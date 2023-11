Een broze vrede: Palestijnse vreugde en de werkelijkheid van de onzekerheid van het staakt-het-vuren

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In een opmerkelijke manifestatie van veerkracht en hoop zijn Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza in vreugde en feeststemming uitgebarsten na de vrijlating van gevangenen uit Israëlische hechtenis. Tegen een achtergrond van verwoesting, verlies en jarenlang lijden onder Israëlische gevangenschap, waren de straten gevuld met vreugdevolle toejuichingen en emotionele herenigingen nu voormalige gevangenen werden herenigd met hun families.

De vrijlating, het resultaat van de onderhandelingen van Hamas over een tijdelijk staakt-het-vuren met Israël via Qatar, betekende een zeldzaam moment van overwinning voor het Palestijnse volk, dat al lang de harde realiteit van het conflict en de bezetting te verduren heeft. Israël stemde in met de eis van Hamas voor een staakt-het-vuren van vier dagen, later mogelijk verlengd tot acht dagen, om deze gevangenenruil en het staken van de vijandelijkheden mogelijk te maken. De uitvoering van het akkoord is echter niet zonder complicaties verlopen, waarbij Israël bepaalde aspecten van het akkoord heeft geschonden, een terugkerend thema in de fragiele geschiedenis van dergelijke akkoorden in de regio.

Maar de vreugdevolle scènes zijn gekoppeld aan onzekerheid en bezorgdheid over de toekomst. Er blijven vragen over de duurzaamheid van het staakt-het-vuren en de langetermijnvooruitzichten voor vrede in de regio. Vooral de mensen in Gaza zijn huiverig en vragen zich af of deze periode van rust slechts een uitstel is of een opstapje naar een meer duurzame oplossing. De schaduw van een mogelijk nieuw conflict doemt op, waardoor de internationale gemeenschap en de bevolking van Gaza zich afvragen wat de komende dagen in petto hebben voor deze door oorlog verscheurde regio.

In de voorzichtige sfeer na een staakt-het-vuren waarbij Israël betrokken is, is er een gevoel van scepsis en voorzichtigheid over de naleving van de voorwaarden van het staakt-het-vuren. Waarnemers zien een patroon waarin Israël, vaak een onwillige deelnemer aan dergelijke overeenkomsten, wordt beschuldigd van pogingen om de overeengekomen voorwaarden te manipuleren of er slechts gedeeltelijk aan te voldoen, vooral met betrekking tot de vrijlating van Palestijnse gevangenen zoals bepaald in de staakt-het-vuren overeenkomst. Israël onthield zich op de eerste dag van de vrijlating van degenen met oudere straffen en degenen met administratief arrest en volgde hetzelfde patroon op de tweede dag, waarbij het hele proces werd opgeschort. Contacten tussen de bemiddelende landen, d.w.z. de VS, Qatar en Egypte, slaagden er echter in om de kwestie op te lossen en de tweede dag van de uitwisseling van gevangenen verliep zoals eerder verwacht, ondanks de veelvuldige schendingen door Israël van veel elementen van de eerder overeengekomen overeenkomst.

Israël heeft zich bij de vrijlating van gevangenen niet strikt gehouden aan de voorwaarden van de overeenkomst. In het bijzonder is Israël terughoudend geweest met het vrijlaten van Palestijnse gevangenen jonger dan 18 jaar, een zet die wordt gezien als een poging om internationale controle en mogelijke beschuldigingen van langdurige detentie van minderjarigen te vermijden. Israël verhinderde ook feestelijkheden op de Westelijke Jordaanoever naar aanleiding van de vrijlating van jonge gevangenen, wat een bredere bezorgdheid weerspiegelt over elke actie die de menselijkheid en aspiraties van het Palestijnse volk zou kunnen erkennen, inclusief eenvoudige uitingen van vreugde of het tonen van nationale symbolen zoals de Palestijnse vlag.

Bovendien werden twee Palestijnen gedood toen ze probeerden over te steken van het zuiden naar het noorden van Gaza. Deze daad is een schending van de voorwaarden van het staakt-het-vuren. Dergelijke incidenten maken het nog ingewikkelder om staakt-het-vuren of wapenstilstanden af te dwingen en na te leven.

