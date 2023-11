Une trêve fragile entre espoir et scepticisme : la dynamique du cessez-le-feu à Gaza

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Dans un effort diplomatique significatif, le Qatar, avec le soutien de l’Égypte et des États-Unis, a réussi à négocier un cessez-le-feu de quatre jours entre Israël et la résistance palestinienne à Gaza. Ce cessez-le-feu temporaire, qui vise à désamorcer le conflit intense qui sévit dans la région, vise à faciliter l’aide humanitaire essentielle et l’échange de prisonniers civils.

La participation d’Israël à un accord de cessez-le-feu avec les groupes de la résistance palestinienne, malgré son objectif déclaré de saper ou de détruire le Hamas, est révélatrice de l’échec du gouvernement israélien et de ses forces d’occupation à atteindre leur objectif initial.

Les cessez-le-feu, même temporaires, permettent de gérer l’opinion publique internationale en démontrant une volonté de paix et de désescalade. La pression diplomatique et politique mondiale joue souvent un rôle important pour persuader les parties à un conflit de conclure un cessez-le-feu temporaire. Toutefois, de brèves pauses dans les hostilités peuvent être utilisées pour se regrouper, réévaluer les stratégies ou se préparer à de futures confrontations. Les cessez-le-feu peuvent être le précurseur de pourparlers de paix ou de négociations plus larges, même entre des adversaires bien établis. Ces cessez-le-feu n’indiquent pas nécessairement un changement fondamental dans les objectifs ou les stratégies à long terme, se voulant plutôt une réponse temporaire et pragmatique aux réalités immédiates du conflit. Les objectifs et stratégies plus larges restent souvent en place, les cessez-le-feu n’étant que de brefs intermèdes dans des conflits continus et prolongés.

Selon les termes de l’accord, Israël autorisera l’entrée de l’aide humanitaire urgente et du carburant à Gaza, dont les infrastructures ont été gravement endommagées, en particulier dans le secteur de la santé. Ces dégâts, attribués aux opérations militaires israéliennes, ont exacerbé une situation humanitaire déjà désastreuse, obligeant de nombreux Palestiniens du nord de Gaza à se déplacer vers le sud en raison de l’absence de systèmes de survie essentiels.

Le Hamas, sceptique quant aux intentions d’Israël et s’interrogeant sur l’efficacité du cessez-le-feu pour parvenir à une paix à long terme, a accepté cette cessation temporaire des hostilités. Cette décision consent à une pause stratégique qui permettra à la population palestinienne de bénéficier d’un bref répit dans le cycle incessant de violence qui a dominé Gaza au cours des 48 derniers jours. Pendant cette période, les résidents seront épargnés par la présence omniprésente de poudre à canon, l’odeur de la mort et les sombres réalités du conflit.

Le cessez-le-feu offre un moment de répit au Moyen-Orient, une région qui vacille au bord d’un conflit plus large. Il offre une fenêtre de réflexion et une possible désescalade, réduisant ainsi le risque immédiat de voir le conflit s’étendre aux pays voisins, dont le Liban, la Syrie, l’Irak et le Yémen, qui soutiennent la cause palestinienne et la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Cette évolution temporaire est une étape cruciale pour atténuer la crise humanitaire immédiate et préparer le terrain pour des efforts de paix plus durables dans la région.

Israël a accepté un cessez-le-feu temporaire à l’issue d’une longue réunion de six heures au siège du cabinet, à laquelle ont participé de hauts responsables de la sécurité, le ministère de la Défense, le commandement de l’armée et le premier ministre. La décision a été contestée par les trois ministres et les membres du parti “Grandeur juive” dirigé par Itamar Ben Gvir, mais elle a finalement été approuvée par la majorité.

