La Résistance palestinienne souhaitait que l’armée d’occupation s’enlise dans le bourbier gazaoui

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

L’armée israélienne a encerclé Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, ainsi que des zones dans le nord, dans le cadre d’une opération de grande envergure qui vise à écraser le mouvement Hamas et la Résistance palestinienne au sens large. Cette stratégie fait partie d’un plan plus global visant à soumettre l’ensemble de la population palestinienne en cas de succès. Selon un porte-parole des forces d’occupation, cette opération pourrait durer plus d’un mois, ce qui en feraitun conflit d’une ampleur sans précédent depuis la création d’Israël en tant qu’État. Cependant, cette opération prolongée ne garantit pas que l’armée israélienne prendra le contrôle desterritoires occupés. L’on s’attend à ce que Tsahal subisse des pertes humaines importantes. Pendant ce temps, la résistance se prépare stratégiquement à piéger les forces israéliennes en leur préparant un bourbier à Gaza et dans les zones environnantes.

Les dirigeants sionistes ont publiquement déclaré leur intention de « couper l’eau, l’électricité, les médicaments et les vivres » aux Palestiniens, qu’ils considèrent comme des « animaux ». Cette déclaration intervient alors que leurs actions ont entraîné le déplacement d’un million de Palestiniens dans le nord de Gaza à la suite de la destruction de leurs maisons et de leurs hôpitaux. Le gouvernement israélien a imposé un siège à la population civile, en la privant de ressources essentielles et en détruisant les réseaux d’éducation et de santé.

Malgré ces actes, il serait mal avisé de blâmer uniquement Israël pour la déshumanisation des Palestiniens, notamment par ses bombardements dans le sud de Gaza, ses attaques sur Khan Yunis et l’état de siège imposé qui a rendu l’ensemble de Gaza dangereux et instable. En fait, le nœud du problème se trouve principalement dans le monde occidental. On y perçoit une politique de deux poids, deux mesures dans ses enseignements en matière d’humanité, de droits de la personne et d’autodéfense. La norme qu’il cherche à appliquer semble changer lorsqu’il s’agit d’Israël et de ses actes. L’Europe, par exemple, a été accusée d’approuver les actions d’Israël contre les civils palestiniens et même de modifier ses lois et ses actes constitutifs pour restreindre la liberté d’expression lorsqu’il s’agit de critiquer Israël. Un exemple notable est la déclaration de l’Allemagne selon laquelle la reconnaissance d’Israël est une condition préalable à l’obtention de la citoyenneté. Pareilles mesures représentent une position audacieuse qui soulève des questions sur l’engagement, ou plutôt le manque d’engagement, de la part de la communauté internationale envers les principes universels des droits de la personne, en particulier dans le contexte du conflit israélo-palestinien.

