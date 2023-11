Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In een verhelderende onthulling, is er een verklaring opgedoken van een anonieme maar hooggeplaatste Europese diplomaat met betrekking tot het conflict in Gaza. Het biedt een controversieel en tot nadenken stemmend perspectief op de rol van westerse landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, in de militaire acties van Israël tegen de Palestijnen in Gaza. Deze bewering kan ingrijpende gevolgen hebben voor het begrijpen van de dynamiek van het Israëlisch-Palestijnse conflict en de complexe wisselwerking tussen internationale diplomatie en de publieke opinie bij het nemen van beslissingen over buitenlands beleid. De onthullingen van de diplomaat suggereren een consensus achter de schermen tussen belangrijke Westerse mogendheden over de schending van internationale wetten door Israël in Gaza, wat vragen oproept over het verband tussen morele verantwoordelijkheid en geopolitieke strategie in een van ‘s werelds meest langdurige en onstabiele conflicten.

Een hooggeplaatste Europese diplomaat, wiens identiteit niet bekend wordt gemaakt, beweerde dat westerse landen, met name de Verenigde Staten, “niet alleen goed op de hoogte waren, maar de militaire operaties van Israël in Gaza expliciet steunden”. Deze informatie onthult een complex web van diplomatieke interacties en geopolitieke strategieën met belangrijke implicaties voor de internationale betrekkingen en het voortdurende Israëlisch-Palestijnse conflict.

Volgens de diplomaat werden de acties van Israël in Gaza, vooral na de gebeurtenissen van 7 oktober, uitgevoerd met de volledige kennis en steun van belangrijke westerse landen. Deze steun werd via verschillende kanalen overgebracht, waaronder rechtstreekse bezoeken van functionarissen aan Tel Aviv en via diplomatieke correspondentie. De diplomaat gaf aan dat de mogelijkheid van burgerslachtoffers in Gaza als gevolg van de militaire actie van Israël een scenario was dat was voorzien en besproken met westerse bondgenoten, die naar verluidt hun goedkeuring en steun aan een dergelijke actie uitspraken, ongeacht de menselijke en juridische gevolgen.

Het verhaal neemt echter een wending wanneer de diplomaat wijst op de groeiende onrust en kritiek onder de westerse bevolking over de houding van hun regeringen in het conflict. Dit publieke ongenoegen heeft naar verluidt geleid tot een gevoel van gêne bij Westerse leiders die, volgens de bron, aanvankelijk hun ogen hadden gesloten voor de gebeurtenissen in Gaza. Het niveau van geweld, vernietiging en verlies van burgerlevens heeft een punt bereikt waarop het voor deze landen steeds moeilijker wordt om het te rechtvaardigen of te negeren.