Le cessez-le-feu, décrit par Israël comme “un accord difficile, mais le meilleur qui soit”, comprend une condition importante concernant l’échange de prisonniers civils. Pour chaque civil israélien libéré, trois civils palestiniens seront libérés. Cet échange, qui se déroulera sur quatre jours, sera facilité par la Croix-Rouge internationale. En outre, l’accord autorise l’entrée d’une aide humanitaire limitée dans la bande de Gaza, comprenant 200 camions par jour (une réduction significative par rapport aux 500 camions quotidiens d’avant-guerre), quatre camions de carburant et d’autres camions de nourriture et de fournitures médicales, le tout sous réserve d’une coordination égyptienne après l’approbation israélienne.

L’accord de cessez-le-feu décrit comprend des dispositions précises concernant l’activité aérienne israélienne au-dessus de Gaza, reflétant une approche nuancée de la désescalade dans les différentes zones du territoire. Dans la partie sud de la bande de Gaza, l’accord de cessez-le-feu interdit tout vol d’avions ou de drones israéliens. Cette interdiction générale de l’activité aérienne est une mesure importante pour réduire la présence militaire et le risque d’escalade dans le secteur sud. Dans le nord de la bande de Gaza, l’accord prévoit une approche plus limitée dans le temps que dans le sud. Les avions et les drones israéliens ne pourront pas survoler cette zone entre 10 et 16 heures, heure locale. Cette fenêtre temporelle limitée pour la cessation des activités aériennes est probablement un compromis visant à tenir compte des préoccupations en matière de sécurité et des efforts de réduction des tensions.

L’heure du début du cessez-le-feu n’a pas encore été annoncée, mais on s’attend à ce qu’il commence le jeudi 23 novembre. Cette non-divulgation pourrait être due à plusieurs raisons, notamment les négociations en cours, des considérations stratégiques ou des arrangements logistiques. La finalisation et l’annonce de l’heure de début est cruciale pour la mise en œuvre effective des conditions du cessez-le-feu.

Ces conditions traduisent la complexité des accords de cessez-le-feu dans les zones de conflit, où des termes précis sont souvent soigneusement négociés pour répondre aux préoccupations et aux intérêts stratégiques des parties concernées. La mise en œuvre et le respect de ces conditions détermineront l’efficacité du cessez-le-feu à réduire les hostilités et à ouvrir la voie à d’autres efforts de cessez-le-feu prolongés.

Le fait qu’Israël a accepté de publier une liste de trois cents noms de civils palestiniens indique qu’il est ouvert à une prolongation du cessez-le-feu pour quatre jours supplémentaires annoncés à l’avance. Cette prolongation est subordonnée à la libération d’un deuxième groupe de prisonniers des deux côtés. L’accord prévoit également une dernière cessation de six heures de toutes les opérations militaires, y compris les survols et les avancées terrestres, et demande au Hamas de mettre fin à son bombardement des villes israéliennes, qui dure depuis 47 jours. Ce cessez-le-feu temporaire est une étape cruciale vers la désescalade et la possibilité d’un cessez-le-feu à plus long terme.

Selon les modalités du cessez-le-feu récemment conclu, les Palestiniens du nord de Gaza bénéficieront d’un accès sûr et vital à la rue Salah al-Din, une artère clé reliant le nord et le sud de la bande. Cet accès est d’autant plus important que les chars israéliens ont précédemment coupé cette route à la limite de la vallée de Gaza, restreignant considérablement la circulation, et que des tireurs d’élite ont tué de nombreux civils palestiniens qui l’empruntaient. Dans le même temps, d’autres jeunes Palestiniens ont été arrêtés par les Israéliens alors qu’ils traversaient vers le sud de Gaza.

La réouverture de la rue Salah al-Din permettra aux familles et aux convois humanitaires de circuler en toute sécurité, ce qui est essentiel pour transporter les patients gravement malades du nord de la bande de Gaza vers des installations médicales en état de fonctionner. Le secteur de la santé dans le nord de Gaza a été dévasté, les hôpitaux étant soit occupés, soit bombardés et assiégés par les forces israéliennes, certains partiellement détruits. Cette situation a entraîné une grave crise sanitaire qui a contraint de nombreux habitants à fuir, faute de pouvoir bénéficier des traitements et soins médicaux nécessaires.

