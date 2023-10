Gaza’s ondergrondse front: Palestijnse strategie onder het puin tegenover de verhevigde Israëlische agressie”.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In een belangrijke verschuiving van zijn traditionele tactiek heeft Israël zijn aanpak van grondinvasies veranderd. In plaats van zijn gebruikelijke strategie heeft Israël nu een reeks grondoperaties tegen de Gazastrook gelanceerd, zowel te land als ter zee. Deze verandering is voorafgegaan door een ongekend hevig bombardement. Ondanks dringende oproepen van 120 landen in de Veiligheidsraad voor een onmiddellijk staakt-het-vuren, heeft Israël volhard in zijn agressieve houding.

De militaire winst van deze acties lijkt echter minimaal voor Israël. Het belangrijkste resultaat is grootschalige verwoesting, met naar schatting meer dan 7.500 burgerslachtoffers, waaronder maar liefst 4.800 vrouwen en kinderen. Te midden van deze chaos is het Palestijnse verzet echter niet onvoorbereid. Bronnen binnen de ‘As van Verzet’ geven aan dat de Palestijnen op de Israëlische aanval hadden geanticipeerd en zich erop hadden voorbereid.

Hoge functionarissen binnen de As van Verzet, die opereren vanuit de Joint Command Centres, hebben commentaar gegeven op het recente Israëlische bombardement op Noord-Gaza. Ze verklaarden: “De grote schade die is veroorzaakt door de intense Israëlische luchtaanvallen in het noorden van de Gazastrook dient in de eerste plaats als een belangrijk obstakel voor de opmars van Israëlische militaire voertuigen en gemechaniseerde brigades die binnen de grenzen van Gaza zijn ingezet.

De bron zei verder dat “Israël luchtaanvallen uitvoerde op verschillende woonwijken tijdens de nachtelijke uren. Terwijl de bewoners van gebieden dichtbij de Gazastrook eerder waren geëvacueerd, blijft Israël deze gebieden aanvallen. Dit is grotendeels te wijten aan bezorgdheid over de ingewikkelde tunnelsystemen en versterkingen die het verzet binnen de stad heeft gebouwd”. De massale vernietiging door Israëlische artillerie en luchtmacht heeft het Palestijnse verzet onbedoeld voorzien van versterkte posities en loopgraven die ze zich niet eens konden voorstellen, waardoor ze hinderlagen kunnen opzetten en de vijand kunnen confronteren.

Israël heeft tijdens de eerste invallen drie divisies, het equivalent van negen brigades of ongeveer 30.000 manschappen, ingezet op het strijdtoneel aan verschillende noordelijke fronten. Gezien de uitgebreide bombardementen en verwoestingen die Israël zelf heeft aangericht, in combinatie met de kraters die zijn achtergelaten door massale artilleriebeschietingen en luchtbombardementen, zal het voor deze gemechaniseerde divisies een uitdaging zijn om belangrijke vorderingen te maken. Als gevolg hiervan zal elke voorwaartse beweging tergend langzaam gaan door de enorme hoeveelheid puin. Dit zal Israël dwingen om te vertrouwen op infanterie-eenheden voor rechtstreekse gevechten met het verzet. Een dergelijke confrontatie zal onvermijdelijk leiden tot aanzienlijke verliezen voor de oprukkende Israëlische troepen, iets wat het Israëlische leger graag wil voorkomen.

Het Palestijnse verzet heeft duizenden arbeiders gemobiliseerd om nieuwe tunnels onder het puin te bouwen. Deze tunnels dienen een dubbel doel: de vijand afleiden en een eventuele opmars van de infanterie tegengaan. De ruïnes van verwoeste gebouwen worden omgebouwd tot dodelijke hinderlagen. Gezien de grote schade die Israël heeft aangericht, heeft het Palestijnse verzet geen civiele of industriële infrastructuur meer om op de grond te beschermen. Dit heeft hen onbedoeld een voordeel gegeven, waardoor ze deze verwoeste gebieden kunnen veranderen in operationele zones die erop gericht zijn om Israëlische middelen en uitrusting uit te putten. Het verzet kan zich nu wendbaarder bewegen en gemakkelijk mobiele Israëlische eenheden aanvallen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...