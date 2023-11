Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Quand l’aube se lève sur la bande de Gaza assiégée, le grondement lointain des chars et le vrombissement des drones annoncent un nouveau chapitre dans ce conflit qui se prolonge. Dans une démonstration calculée de précision militaire, les forces israéliennes ont lancé une offensive sur plusieurs fronts, en pénétrant dans l’enclave côtière à partir de points stratégiques dans le but de remodeler le champ de bataille. Cette nouvelle flambée de violence survient dans un contexte de tollé international à la hausse, les États-Unis et Israël se trouvant à l’épicentre de la condamnation pour leur rôle dans le massacre systématique et aveugle et le châtiment collectif des 2,3 millions de Palestiniens de la bande de Gaza.

Le scénario qui se déroule à Gaza n’est pas seulement un témoignage de la guerre qui sévit dans la région, mais aussi un reflet de l’interaction complexe de la puissance militaire et des alliances géopolitiques. Le recours à des actifs militaires américains, notamment des forces spéciales et des drones perfectionnés, souligne la profondeur stratégique du conflit et révèle un réseau de partage de renseignements, d’expertise de combat et de soutien logistique qui lie les États-Unis et Israël dans la poursuite d’objectifs qui leur ont échappé jusqu’à présent en raison de la résistance acharnée des défenseurs de la ville.

Nous parlons ici du choc des armes, de la résilience d’une population assiégée et des dilemmes moraux de la guerre moderne. Alors que les chars arrivent et que les drones survolent la ville, le monde entier attend le souffle coupé, en réfléchissant au coût humain du conflit et au prix de la paix en Palestine, où l’histoire s’écrit dans les pertes subies et les défis à relever. Face à une présence militaire israélienne écrasante, avec des dizaines de milliers de soldats et des dizaines de chars qui se déversent dans le nord de la bande de Gaza, pas un seul membre de la Résistance palestinienne ne s’est rendu. Dans la cacophonie de la bataille, aucun drapeau blanc n’a été hissé, signe de l’inflexibilité des propriétaires de cette enclave densément peuplée, malgré le massacre quotidien d’enfants à Gaza.

La bande de Gaza, une masse terrestre étroite qui borde la mer Méditerranée flanquée entre l’Égypte et Israël, couvre une superficie légèrement supérieure à deux fois celle de Washington, D.C. Son territoire de 140 miles carrés (363 km carrés) est un paysage plat ou légèrement vallonné, avec de vastes étendues de sable et de dunes définissant la plaine côtière.

Avec ses 41 kilomètres de long et ses 6 à 12 kilomètres de large, les dimensions modestes de la bande de Gaza démentent l’intensité du conflit qui s’y déroule. Les opérations actuelles de l’armée israélienne se concentrent sur une bande particulièrement étroite, faisant 6 kilomètres de large à son point le plus étroit et 13 kilomètres de long. Dans cette zone limitée, les forces israéliennes ont déversé 25 000 tonnes d’explosifs au cours des 31 derniers jours – une quantité équivalente à près d’une fois et demie la puissance d’une bombe atomique – et ont rassemblé des dizaines de milliers d’hommes et des centaines de chars, soutenus par l’artillerie, la marine et l’aviation.

Lorsque les unités d’infanterie israéliennes avancent, elles se heurtent souvent à une résistance féroce. En réponse, l’armée de l’air israélienne est appelée à fournir un soutien aérien rapproché, en ciblant des objectifs spécifiques pour ouvrir la voie aux forces terrestres. Cette stratégie d’armes combinées, qui intègre les avancées de l’infanterie avec des frappes aériennes censées être précises, souligne l’intensité de la campagne militaire dans les limites densément peuplées de la bande de Gaza.

Dans le cadre d’une manœuvre militaire coordonnée, les forces israéliennes ont lancé une invasion sur plusieurs fronts de la bande de Gaza, en avançant depuis le nord-ouest le long de la ligne côtière, depuis le nord-est et par une route centrale qui coupe effectivement la région en deux, coupant les zones nord du sud.