Ce cessez-le-feu offre également aux Nations unies l’occasion de s’attaquer à la crise humanitaire qui sévit à Gaza. Le conflit a endommagé 67 bureaux de l’ONU à Gaza et entraîné la perte tragique de 108 membres du personnel de l’ONU, un bilan sans précédent pour l’organisation en si peu de temps. En outre, les Nations unies accueillent quelque deux millions de personnes déplacées à l’intérieur de la bande de Gaza. Avec la cessation des hostilités, l’ONU a maintenant la possibilité de reconstituer ses stocks de nourriture épuisés et d’aider le nombre important de personnes déplacées, ce qui marque un moment crucial dans les efforts de l’organisation pour atténuer l’impact humanitaire du conflit.

L’histoire du conflit entre Israël et les factions palestiniennes a souvent été marquée par une intensification de l’action militaire israélienne dans les dernières heures précédant un cessez-le-feu. Ce schéma est perçu comme une tentative d’Israël de maximiser ses effets dévastateurs sur la population civile et d’améliorer sa position militaire sur le champ de bataille, apparemment pour maintenir une position plus solide pendant la période de cessation des hostilités qui s’ensuit.

Cette approche est perçue comme une manifestation d’animosité profonde et une démarche stratégique visant à exploiter les derniers moments d’un conflit pour en tirer un avantage militaire. Un exemple notable de cette tactique a été observé lors de la guerre de Gaza en 2014. Lors de ce conflit, juste avant un accord de cessez-le-feu de 72 heures, Israël a lancé une importante offensive militaire sur la ville de Rafah et a progressé sur les lignes de front. Cette offensive a entraîné la capture et la mort d’un officier israélien, Hader Goldin, au cours de l’affrontement, soulignant la nature volatile et imprévisible de cette dynamique de conflit. Le conflit de 2014 à Gaza, une guerre de 55 jours, a entraîné des pertes tragiques en vies humaines : 1 400 enfants et femmes palestiniens et 900 jeunes auraient été tués et 13 000 blessés. Ces événements ont profondément affecté la communauté palestinienne et créé un sentiment de lutte et de difficultésincessantes.

De telles actions contribuent à instaurer une plus grande méfiance et soulignent les complexités et les défis que posent la négociation et le maintien des cessez-le-feu dans la région. Cettedynamique exacerbe souvent les répercussions humanitaires du conflit, en particulier sur les civils, et complique la recherche d’une paix et d’une stabilité à long terme dans la région.

La question des détenus dans le conflit israélo-palestinien met souvent en évidence une disparité dans l’attention et la réponse mondiales, en particulier d’un point de vue occidental. Les femmes et les enfants israéliens détenus par les groupes de résistance palestiniens ont fait l’objet d’une attention considérable, leurs histoires et leurs conditions de détention ayant été largement couvertes. Cette attention a donné lieu à des débats et des discussions sur les circonstances et la légitimité de leur détention.

En revanche, le grand nombre de Palestiniens détenus par les autorités israéliennes, y compris ceux âgés de moins de 18 ans, retient moins l’attention du public. Les questions relatives aux circonstances de leur arrestation, à la légalité de leur détention et à leur traitement sont peu abordées dans le discours international. Cette disparité soulève des inquiétudes quant à l’équilibre et à l’équité du récit global entourant le conflit.

La résistance palestinienne est notamment connue pour capturer des civils, des officiers et des soldats de réserve, hommes et femmes, comme les événements du 7 octobre l’ont démontré. Cependant, le contexte plus large qui est souvent négligé est l’existence de quelque 7 000 prisonniers palestiniens, dont certains sont détenus en vertu de la loi du mandat britannique de 1946. Cette loi autorise la détention administrative pour une durée indéterminée sans inculpation formelle ni procès, une pratique critiquée pour son illégalité et son manque de régularité et de transparence.

