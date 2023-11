Uma frágil trégua entre a esperança e o ceticismo: Desvendando a dinâmica do cessar-fogo em Gaza

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Em um esforço diplomático significativo, o Catar, com o apoio do Egito e dos Estados Unidos, conseguiu intermediar com sucesso um cessar-fogo de quatro dias entre Israel e a resistência palestina em Gaza. Essa pausa temporária, com o objetivo de diminuir a intensidade do conflito que assola a região, se concentra em facilitar a ajuda humanitária essencial e a troca de prisioneiros civis.



O envolvimento de Israel em um acordo de cessar-fogo com grupos de resistência palestinos, apesar de seu objetivo declarado de minar ou destruir o Hamas, é um indicativo do fracasso do governo israelense e de suas forças de ocupação em atingir o objetivo inicial.



O envolvimento em cessar-fogos pode gerenciar a opinião pública internacional, demonstrando a disposição de buscar a paz e a redução da escalada, mesmo que apenas temporariamente. A pressão diplomática e política global geralmente desempenha um papel importante para persuadir as partes em um conflito a entrar em um cessar-fogo temporário. Entretanto, breves pausas nas hostilidades podem ser usadas para reagrupar, reavaliar estratégias ou se preparar para futuros confrontos. O cessar-fogo pode ser um precursor de conversações ou negociações de paz mais amplas, mesmo entre adversários entrincheirados. Esses cessar-fogos não indicam necessariamente uma mudança fundamental nas metas ou estratégias de longo prazo, mas refletem uma resposta temporária e pragmática às realidades imediatas do conflito. As metas e estratégias mais amplas geralmente permanecem em vigor, com cessar-fogos como breves interlúdios em conflitos contínuos e prolongados.



De acordo com os termos do acordo, Israel permitirá a entrada de ajuda humanitária urgente e combustível em Gaza, que sofreu graves danos em sua infraestrutura, principalmente no setor de saúde. Esses danos, atribuídos às operações militares israelenses, exacerbaram uma situação humanitária já terrível, forçando muitos palestinos das áreas do norte a se mudarem para o sul devido à falta de sistemas essenciais de suporte à vida.



O Hamas, cético quanto às intenções de Israel e questionando a eficácia do cessar-fogo para alcançar a paz em longo prazo, concordou com essa cessação temporária das hostilidades. Essa decisão reflete uma pausa estratégica que permitirá que a população palestina tenha um breve descanso do ciclo implacável de violência que dominou Gaza nos últimos 48 dias. Durante esse período, os residentes serão poupados da presença onipresente da pólvora, do cheiro da morte e das realidades sombrias do conflito.



O cessar-fogo oferece um momento de descanso no Oriente Médio, uma região à beira de um conflito mais amplo. Oferece uma janela para reflexão e possível desescalada, reduzindo o risco imediato de o conflito se espalhar para os países vizinhos, incluindo Líbano, Síria, Iraque e Iêmen, que têm apoiado a causa palestina e Gaza desde 7 de outubro. Esse desenvolvimento temporário é um passo crucial para aliviar a crise humanitária imediata e preparar o terreno para esforços de paz mais sustentáveis na região.



Israel concordou com um cessar-fogo temporário após uma extensa reunião de seis horas na sede do gabinete, envolvendo as principais autoridades de segurança, o ministério da defesa, o comando do exército e o primeiro-ministro. A decisão teve a oposição dos três ministros e dos membros do partido “Grandeza Judaica”, liderado por Itamar Ben Gvir, mas acabou sendo aprovada pela maioria.



O cessar-fogo, descrito por Israel como “um acordo difícil, mas o melhor disponível”, inclui uma condição notável em relação à troca de prisioneiros civis. Para cada civil israelense libertado, três civis palestinos serão libertados. Essa troca, que ocorrerá em quatro dias, será facilitada pela Cruz Vermelha Internacional. Além disso, o acordo permite a entrada de ajuda humanitária limitada em Gaza, incluindo 200 caminhões por dia (uma redução significativa em relação à entrada diária de 500 caminhões antes da guerra), quatro caminhões de combustível e outros caminhões de alimentos e suprimentos médicos, todos sujeitos à coordenação egípcia após a aprovação israelense.



O acordo de cessar-fogo descrito inclui disposições específicas sobre a atividade aérea israelense sobre Gaza, refletindo uma abordagem diferenciada para a redução da escalada em diferentes regiões do território. Na parte sul da Faixa de Gaza, o acordo de cessar-fogo proíbe qualquer voo de jatos ou drones israelenses. Essa proibição geral de atividade aérea é uma medida importante para reduzir a presença militar e o potencial de escalada na região sul. No norte de Gaza, o acordo adota uma abordagem mais limitada em termos de tempo em relação ao sul de Gaza. Os jatos e drones israelenses não podem sobrevoar essa área entre 10:00 e 16:00, horário local. Essa janela de tempo limitada para a interrupção da atividade aérea é provavelmente um compromisso para equilibrar as preocupações de segurança com os esforços para reduzir as tensões.

