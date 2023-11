Le Hamas se prépare à la guerre et Netanyahou en proie à de mauvais choix

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit prendre des décisions difficiles qui pourraient avoir un impact significatif sur son avenir politique dans un paysage politique complexe. Face à la pression internationale croissante en faveur d’un cessez-le-feu durable à Gaza, Netanyahou est pris en étau entre les exigences de ses principaux alliés, les USA et l’Europe, et l’intransigeance des membres de son gouvernement.

Les USA et les pays européens, traditionnellement de fervents défenseurs d’Israël, ont modifié leur position, en appelant à une cessation permanente des hostilités. Cet appel au cessez-le-feu intervient après une période au cours de laquelle ces alliés ont laissé à Israël une marge de manœuvre considérable dans ses opérations militaires contre Gaza. Les déclarations du ministre de la Sécurité, Itamar Ben Gvir, et du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, viennent compliquer les choses pour Netanyahou. Ces deux ministres, plussix autres membres de leur coalition, ont menacé de retirer leur soutien au gouvernement si l’offensive contre Gaza était interrompue. Leur position repose sur la conviction que l’armée israélienne n’a pas encore atteint ses objectifs, dont le démantèlement complet du Hamas.

En réponse, la Résistance palestinienne se préparerait en vue d’un nouveau conflit possible, prête à répondreà toute nouvelle agression israélienne. Cette préparation sous-entend une volonté de se défendre contre toute escalade si les opinions extrémistes et l’intransigeance l’emportent sur le raisonnement diplomatique. La situation difficile dans laquelle se trouve Netanyahou fait ressortir les tensions plus générales et les complexités du conflit israélo-palestinien. Le premier ministre israélien doit trouver un délicat équilibre entre les exigences de la diplomatie internationale et les pressions politiques intérieures, avec la perspective d’une reprise du conflit qui se profile à l’horizon.Des sources au sein de la direction de l’Axe de la Résistance révèlent que « les factions de la Résistance palestinienne à Gaza, y compris le Hamas, le Djihad islamique et d’autres, ont …