L’histoire du conflit israélo-palestinien met en évidence la résilience et la détermination du peuple palestinien en réponse à des difficultés et des pertes considérables. Le 7 octobre est devenu un jour symbolique de victoire pour les Palestiniens, représentatif de leur fermeté face à un adversaire redoutable et technologiquement avancé, soutenu par de puissants alliés internationaux, dont les États-Unis.

En réponse à ces expériences, le Hamas, en tant qu’élément essentiel de la résistance palestinienne, est présenté comme se réorganisant et se préparant à d’éventuels conflits futurs. Cette préparation est considérée comme une réponse stratégique à l’éventualité d’une reprise des hostilités, en particulier dans le nord de Gaza. Elle reflète les efforts en cours pour atteindre ses objectifs, notamment la libération de prisonniers et d’otages.

Il est important de noter que le conflit israélo-palestinien est profondément complexe, caractérisé par une longue histoire de violence, de différends politiques et de récits divergents. Les perspectives et les actions de toutes les parties impliquées font souvent l’objet de débats et d’analyses approfondies dans les milieux politiques et diplomatiques internationaux. La situation à Gaza met en évidence la grave crise humanitaire et les destructions considérables causées par le conflit. Le besoin d’assistance est criant et se concentre sur la réunification des familles, la protection civile et la réparation des infrastructures.

De nombreux habitants de Gaza cherchent désespérément à s’assurer du bien-être de leur famille et de leurs camarades au milieu du chaos et de la destruction, ce qui met en évidence l’impact profondément personnel du conflit. En outre, l’ampleur des destructions a nécessité un important effort humanitaire. Les opérations de récupération des milliers de victimes ensevelies sous les décombres doivent se faire avec de l’équipement lourd, ce qui fait ressortir le bilan humain dévastateur du conflit. Par ailleurs, les dégâts causés aux infrastructures sont considérables :41 000 habitations ont été détruites et 220 000 ont été endommagées. Il faut absolument rétablir l’électricité, assurer l’approvisionnement en carburant pour le pompage de l’eau et enlever les décombres pour restaurer les services essentiels et les conditions de vie. Les destructions dévastatrices ont été causées par plus de 35 000 à 40 000 tonnes d’explosifs, ce qui a entraîné une destruction généralisée dans une zone densément peuplée et empiré la gravité de la crise humanitaire.

Le nombre élevé de victimes (14 200 personnes tuées et 25 000 blessées) n’a pas seulement été une source d’immense chagrin. Il a également été signalé comme un catalyseur d’un soutien etd’un recrutement accrus pour des organisations telles que le Hamas. Israël a pavé la voie à des milliers de recrues supplémentaires pour le Hamas et les groupes de résistance palestiniens parmi les 2,3 millions de personnes restées en vie, avides de vengeance. Le gouvernement israélien reste réticent à concéder la moindre partie de la Palestine et est incapable de comprendre ce que signifie la paix. Cela démontre la profonde impasse politique et les récits contradictoires qui alimentent le conflit actuel.

Les différends politiques et territoriaux sous-jacents ne sont toujours pas résolus malgré le cessez-le-feu, et le scepticisme persiste quant à la possibilité d’une paix à long terme. La situation est encore compliquée par les actions militaires intenses qui ont précédé le cessez-le-feu et par les réactions mondiales divergentes quant au sort des prisonniers des deux camps.

Ce cessez-le-feu, qui constitue une étape vers la désescalade, met en évidence la résilience du peuple palestinien face à d’immenses défis et les réponses stratégiques des parties concernées, y compris la préparation du Hamas à un futur conflit potentiel. Israël a été vaincu le 7 octobre. Ce jour restera gravé dans la mémoire des colons israéliens, où l’incertitude de s’installer dans un territoire pacifique occupé par les Palestiniens prévaudra.

Support Independent Journalism €10.00

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...