Hoe wil Israël de veiligheid van Egypte in gevaar brengen met zijn agressieve campagne tegen de Palestijnen?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Het is nu overduidelijk dat de spanningen tussen Egypte en Israël aanzienlijk zijn geëscaleerd. Caïro heeft een definitieve verklaring uitgegeven waarin het verklaart dat de pogingen van Israël om Palestijnen onder dwang over te brengen naar de Sinaï onacceptabel zijn en een schending vormen van een vitale grens. Egypte benadrukt dat deze zet niet alleen zijn nationale veiligheid in gevaar brengt, maar ook zijn soevereiniteit in twijfel trekt. De Egyptische regering, die de middelen heeft om haar land en veiligheid te beschermen, ziet deze acties als een directe bedreiging. Sinds het begin van het conflict heeft Israël de intentie uitgesproken om de bevolking van Gaza over te brengen naar de Sinaï, een plan waar Egypte volledig van op de hoogte is en dat het toeschrijft aan de bredere ambitie van premier Benjamin Netanyahu om de Palestijnen te verdrijven uit Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem. Dit wekt bezorgdheid over andere mogelijke acties die gepland zijn tegen Egypte, niet alleen tegen het Palestijnse volk.

Britse documenten onthulden dat Israël in 1971 een geheime strategie formuleerde om duizenden Palestijnen te verdrijven van Gaza naar Al-Arish in het noorden van de Sinaï. Na de oorlog van juni 1967, waarin het Israëlische leger de controle kreeg over de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Syrische Golanhoogten, werd Gaza een belangrijke uitdaging voor de veiligheid van Israël. De dichtbevolkte vluchtelingenkampen in Gaza werden centra van verzet tegen de bezetting. Volgens Britse beoordelingen bestond het Israëlische plan uit de ‘gedwongen overplaatsing’ van Palestijnen naar Egypte om de intensiteit van de guerrillaoorlog te verminderen en de veiligheidsdilemma’s te verlichten waarmee de Israëlische bezettingsautoriteiten in Gaza werden geconfronteerd. Deze onthulling werpt licht op Israëls historische perspectief op gedwongen deportaties.

De voorgestelde gedwongen overbrenging van Palestijnen naar de Sinaï wordt gezien als een schending van het internationaal recht, waaronder normen met betrekking tot de behandeling van burgers in conflicten en het verbod op gedwongen verplaatsing. In 2010 stelde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voor dat de Egyptische president Hosni Mubarak – die het aanbod afwees – de Palestijnen in de Sinaï zou onderbrengen. In 2017 verwierp de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry oproepen van de Israëlische minister van Sociale Gelijkheid Gila Gamliel, een Likud-wetgever, om de Sinaï te gebruiken voor een Palestijnse staat, door te zeggen dat Egypte zijn standpunt over de kwestie duidelijk had gemaakt aan de Israëlische ambassadeur in Caïro.Sinds 8 oktober heeft het Egyptische presidentschap een verklaring afgelegd die werd gevolgd door een duidelijk standpunt van president Abdel Fattah al-Sisi, die

