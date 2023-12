Gaza onder vuur: Het ontcijferen van de ambivalente positie van de VS

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Israël heeft na een onderbreking van een week de militaire operaties in Gaza hervat, het geweld tegen burgers opgevoerd en zijn aanwezigheid in het zuidelijke deel van de Gazastrook versterkt, een gebied dat dicht bevolkt wordt door ontheemden uit het noorden van Gaza. Deze hernieuwde agressie heeft geresulteerd in nog meer burgerslachtoffers en grootschalige vernietiging van infrastructuur. Wat opmerkelijk is aan deze situatie is niet alleen het onvermogen van Israël om zijn verklaarde doelstellingen van een maand geleden te bereiken, maar ook de veranderende positie van de Verenigde Staten in deze context.

Uit recente Amerikaanse verklaringen blijkt een duidelijk ongenoegen over de negatieve gevolgen van de Israëlische militaire campagne, met name de verwoestende gevolgen voor burgers en infrastructuur. Deze ontwikkelingen roepen vragen op over de oprechtheid en onderliggende motieven van de verandering in het Amerikaanse standpunt. De Israëlische bezettingstroepen, die handelen in opdracht van hun politieke leiders, worden ervan beschuldigd het internationaal recht te schenden en oorlogsmisdaden te begaan, een bewering die Israëlische functionarissen in interacties met de media hebben erkend. Ondanks deze bekentenissen geniet Israël nog steeds wat impliciete internationale steun lijkt te zijn, vooral van de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië.

De kritieke vraag is of deze verschuiving in de Amerikaanse retoriek een echte beleidswijziging is, een strategische zet met andere doelstellingen, of een eenvoudige public relations manoeuvre. De Amerikaanse regering heroverweegt haar rol en distantieert zich enigszins van het conflict om te voorkomen dat ze wordt gezien als medeplichtig aan de Israëlische genocide op burgers en kinderen. Deze situatie heeft geleid tot een bredere discussie over het bewustzijn en de reactie van de VS op de benarde situatie van de Palestijnen in Gaza.

Recente verklaringen van de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken weerspiegelen een verbale verschuiving in het standpunt van de VS over het voortdurende conflict in Gaza. Minister Austin uitte zijn ernstige bezorgdheid over de impact van de militaire acties van Israël, in het bijzonder over het hoge risico op burgerslachtoffers. Hij benadrukte dat de voortzetting van dergelijke operaties in dichtbevolkte burgergebieden uiteindelijk zou kunnen leiden tot een strategische mislukking voor Israël. Austin wees op het morele en strategische belang van het beschermen van Palestijnse burgers in Gaza. Hij suggereerde dat als dit niet gebeurt, meer mensen Hamas en andere verzetsgroepen gaan steunen, waardoor een tactische overwinning wordt ingeruild voor een strategische nederlaag.De opmerkingen van minister Blinken zijn in lijn met dit perspectief, want hij drong er bij Israël op aan om zijn militaire strategie te herzien om de bescherming van burgers te

