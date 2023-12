Gaza sous le feu : décryptage de la position ambivalente des États-Unis

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Israël a repris ses opérations militaires à Gaza après une interruption d’une semaine, en intensifiant la violence contre les civils et en consolidant sa présence dans la partie sud de la bande de Gaza, une zone densément peuplée de personnes déplacées du nord de Gaza. Cette nouvelle agression a fait de nombreuses victimes civiles et entraîné une destruction massive de l’infrastructure. Ce qui est remarquable dans cette situation, ce n’est pas seulement l’incapacité d’Israël à atteindre les objectifs qu’il s’était fixés il y a un mois, mais aussi l’évolution de la position des États-Unis dans ce contexte.

Les récentes déclarations américaines laissent entrevoir un certain mécontentement à l’égard des conséquences négatives de la campagne militaire israélienne, en particulier son impact dévastateur sur les civils et l’infrastructure. Cet apparent changement d’attitude soulève des questions quant à la sincérité et aux motivations sous-jacentes du changement de position des États-Unis. Les forces d’occupation israéliennes, qui agissent sur les instructions de leurs dirigeants politiques, sont accusées de violer le droit international et de commettre des crimes de guerre, ce que les responsables israéliens ont reconnu dans les médias. Malgré ces aveux, Israël continue de bénéficier de ce qui semble être un soutien international implicite, en particulier de la part des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France et de l’Italie.

La question cruciale est de savoir si ce changement dans la rhétorique américaine représente un véritable changement de politique, une démarche stratégique fondée sur des objectifs différents ou une simple manœuvre de relations publiques. L’administration américaine réévalue son rôle et prend légèrement ses distances par rapport au conflit pour éviter d’être considérée comme complice du génocide israélien infligé aux civils et aux enfants. Cette situation a suscité un débat plus large concernant la prise de conscience et la réponse des États-Unis à la situation critique des Palestiniens de Gaza.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Support Independent journalism €10.00

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...