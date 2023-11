Réalignement tactique d’Israël à Gaza : invasion terrestre en vue

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Dans le paysage en constante évolution du conflit à Gaza, la stratégie militaire d’Israël est en train d’amorcer un virage significatif. À l’heure actuelle, l’armée israélienne concentre ses efforts sur les régions les plus vulnérables de la ville de Gaza, en particulier les secteurs nord-est et nord-ouest. Ces zones, plus étroites que la bande de Gaza plus large, sont le théâtre d’une poussée concentrée des envahisseurs.

L’armée israélienne avance sur trois fronts principaux : l’axe côtier, Beit Hanoun-Beit Lahya et Jabalya. L’objectif global semble être de diviser Gaza en deux, en séparant effectivement le secteur nord du sud. Cette décision intervient après que l’armée israélienne se soit éloignée de sa tactique initiale de tir et de manœuvre en élargissant son avancée pour en faire une invasion surplusieurs axes.

L’armée israélienne adopte maintenant une approche qui intègre davantage divers moyens et unités. Les bulldozers ouvrent la voie, dégagent les routes et éliminent les obstacles. Les unités d’artillerie fournissent une forte puissance de feu, en atténuant les poches de résistance et en créant un parapluie protecteur pour les troupes qui avancent. Les chars, avec leur mélange de mobilité et de puissance de feu, sont le fer de lance de l’avancée dans ces zones. L’armée de l’air israélienne fournit un soutien aérien, offrant à la fois des capacités de reconnaissance et de frappe. Parallèlement, les forces spéciales au sol repèrent et désignent des cibles pour les attaques aériennes en s’appuyant sur la puissance aérienne pour dégager la route. C’est précisément ce qui s’est passé dans le camp très peuplé de Jabalya, où l’armée de l’air israélienne a largué six bombes thermobariques, qui ont détruit un quartier entier et tué ou blesséplus de 200 personnes.

Mais une question pressante reste posée : Israël peut-il maintenir une présence permanente dans ces zones? C’est qu’il ne s’agit pas seulement de s’emparer de ces zones, mais aussi de consolider leur emprise et de s’assurer qu’elles restent isolées de l’ensemble de la bande de Gaza. Compte tenu de la résilience et de l’adaptabilité des factions palestiniennes, la tâche de l’armée israélienne est colossale. Seul l’avenir nous dira si la stratégie actuelle d’Israël produira les résultats escomptés ou si elle nécessitera un nouveau changement tactique dans ce conflit prolongé.

L’étendue des ravages d’Israël à Gaza : rapport de terrain

Dans son avancée implacable dans la bande de Gaza, Israël sème la destruction dans son sillage. Les bâtiments qui se dressaient autrefois sont aujourd’hui en ruines. Les conséquences des bombardements intenses menés par Israël il y a 25 jours ont laissé des dégâts si importants qu’ils entravent l’avancée de la brigade blindée. Les bulldozers sont maintenant en première ligneet dégagent la voie à travers les décombres pour faciliter la circulation des véhicules militaires.

Les trois principaux itinéraires de l’incursion israélienne se caractérisent par de vastes espaces ouverts, allant d’un à quatre kilomètres, avant d’atteindre les premières zones résidentielles. Il convient de noter que la plupart de ces habitations ont été abandonnées depuis qu’Israël a déclaré la guerre à Gaza. Cependant, malgré l’absence apparente de civils, l’artillerie israélienne a poursuivi ses tirs de barrage, causant d’importantes pertes dans les zones ciblées.

Des combats acharnés se déroulent sur les lignes de front, en particulier dans les camps de Beit Hanoun et de Jabalia et dans le Wadi Gaza, qui sépare le nord du sud. Pour tenter de minimiser ses pertes, l’armée israélienne a adopté une approche musclée. Elle utilise notamment des bombes au phosphore, qui sont interdites par la communauté internationale en raison de leurs effets dévastateurs et durables sur les humains et l’environnement.

Malgré la supériorité de sa puissance de feu et de ses tactiques, l’avancée israélienne se heurte à une résistance farouche. Les factions palestiniennes s’attaquent aux forces d’invasion, déterminées à stopper leur progression. La riposte de la résistance a été redoutable, défiant l’armée israélienne à chaque étape et l’empêchant de faire facilement des percées dans le secteur.

Compte tenu de l’intensité des contre-attaques et de l’ampleur des destructions, les progrès d’Israël peuvent être qualifiés de prudents, dans le meilleur des cas. La puissance de feu écrasante à laquelle il est confronté témoigne de la résilience et de la détermination de la résistance palestinienne, même face à des obstacles insurmontables.

L’incursion militaire d’Israël à Gaza : une question de durée et d’intention

