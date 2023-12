Dat is waarom Israël de oorlog hervatte en de voorstellen van Hamas voor een ruil afwees.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Israël heeft de militaire operaties in Gaza hervat, een beslissing die werd ingegeven door de reactie van premier Benjamin Netanyahu op interne politieke druk en externe onderhandelingsdynamiek. Geconfronteerd met de mogelijke val van zijn coalitie en het risico van vervroegde verkiezingen die een einde zouden kunnen maken aan zijn politieke carrière, was Netanyahu ook beducht voor persoonlijke juridische repercussies in verband met beschuldigingen van corruptie. Als strategische manoeuvre verwierp hij de voorstellen van Hamas voor een uitwisseling van gevangenen en gijzelaars op basis van specifieke prioriteiten en categorieën. Zijn tegenvoorstel, dat door het verzet als onrealistisch werd beschouwd, werd kort na middernacht voorgelegd. Dit leidde tot honderden nieuwe slachtoffers onder Palestijnse burgers en verdere verwoestingen in de Gazastrook.

Dit hernieuwde offensief brak een zevendaagse oorlogspauze af die Gaza een kort respijt van zeven dagen had gegeven om te kunnen beginnen met het herstellen van de schade van het conflict. De tactiek van Netanyahu lijkt erop gericht om het lopende conflict te gebruiken om te onderhandelen over de vrijlating van Israëlische soldaten en tegelijkertijd concessies te minimaliseren. Deze aanpak heeft geleid tot de terugkeer van de systematische aanvallen op Gaza, wat een aanzienlijke escalatie van het conflict betekent.

De Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich en de minister van Veiligheid Itamar Ben Gvir, die extreem rechts vertegenwoordigen in de regeringscoalitie, hebben een hard standpunt ingenomen over het Gazaconflict en beïnvloeden daarmee de besluitvorming van premier Benjamin Netanyahu. Smotrich heeft Netanyahu opgeroepen om de banden met Hamas te verbreken, het staakt-het-vuren op te geven en de militaire operatie te voltooien. Ben Gvir nam een nog agressiever standpunt in en riep op tot de totale vernietiging van Hamas, de vernietiging van Gaza en een terugkeer van de kolonisten naar Gaza zonder enige concessies of akkoorden. Beide ministers hebben Netanyahu onder druk gezet door te dreigen zes ministers terug te trekken uit de coalitieregering, die voor haar stabiliteit sterk afhankelijk is van allianties met extreme religieuze groeperingen.Netanyahu staat voor een harde keuze zonder middenweg: ofwel ontslag nemen uit de regering, toegeven dat hij heeft gefaald en zich voorbereiden op een mogelijke

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Support Independent Journalism €10.00

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...