O horário de início do cessar-fogo ainda não foi anunciado, mas espera-se que comece na quinta-feira, 23 de novembro. Essa falta de divulgação pode ser devida a vários motivos, incluindo negociações em andamento, considerações estratégicas ou arranjos logísticos. A finalização e o anúncio do horário de início são cruciais para a implementação efetiva dos termos do cessar-fogo.



Esses termos refletem a complexidade dos acordos de cessar-fogo em zonas de conflito, onde palavras específicas são frequentemente negociadas com cuidado para atender às preocupações e aos interesses estratégicos das partes envolvidas. A implementação e a adesão a esses termos determinarão a eficácia do cessar-fogo na redução das hostilidades e na preparação do caminho para outros esforços de pausa estendidos.



Significativamente, o acordo de Israel para divulgar uma lista de trezentos nomes de civis palestinos indica que o país está aberto a estender o cessar-fogo por mais quatro dias pré-anunciados. Essa extensão está condicionada à libertação de um segundo lote de prisioneiros de ambos os lados. O acordo também inclui uma cessação final de seis horas de todas as operações militares, incluindo sobrevoos e marchas, e pede que o Hamas encerre seu bombardeio de 47 dias contra cidades israelenses. Esse cessar-fogo temporário é um passo crucial para a redução da escalada e o potencial para um cessar-fogo de longo prazo.



De acordo com os termos do cessar-fogo recentemente acordado, os palestinos do norte de Gaza terão acesso seguro e vital à Salah al-Din Street, uma via importante que liga as partes norte e sul da região. Esse acesso é particularmente significativo, pois os tanques israelenses já haviam cortado essa rota na fronteira com o Vale de Gaza, restringindo severamente o movimento, e atiradores de elite mataram muitos civis palestinos que atravessavam as mesmas ruas. Ao mesmo tempo, outros jovens palestinos foram presos pelos israelenses ao atravessar em direção ao sul de Gaza.



A reabertura da Salah al-Din Street permitirá a passagem segura de famílias e comboios humanitários, o que é essencial para o transporte de pacientes em estado grave do norte de Gaza para instalações médicas em funcionamento. O setor de saúde no norte de Gaza foi devastado, com hospitais ocupados ou bombardeados e sitiados pelas forças israelenses e alguns parcialmente destruídos. Isso levou a uma terrível crise de saúde, forçando muitos residentes a fugir por falta de tratamento e cuidados médicos necessários.



Esse cessar-fogo também oferece uma oportunidade muito necessária para a ONU lidar com a crise humanitária em Gaza. O conflito resultou em danos a 67 escritórios da ONU em Gaza e na trágica perda de 108 funcionários da ONU, um número sem precedentes para a organização em um período tão curto. Além disso, a ONU está abrigando cerca de dois milhões de pessoas deslocadas internamente em Gaza. Com o fim das hostilidades, a ONU agora tem a oportunidade de reabastecer seus estoques de alimentos esgotados e ajudar o número significativo de pessoas deslocadas, marcando um momento crítico nos esforços da organização para mitigar o impacto humanitário do conflito.



A história do conflito entre Israel e as facções palestinas tem sido frequentemente marcada por um padrão de ação militar intensificada por parte de Israel nas últimas horas antes de um cessar-fogo. Esse padrão é visto como uma tentativa de Israel de maximizar seu impacto devastador sobre a população civil e de melhorar sua posição militar no campo de batalha, ostensivamente para manter uma posição mais sólida durante o período subsequente de cessação das hostilidades.

Essa abordagem é vista como uma manifestação de animosidade profunda e um movimento estratégico para explorar os momentos finais de um conflito para obter vantagem militar. Um exemplo notável dessa tática foi observado durante a Guerra de Gaza de 2014. Nesse conflito, pouco antes de um acordo de cessar-fogo de 72 horas, Israel lançou uma ofensiva militar significativa na cidade de Rafah e fez avanços nas linhas de frente. Essa investida resultou na captura e posterior morte de um oficial israelense, Hader Goldin, durante o confronto, destacando a natureza volátil e imprevisível da dinâmica desse conflito. O conflito de 2014 em Gaza, uma guerra de 55 dias, resultou em uma trágica perda de vidas, com 1.400 crianças e mulheres palestinas e 900 jovens supostamente mortos e 13 mil feridos. Esses eventos afetaram profundamente a comunidade palestina e criaram uma sensação de luta e dificuldades contínuas.



Tais ações contribuem para uma narrativa mais ampla de desconfiança e ressaltam as complexidades e os desafios de negociar e manter cessar-fogos na região. Essas dinâmicas geralmente exacerbam o impacto humanitário do conflito, principalmente sobre os civis, e complicam a busca pela paz e estabilidade de longo prazo na área.



