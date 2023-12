Wat vertelt het doden van Israëlische gevangenen ons over het gedrag en moreel van het Israëlische leger en de impact van verzet?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Drie Israëlische gevangenen slaagden erin te ontsnappen toen Hamasbewakers werden gedood tijdens een bombardement. Volgens het vastgestelde protocol trokken de gevangenen hun shirts uit om aan te tonen dat ze geen explosieve vesten droegen, hieven ze hun handen op en droegen ze een witte vlag om aan te geven dat ze geen strijders waren. Ze naderden wat ze dachten dat een Golani-gevechtseenheid was die opereerde in Al-Shujaiya, ten noorden van Gaza, en communiceerden in het Hebreeuws om zichzelf te identificeren. Ze werden dodelijk neergeschoten, met meerdere kogelwonden in hun lichaam. Het Israëlische leger legde het incident later uit als een geval van persoonsverwisseling, waarbij de gevangenen als een bedreiging werden gezien, waarschijnlijk omdat ze voor Palestijnen werden aangezien.

Dit incident roept vragen op over de standaard perceptie van het Israëlische leger van Palestijnen als een bedreiging, die dodelijke acties rechtvaardigt, zelfs in situaties waarin individuen geen duidelijk gevaar vormen en vreedzame bedoelingen aangeven. Dergelijke acties vragen om een diepgaander onderzoek naar de inzetregels van het Israëlische leger, de naleving van het internationale recht en het algemene professionele gedrag van het leger, en hoe het Palestijnse verzet de psychologie van het leger heeft beïnvloed.

Maar er zijn in dit geval nog andere factoren om rekening mee te houden. Langdurige betrokkenheid bij intense gevechten, vooral in de uitdagende context van stedelijke oorlogsvoering tegen een vastberaden en inheemse vijand, kan een diepgaand effect hebben op het psychologische welzijn van binnenvallende soldaten. Constante blootstelling aan dergelijke situaties met hoge stress leidt vaak tot verhoogde angst en paranoia. Deze toestand van verhoogde alertheid en angst kan het beoordelingsvermogen van soldaten aantasten, waardoor de kans toeneemt dat ze situaties verkeerd interpreteren en niet-bedreigende personen verkeerd identificeren als potentiële bedreigingen, met onbedoelde schade tot gevolg.

