Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu staat voor moeilijke beslissingen die zijn politieke toekomst sterk kunnen beïnvloeden in een complex politiek landschap. Te midden van de groeiende internationale druk voor een blijvend staakt-het-vuren in Gaza, zit Netanyahu gevangen tussen de eisen van zijn belangrijkste bondgenoten, de Verenigde Staten en Europa, en de onverzettelijkheid van leden van zijn regering.

De VS en Europese landen, die Israël van oudsher een warm hart toedragen, zijn van positie veranderd en roepen op tot een permanent einde van de vijandelijkheden. Deze oproep tot een staakt-het-vuren komt na een periode waarin deze bondgenoten Israël aanzienlijke speelruimte gaven bij zijn militaire operaties tegen Gaza. Een probleem voor Netanyahu zijn de verklaringen van minister van Veiligheid Itamar Ben Gvir en minister van Financiën Bezalel Smotrich. Beide ministers hebben, samen met zes andere leden van hun coalitie, gedreigd hun steun aan de regering in te trekken als het Gaza-offensief wordt stopgezet. Hun standpunt is gebaseerd op de overtuiging dat het Israëlische leger zijn doelstellingen, waaronder de volledige ontmanteling van Hamas, nog niet heeft bereikt.

Als reactie hierop bereidt het Palestijnse verzet zich naar verluidt voor op een mogelijk opnieuw oplaaien van het geweld, klaar om elke verdere Israëlische agressie het hoofd te bieden. Deze voorbereiding suggereert een bereidheid om zich te verdedigen tegen elke escalatie als extremistische standpunten en onverzettelijkheid de diplomatieke redenering overstemmen. Netanyahu’s hachelijke situatie weerspiegelt de bredere spanningen en complexiteit van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hij staat voor een delicate evenwichtsoefening tussen de eisen van internationale diplomatie en binnenlandse politieke druk, met het vooruitzicht van een nieuw conflict aan de horizon.Bronnen binnen de ” As van Verzet ” hebben bekendgemaakt dat ” de Palestijnse verzetsgroeperingen in Gaza, waaronder Hamas, de Islamitische Jihad en anderen, in beide …