A questão dos detentos no conflito israelense-palestino geralmente destaca uma disparidade na atenção e na resposta global, principalmente da perspectiva ocidental. Tem havido um foco considerável nas mulheres e crianças israelenses detidas por grupos de resistência palestinos, com suas histórias e condições recebendo ampla cobertura. Essa atenção levou a debates e discussões sobre as circunstâncias e a legitimidade de sua detenção.



Em contrapartida, houve menos análise pública do grande número de palestinos detidos, inclusive menores de 18 anos, pelas autoridades israelenses. As questões sobre as circunstâncias de sua prisão, a legalidade de sua detenção e tratamento geralmente recebem menos atenção no discurso internacional. Essa discrepância levanta preocupações sobre o equilíbrio e a imparcialidade da narrativa global que envolve o conflito.



Em particular, a resistência palestina é conhecida por capturar civis, oficiais e soldados da reserva, tanto homens quanto mulheres, com um evento significativo ocorrido em 7 de outubro. No entanto, o contexto mais amplo que é frequentemente ignorado é a existência de cerca de 7.000 prisioneiros palestinos, alguns dos quais são mantidos sob a Lei do Mandato Britânico de 1946. Essa lei permite a detenção administrativa por tempo indeterminado sem acusação formal ou julgamento, uma prática criticada por sua ilegalidade e falta de devido processo legal e transparência.



A história do conflito israelense-palestino destaca a resiliência e a determinação do povo palestino diante de desafios e perdas significativas. O dia 7 de outubro é marcado como um dia simbólico de vitória para os palestinos, representando sua firmeza contra um adversário formidável e tecnologicamente avançado, apoiado por poderosos aliados internacionais, inclusive os Estados Unidos.



Em resposta a essas experiências, o Hamas, como fator fundamental da resistência palestina, é retratado como se reorganizando e se preparando para possíveis conflitos futuros. Essa preparação é vista como uma resposta estratégica à possibilidade de novas hostilidades, principalmente no norte de Gaza. Ela reflete os esforços contínuos para atingir seus objetivos, incluindo a libertação de prisioneiros e reféns.



É importante observar que o conflito israelense-palestino é profundamente complexo, caracterizado por uma longa história de violência, disputas políticas e narrativas divergentes. As perspectivas e ações de todas as partes envolvidas são frequentemente objeto de amplo debate e análise nos círculos políticos e diplomáticos internacionais. A situação em Gaza destaca a grave crise humanitária e a grande destruição causada pelo conflito. A necessidade de assistência é grave, com foco na reunificação familiar, na proteção civil e no reparo da infraestrutura.

Muitas pessoas em Gaza estão desesperadas para saber como está o bem-estar de suas famílias e companheiros em meio ao caos e à destruição, destacando o impacto profundamente pessoal do conflito. Além disso, a escala da destruição exigiu um esforço significativo de socorro em caso de desastres. As milhares de vítimas soterradas sob os escombros precisam de equipamentos pesados para as operações de recuperação, destacando o devastador custo humano do conflito. Além disso, os danos à infraestrutura são extensos, com 41 mil casas destruídas e 220 mil danificadas. A necessidade de restaurar a eletricidade, garantir o fornecimento de combustível para o bombeamento de água e remover os escombros é fundamental para restaurar os serviços essenciais e as condições de vida. A destruição devastadora foi causada por mais de 35.000 a 40.000 toneladas de explosivos, o que causou uma destruição generalizada em uma área densamente povoada, aumentando a gravidade da crise humanitária.



O alto número de vítimas relatado (14.200 pessoas mortas e 25.000 feridas) não foi apenas uma fonte de imensa tristeza. Ainda assim, também foi relatado como um catalisador para aumentar o apoio e o recrutamento para organizações como o Hamas. Israel abriu o caminho para milhares de outros recrutas do Hamas e dos grupos de resistência palestinos entre os 2,3 milhões que permaneceram vivos, ávidos por vingança. O governo israelense não está e continua não querendo ceder nenhuma parte da Palestina e é incapaz de entender o significado da paz. Isso reflete o profundo impasse político e as narrativas contrastantes que alimentam o conflito em andamento.



As disputas políticas e territoriais subjacentes permanecem sem solução, apesar do cessar-fogo, e o ceticismo permanece quanto ao potencial de paz a longo prazo. A situação é ainda mais complicada pelo histórico de intensa ação militar que precedeu o cessar-fogo e pelas respostas globais divergentes à situação dos prisioneiros de ambos os lados.



Esse cessar-fogo, embora seja um passo em direção à redução da escalada, destaca a resiliência do povo palestino diante de imensos desafios e as respostas estratégicas das partes envolvidas, incluindo a preparação do Hamas para um possível conflito futuro. Israel foi derrotado em 7 de outubro. Esse dia permanecerá gravado na memória dos colonos israelenses, onde prevalecerá o fator de incerteza de se estabelecer em um território pacífico ocupado pelos palestinos.

