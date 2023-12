Os motivos pelos quais Israel retomou a guerra e rejeitou as propostas do Hamas para uma negociação

Elijah J. Magnier



Trad. Alan Dantas

Israel retomou as operações militares em Gaza, uma decisão impulsionada pela resposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu às pressões políticas internas e à dinâmica de negociação externa. Diante do possível colapso de sua coalizão e do risco de eleições antecipadas que poderiam pôr fim à sua carreira política, Netanyahu também estava preocupado com as repercussões legais pessoais relacionadas às alegações de corrupção. Em uma manobra estratégica, ele rejeitou as propostas do Hamas para uma troca de prisioneiros e reféns com base em prioridades e categorias específicas. Sua contraproposta, considerada irrealista pela resistência, foi apresentada pouco depois da meia-noite. Como resultado, na sexta-feira, Netanyahu autorizou a retomada de uma intensa ação militar em Gaza para negociar a libertação de prisioneiros sob fogo, causando centenas de novas baixas entre os civis palestinos e mais devastação na Faixa.

Essa nova ofensiva interrompeu uma pausa de sete dias na guerra que havia dado a Gaza uma breve pausa para começar a se recuperar dos danos do conflito. As táticas de Netanyahu parecem ter como objetivo usar o conflito em andamento para negociar a libertação dos soldados israelenses e, ao mesmo tempo, minimizar as concessões. Essa abordagem levou a um retorno ao ataque sistemático às áreas palestinas em Gaza, marcando uma escalada significativa no conflito.

O ministro israelense das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança, Itamar Ben Gvir, que representam a extrema direita na coalizão governamental, adotaram uma posição de linha dura em relação ao conflito de Gaza, influenciando a tomada de decisões do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Smotrich pediu a Netanyahu que cortasse os laços com o Hamas, abandonasse o cessar-fogo e concluísse a operação militar. Ben Gvir adotou uma postura ainda mais agressiva, pedindo a destruição total do Hamas, a destruição de Gaza e o retorno dos colonos a Gaza sem nenhuma concessão ou acordo. Ambos os ministros pressionaram Netanyahu, ameaçando retirar seis ministros do governo de coalizão, que depende fortemente de alianças com facções religiosas extremistas para sua estabilidade.

Netanyahu enfrenta uma escolha difícil, sem meio-termo: renunciar ao governo, admitir o fracasso e se preparar para uma possível responsabilização, ou continuar o

