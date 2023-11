Les USA et l’Europe participent aux opérations d’Israël à Gaza en coulisses

Par Elijah J. Magnier

Un diplomate européen anonyme de haut rang a fait une déclaration révélatrice dans le cadre du conflit de Gaza. Elle offre une perspective controversée qui suscite la réflexion sur le rôle des pays occidentaux, en particulier des USA, dans les actions militaires d’Israël contre les Palestiniens à Gaza. Cette affirmation pourrait avoir des répercussions considérables sur la compréhension de la dynamique du conflit israélo-palestinien et de l’interaction complexe entre la diplomatie internationale et l’opinion publique dans l’élaboration des décisions de politique étrangère. Les révélations du diplomate tendent à indiquer que les principales puissances occidentales sont parvenues à un consensus en coulisses concernant la violation par Israël du droit international à Gaza, ce qui soulève des questions sur le recoupement de la responsabilité morale et de la stratégie géopolitique dans l’un des conflits les plus durables et les plus instables du monde.

Un diplomate européen de haut rang, dont l’identité n’a pas été révélée, a affirmé que les pays occidentaux, en particulier les USA, « étaient non seulement bien informés, mais soutenaient explicitement les opérations militaires d’Israël à Gaza ». Cette déclaration révèle l’existence d’un réseau complexe d’interactions diplomatiques et de stratégies géopolitiques qui ont des répercussions importantes sur les relations internationales et le conflit israélo-palestinien en cours.

Selon le diplomate, les principaux pays occidentaux étaient parfaitement au courant des actions d’Israël à Gaza et y avaient donné leur soutien, en particulier après les événements du 7 octobre.Ce soutien a été transmis par divers canaux, notamment par des visites directes de fonctionnaires à Tel-Aviv et par la correspondance diplomatique. Le diplomate a indiqué que l’éventualité de victimes civiles à Gaza à la suite de l’action militaire d’Israël était un scénario prévu et discutéavec les alliés occidentaux, qu’ils auraient approuvé et secondé, quelles qu’en soient les conséquences humaines et juridiques.

Toutefois, le scénario a pris une autre tournure d’après le diplomate, à la suite de l’inquiétude et des critiques croissantes des populations occidentales à l’égard de la position de leurs gouvernements sur le conflit. Cette dissidence publique aurait mis les dirigeants occidentaux dans l’embarras qui, selon la source, avaient initialement fermé les yeux sur les événements qui se déroulaient à Gaza. Le degré de violence, de destruction et de perte de vies civiles a atteint un point tel qu’il est devenu de plus en plus difficile pour ces pays de le justifier ou de l’ignorer.

Le diplomate a poursuivi en disant que les USA en particulier ressentent les effets de leur soutien indéfectible à Israël. Cette position aurait un impact négatif sur l’administration américaine et pourrait influencer l’opinion publique et le sentiment des électeurs avant les prochaines élections présidentielles. Par conséquent, selon le diplomate, il devient de plus en plus pressant de mettre un terme à la destruction de Gaza, même si Israël ne parvient pas à atteindre les objectifs militaires qu’il s’est fixés. Sauf que la décision finale n’est plus entre les mains des politiciens européens, car Israël a pris le dessus et semble déterminé à créer une zone tampon au nord de Gaza.

