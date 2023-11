In afwachting van onderhandelingen is Israël zich aan het herorganiseren in het noorden, en wat met de lichamen van buitenlanders en Israëli’s onder het puin. 

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Israëlische troepen in het noorden van Gaza zijn bezig met een strategische verschuiving nu ze overgaan van actieve strijd naar het versterken van hun posities te midden van de lopende onderhandelingen over de uitwisseling van gevangenen.

Terwijl Palestijnen en Israëli’s wachten op de terugkeer van meer gevangenen, waaronder vrouwen en kinderen, verplaatsen de Israëlische troepen in het noorden van Gaza zich van de verschillende frontlinies. Ze richten zich nu op het versterken van hun fortificaties, wat duidt op een mogelijke langdurige aanwezigheid in de regio. Deze herschikking is onderdeel van een bredere strategie om langdurige onderhandelingen over de uitwisseling van gijzelaars en gevangenen voor te bereiden.

Tijdens de eerste vijftig dagen van het conflict rukten Israëlische troepen vanuit drie richtingen op naar het noorden van Gaza, waarbij ze de controle kregen over de kuststrook in het noordwesten en het noorden en zuiden effectief verdeelden door de Gaza-vallei. Extra troepen trokken op vanuit het noorden en noordoosten. Het huidige staakt-het-vuren heeft echter een verandering in tactiek noodzakelijk gemaakt. Het Israëlische leger richt zich nu op defensieve strategieën om de controle te behouden over de gebieden die het heeft veroverd. Dit omvat de identificatie van kritieke in- en uitgangspunten, de aanleg van verzamelgebieden en de bouw van aarden bermen als barrière tegen mogelijke infiltratie door verzetsgroepen en ter bescherming van Israëlische eenheden die op belangrijke verdedigingsposities gelegerd zijn.

In een belangrijke herschikking hebben Israëlische troepen zich teruggetrokken uit belangrijke gebieden in het noordwesten van Gaza, waaronder langs de Al-Rashid Straat, het Al-Shati kamp, de haven van Gaza en het ziekenhuiscomplex. Deze stap, die deel uitmaakt van een bredere schoonmaakoperatie na de verwoestingen die zijn aangericht tijdens de eerste fase van hun invasie, duidt op een verschuiving naar een meer stabiele fase in het noorden van Gaza.

De aanleg van aarden bermen door het Israëlische leger is strategisch, bedoeld om sluipschuttersaanvallen te voorkomen, het zicht van antitank raketwerpers te belemmeren en de mobiliteit van soldaten onder het huidige staakt-het-vuren te vergroten.

Israëlische troepen vegen nauwgezet sectoren binnen hun verdedigingslinie schoon en vallen huizen en tunnels aan die zich binnen hun verdedigingslinie bevinden. Deze actie is vereist omdat ze in het verleden niet in staat waren om onder constant vuur volledige controle te krijgen, vooral niet als er sprake was van hevig verzet. Burgers kunnen niet terugkeren naar de noordelijke gebieden waar het Israëlische leger is geconcentreerd, waar het geavanceerde commando- en controlecentra en munitiedepots heeft opgezet ter voorbereiding op een mogelijke terugkeer naar offensieve operaties. Deze versterkingen vormen normale militaire planning en procedures, in afwachting van de politieke beslissing om het militaire offensief voort te zetten of om zich te zijner tijd terug te trekken.

Ondanks het huidige staakt-het-vuren blijft de mogelijkheid van een opleving van verzetsactiviteiten, met name de zogenaamde ‘spin’ en hybride tactieken van oorlogvoering, bestaan als de Israëlische troepen delen van Noord-Gaza blijven bezetten zonder een niet-aanvalspact, of als ze verdere aanvallen lanceren. De beslissing om de gevechten te hervatten is echter complex. Het stelt de regering van premier Benjamin Netanyahu, die onder binnenlandse druk staat om prioriteit te geven aan de vrijlating van Israëlische gevangenen voor grote uitdagingen. Er is ook aanzienlijke internationale politieke druk, met name van de Verenigde Staten en Europese landen, om de vijandelijkheden te staken en te streven naar een duurzame vrede.

In een opmerkelijke ontwikkeling heeft het Israëlische leger aangekondigd dat het voor het eerst in zijn geschiedenis een commandant van een gevechtsbataljon en zijn plaatsvervanger heeft afgezet. De actie werd ondernomen nadat de officieren zich naar verluidt hadden teruggetrokken uit een hinderlaag van de Al-Qassam Brigades, de militaire vleugel van Hamas, tijdens grondoperaties. De terugtrekking werd toegeschreven aan een gebrek aan luchtsteun voor hun eenheid, een situatie die ertoe leidde dat een aanzienlijk deel van de soldaten onder hun bevel besloot om niet terug te keren in militaire dienst, waarbij sommigen weigerden om in Gaza te vechten. Als gevolg hiervan is Gaza door het conflict een afschrikwekkend slagveld geworden waar Israëlische troepen niet graag in actie komen zonder overweldigende luchtsteun en voorafgaande gebiedsverkenning. Dit ernstige voorval markeert een belangrijk moment in de operaties van het Israëlische leger en belicht de reputatieschade en de uitdagingen van grondoperaties in complexe conflictzones zoals Gaza.

Israël heeft onlangs toegegeven dat er veel slachtoffers zijn gevallen in het voortdurende conflict met Palestijnse verzetsgroepen. Volgens officiële cijfers zijn er meer dan 465 Israëlische officieren en soldaten gedood en zijn nog eens 1.000 militairen gewond geraakt, waarvan 202 ernstig, terwijl 1.600 soldaten nu als mindervalide zijn geclassificeerd vanwege verwondingen die ze tijdens de oorlog hebben opgelopen. Het conflict heeft sinds het begin ook het leven gekost aan ongeveer vijfduizend Israëlische burgers.

Daarnaast meldden de Israëlische bezettingstroepen dat drie soldaten onlangs gewond raakten door landmijnen tijdens hun operaties in het noorden van Gaza terwijl het staakt-het-vuren van kracht was. Deze incidenten onderstrepen de voortdurende risico’s en complexiteit van het conflict, zelfs in perioden van relatieve rust. Bovendien suggereert de aanwezigheid van landmijnen, naar verluidt geplaatst door het Palestijnse verzet na het staakt-het-vuren, een strategische voorbereiding op de mogelijkheid van nieuwe Israëlische agressie. Deze defensieve maatregel geeft aan dat het verzet bereid is om te reageren als de vijandelijkheden hervatten, ondanks de huidige aanwijzingen dat Israël zich meer richt op het aangaan van langdurige onderhandelingen. Voor Israël lijkt het belangrijkste doel van deze onderhandelingen de vrijlating te zijn van gevangenen en gijzelaars die worden vastgehouden door Palestijnse facties.

