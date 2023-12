Was sagt uns die Tötung israelischer Gefangener über das Verhalten und die Moral der israelischen Armee und über die Auswirkungen des Widerstands?

Von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Drei israelischen Gefangenen gelang die Flucht, als die Hamas-Bewacher während eines Bombardements getötet wurden. Gemäß dem üblichen Protokoll zogen die Gefangenen ihre Hemden aus, um zu zeigen, dass sie keine Sprengstoffwesten trugen, hoben ihre Hände und trugen eine weiße Flagge, um zu signalisieren, dass sie keine Kämpfer sind. Sie näherten sich einer vermeintlichen Golani-Kampfeinheit, die in Al-Shujaiya, nördlich des Gazastreifens, operierte, und verständigten sich auf Hebräisch, um sich zu identifizieren. Sie wurden tödlich angeschossen, und in ihren Körpern wurden mehrere Einschusswunden gefunden. Das israelische Militär erklärte den Vorfall später mit einer Verwechslung, bei der die Gefangenen als Bedrohung empfunden wurden, wahrscheinlich weil sie mit Palästinensern verwechselt wurden.

Dieser Vorfall wirft die Frage auf, ob das israelische Militär Palästinenser standardmäßig als Bedrohung wahrnimmt, was tödliche Maßnahmen selbst in Situationen rechtfertigt, in denen die Personen keine offensichtliche Gefahr darstellen und friedliche Absichten erkennen lassen. Solche Aktionen erfordern eine eingehendere Untersuchung der Einsatzregeln des israelischen Militärs, seiner Einhaltung des Völkerrechts und seines allgemeinen professionellen Verhaltens sowie der Frage, wie sich der palästinensische Widerstand auf seine Psychologie ausgewirkt hat.

In diesem Fall gibt es jedoch noch weitere Faktoren zu berücksichtigen. Ein längerer Einsatz in intensiven Kämpfen, insbesondere in der schwierigen Situation eines Krieges in den Städten gegen einen entschlossenen und einheimischen Feind, kann tiefgreifende Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden der angreifenden Soldaten haben. Der ständige Umgang mit solchen Stresssituationen führt häufig zu erhöhter Angst und Paranoia. Dieser Zustand erhöhter Wachsamkeit und Angst kann das Urteilsvermögen der Soldaten beeinträchtigen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie Situationen falsch einschätzen und nicht bedrohliche Personen als potenzielle Bedrohung identifizieren, was zu unbeabsichtigten Schäden führt.Der kürzliche Verlust von Tomer Greenberg, dem Kommandeur des Golani-Bataillons, sowie von 19 weiteren Offizieren und Soldaten im nördlichen Stadtteil Al-Shujaiya am Vortag (82 Tote durch dieselbe Einheit seit dem 7. Oktober und insgesamt 128 Tote im Gazastreifen während der Kämpfe) hat der Moral und der

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Support Independent Journalism €10.00

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...