Israëls tactische verschuiving in Gaza: Een invasie over land is begonnen

In het steeds veranderende landschap van het Gazaconflict ondergaat de militaire strategie van Israël een belangrijke verschuiving. Op dit moment concentreert het Israëlische leger zijn inspanningen op de meer kwetsbare gebieden van Gaza Stad, met name de noordoostelijke en noordwestelijke sectoren. Deze gebieden, die smaller zijn dan de ruimere Gazastrook, zijn getuige van een geconcentreerde aanval van de aanvallers.

Het Israëlische leger rukt op aan drie hoofdfronten: de kustas, Beit Hanoun-Beit Lahya en Jabalya. Het algemene doel lijkt te zijn om Gaza in tweeën te verdelen, waarbij de noordelijke gebieden effectief worden gescheiden van het zuiden. Deze zet komt nadat het Israëlische leger is afgestapt van zijn aanvankelijke vuur- en manoeuvreertactiek en de opmars heeft verbreed tot een invasie via verschillende assen.

Nu kiest het Israëlische leger voor een meer geïntegreerde aanpak met verschillende middelen en eenheden. Bulldozers effenen de weg, maken routes vrij en verwijderen obstakels. Artillerie-eenheden leveren zware vuurkracht, maken de weerstand minder sterk en creëren een beschermende buffer voor de oprukkende troepen. Tanks, met hun mix van mobiliteit en vuurkracht, zijn de speerpunten van de opmars in deze gebieden. De Israëlische luchtmacht biedt overal luchtsteun, met zowel verkennings- als aanvalscapaciteiten. Tegelijkertijd zoeken de Special Forces op het terrein doelen uit en wijzen die aan voor luchtaanvallen, waarbij ze vertrouwen op de luchtmacht om de weg vrij te maken. Dit

Dit is precies wat er gebeurde in het dichtbevolkte kamp Jabalya, waar de Israëlische luchtmacht zes thermobarische bommen liet vallen, waardoor een hele wijk werd verwoest en meer dan 200 mensen werden vermoord of verwond.

Maar de prangende vraag blijft: Kan Israël een permanente aanwezigheid in deze gebieden handhaven? De uitdaging is niet alleen om deze gebieden te veroveren, maar ook om hun positie te consolideren en ervoor te zorgen dat ze geïsoleerd blijven van de rest van de Gazastrook. Gezien de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de Palestijnse facties is de taak van het Israëlische leger niet eenvoudig. Alleen de tijd zal leren of de huidige strategie van Israël de gewenste resultaten zal opleveren of dat er weer een tactische verschuiving nodig is in dit slepende conflict.

Israëls pad van vernietiging in Gaza: Een verslag uit het veld

In zijn meedogenloze opmars in de Gazastrook laat Israël een spoor van vernieling achter. Gebouwen die ooit rechtop stonden, liggen nu in puin. De nasleep van het intense Israëlische bombardement van 25 dagen geleden heeft zoveel verwoesting aangericht dat het de opmars van de pantserbrigade belemmert. Bulldozers zijn nu in de frontlinie bezig met het vrijmaken van paden door het puin om de verplaatsing van militaire voertuigen te vergemakkelijken.

De drie hoofdroutes van de Israëlische inval worden gekenmerkt door grote open vlaktes, variërend van één tot vier kilometer, voordat de eerste woonwijken worden bereikt. Het is vermeldenswaard dat de meeste van deze huizen verlaten zijn sinds Israël de oorlog verklaarde aan Gaza. Ondanks de ogenschijnlijke afwezigheid van burgers bleef de Israëlische artillerie echter doorgaan met haar spervuur, waarbij aanzienlijke slachtoffers vielen in de doelgebieden.

Er wordt hevig gevochten aan de frontlinies, vooral in de kampen Beit Hanoun en Jabalia en in Wadi Gaza, dat het noorden van het zuiden scheidt. In een poging het aantal slachtoffers tot een minimum te beperken, heeft het Israëlische leger gekozen voor een hardhandige aanpak. Dit omvat het controversiële gebruik van fosforbommen, die internationaal verboden zijn vanwege hun verwoestende en langdurige effecten op zowel mens als milieu.

Ondanks de superieure vuurkracht en tactieken stuit de Israëlische opmars op hevig verzet. Palestijnse facties vallen de binnenvallende troepen aan, vastbesloten om hun vooruitgang te stoppen. De reactie van het verzet is enorm, het daagt het Israëlische leger bij elke stap uit en voorkomt dat het gemakkelijk het gebied binnendringt.

Gezien de intensiteit van de tegenaanvallen en de omvang van de verwoestingen, kan de vooruitgang van Israël op zijn best voorzichtig worden genoemd. De overweldigende vuurkracht waarmee het wordt geconfronteerd, is een bewijs van de veerkracht en vastberadenheid van het Palestijnse verzet, zelfs tegenover tegenslagen.

Israëls militaire invasie in Gaza: Een kwestie van tijd en intentie

