha criticato apertamente le azioni israeliane. Ha chiesto che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu sia chiamato a rispondere di possibili crimini di guerra e ha sostenuto la necessità di tagliare i legami con Israele.

Allo stesso modo, Claire Daly, membro irlandese del Parlamento europeo, ha messo apertamente in discussione la posizione della Commissione europea sul conflitto. In risposta a una dichiarazione del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che esprimeva il sostegno dell’Europa a Israele, Daly ha risposto che la von der Leyen non parlava a nome di tutta l’Europa o dell’Irlanda. Daly ha sottolineato che, in quanto funzionario non nominato, la von der Leyen non rappresenta la voce collettiva del popolo europeo, soprattutto su una questione così controversa.

Il conflitto israelo-palestinese ha evidenziato un abisso tra le posizioni ufficiali dei governi europei e i sentimenti dei loro cittadini. Mentre i governi possono muoversi con cautela per ragioni diplomatiche e strategiche, la voce del popolo che chiede giustizia e diritti umani deve essere ascoltata.

L’eredità storica e l’approccio contemporaneo dell’Europa al conflitto israelo-palestinese

La traiettoria storica dell’Europa, fatta di colonizzazione, guerre e conflitti basati sulle risorse, getta una lunga ombra sulle sue scelte contemporanee di politica estera, compresa la sua posizione sul conflitto israelo-palestinese. Il continente, che un tempo si vantava di sostenere i valori della libertà, della democrazia e dei diritti umani, ora deve affrontare le accuse di allontanarsi da questi principi.

Storicamente, le potenze europee hanno svolto un ruolo significativo nel plasmare l’ordine mondiale. La loro colonizzazione di vasti territori in Africa e nelle Americhe ha portato allo sfruttamento delle risorse naturali e alla sottomissione delle popolazioni indigene. Il continente africano ha subito il peso dell’imperialismo europeo, con i suoi abitanti sottoposti a decenni di schiavitù e sfruttamento.

La ricerca di dominio e di risorse da parte dell’Europa si manifestò anche in conflitti interni. La Prima e la Seconda Guerra Mondiale, originate da dispute territoriali e di controllo delle risorse, hanno provocato una devastazione senza precedenti e la perdita di milioni di vite.

Più recentemente, il coinvolgimento dell’Europa negli affari globali, spesso in tandem con gli Stati Uniti, ha continuato ad essere una fonte di contesa. Il conflitto in Ucraina, presumibilmente istigato dagli interessi americani, ha trascinato l’Europa in un pantano geopolitico, evidenziando ulteriormente la complessa relazione del continente con le dinamiche di potere.

In questo contesto, l’attuale posizione dell’Europa sul conflitto israelo-palestinese è preoccupante. Mentre i leader del continente spesso sposano i valori della libertà e dei diritti umani, il loro silenzio o pregiudizio percepito di fronte alla crisi palestinese è stato criticato. L’eredità storica dell’Europa, fatta di colonizzazione e conflitti, rende sorprendente il suo sostegno a Israele, visto da molti come l’aggressore.

Tuttavia, ci si aspetta trasparenza e verità in un’epoca di tecnologia avanzata e di notizie in tempo reale. La comunità globale si aspetta che l’Europa, con le sue ricche tradizioni democratiche, sia un faro di informazione imparziale e di sostegno ai diritti umani. Tuttavia, i pregiudizi percepiti dai media e la mancanza di una forte presa di posizione contro le azioni di Israele hanno portato all’accusa che l’Europa stia abbandonando i suoi valori fondamentali.

Disumanizzazione nei conflitti: Una prospettiva storica e implicazioni contemporanee

Nel corso della storia, la disumanizzazione di un gruppo di persone è stata spesso un precursore della violenza di massa e del genocidio. Riducendo gli individui a etichette subumane, i perpetratori possono allontanarsi psicologicamente dalla gravità delle loro azioni, rendendo più facile commettere atrocità contro coloro che percepiscono come ‘altri’.

Nel genocidio del Ruanda, gli Hutu, spinti da tensioni etniche profonde e dalla manipolazione politica, si riferivano ai Tutsi come ‘scarafaggi’. Questo termine disumanizzante ha facilitato il massacro di massa di circa 800.000 Tutsi in 100 giorni.

Allo stesso modo, durante l’Olocausto, la macchina propagandistica nazista lavorò instancabilmente per ritrarre gli ebrei come ‘ratti’ e altre creature subumane. Questa disumanizzazione sistematica facilitò notevolmente lo sterminio di sei milioni di ebrei e di milioni di altre vittime del regime nazista.

Nel conflitto israelo-palestinese in corso, ci sono stati casi in cui è stata utilizzata una simile retorica disumanizzante. I commenti di funzionari israeliani come il Ministro della Difesa Yoav Gallant e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Tzachi Hanegbi, che descrivono i palestinesi come “animali inferiori agli esseri umani”, riecheggiano capitoli oscuri della storia. Questo linguaggio, se non controllato, può avere conseguenze terribili.

Ciò che è allarmante è il silenzio o l’approvazione percepita da alcuni ambienti occidentali. Supponiamo che questo linguaggio sprezzante non sia universalmente condannato. In tal caso, può essere visto come una tacita approvazione, potenzialmente in grado di portare a un’ulteriore escalation e violenza e ripugnante per la posizione europea che ha abbandonato i suoi valori per sostenere Israele. La comunità internazionale deve essere vigile nel condannare questo linguaggio, indipendentemente dalla sua fonte.

Gaza, spesso descritta come ‘il più grande campo di prigionia a cielo aperto del mondo’, è bloccata dal 2007. La situazione umanitaria è terribile, con i residenti che devono affrontare gravi restrizioni di movimento, accesso ai beni di prima necessità e opportunità economiche. La potenziale invasione di Gaza da parte di Israele potrebbe avere conseguenze catastrofiche per la popolazione civile, soprattutto se le forze di attacco li smobilitano, e l’esito è tutt’altro che certo.

