Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Het Israëlische leger heeft Khan Yunis in het zuiden van Gaza en gebieden in het noorden omsingeld en een grote operatie gelanceerd om de Hamasbeweging en het bredere Palestijnse verzet te verpletteren. Deze strategie maakt deel uit van een meer omvattend plan, als het slaagt, om de hele Palestijnse bevolking te onderwerpen. Volgens een woordvoerder van de bezettingstroepen zou deze operatie meer dan een maand kunnen duren, wat een conflict zou vormen op een schaal die Israël sinds zijn oprichting als staat niet meer heeft gezien. Deze langdurige operatie is echter geen garantie voor de controle van het Israëlische leger over de bezette gebieden. Het leger zal naar verwachting aanzienlijke verliezen lijden. Ondertussen bereidt het verzet zich strategisch voor om de Israëlische troepen in de val te lokken door een doolhof voor hen te creëren in Gaza en de omliggende gebieden.

Zionistische leiders hebben in het openbaar hun intentie uitgesproken om “water, elektriciteit, medicijnen en voedsel af te snijden” voor de Palestijnen, die ze omschreven als “beesten”. Deze verklaring komt na acties die hebben geleid tot de ontheemding van een miljoen Palestijnen in het noorden van Gaza na de vernietiging van hun woningen en ziekenhuizen. De Israëlische regering heeft de burgerbevolking belegerd, essentiële middelen afgesneden en het onderwijs en de medische systemen vernietigd.

Ondanks deze acties lijkt het misplaatst om alleen Israël de schuld te geven van de ontmenselijking van de Palestijnen, inclusief de bombardementen in Zuid-Gaza, de aanvallen op Khan Yunis en de algehele belegering die heel Gaza gevaarlijk en instabiel heeft gemaakt. De kern van het probleem ligt in de eerste plaats bij de westerse wereld. Er wordt met twee maten gemeten als het gaat om het doceren van menselijkheid, mensenrechten en zelfverdediging. Deze standaard lijkt te veranderen als het gaat om Israël en zijn acties. Europa is er bijvoorbeeld van beschuldigd Israëls acties tegen Palestijnse burgers goed te keuren en zelfs zijn wetten en grondwetten aan te passen om de vrijheid van meningsuiting te beperken als het gaat om kritiek op Israël. Een opmerkelijk voorbeeld is de verklaring van Duitsland dat erkenning van Israël een voorwaarde is voor het aanvragen van het staatsburgerschap. Dergelijke acties vertegenwoordigen een moedig standpunt dat vragen oproept over de inzet, of het gebrek aan inzet, van de internationale gemeenschap voor universele mensenrechtenprincipes, in het bijzonder in de context van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

