Het verzet in Gaza is actief bezig om ervoor te zorgen dat de gebeurtenissen van oktober een blijvende plaats in het collectieve geheugen van de Israëli’s zullen innemen. Er zijn meer dan honderd dagen verstreken sinds Israël zijn offensief op Gaza lanceerde. Toch heeft de Amerikaanse president Joe Biden opvallend genoeg geen enkele verwijzing gemaakt naar de 24.000 Palestijnen die door Israël zijn afgeslacht, waaronder 70 procent kinderen en vrouwen, volgens rapporten van de Verenigde Naties uit Gaza. Onder deze tragische verliezen zou Israël 144 VN-medewerkers en meer dan 130 journalisten als doelwit hebben genomen en gedood. Deze grimmige realiteit onderstreept het afnemende respect voor internationale gerechtigheid, mensenrechten en wetgeving, vooral voor landen buiten de westerse alliantie.

In zijn campagnetoespraak benadrukte president Biden zijn succes bij de onderhandelingen over de ruil van Israëlische gevangenen voor buitenlandse niet-strijders in de beginfase van het conflict in Gaza. Hij vestigde ook de aandacht op de situatie van ‘meer dan 100 Israëlische gevangenen’, waaronder zes mensen met een dubbele Amerikaans-Israëlische nationaliteit, die worden vastgehouden door Hamas en Palestijnse verzetsgroepen. Deze nadruk wekt de indruk dat de oorlog in Gaza zich afspeelt in een verre, afstandelijke wereld. In tegenstelling tot haar pleidooi voor een staakt-het-vuren heeft de Amerikaanse regering, inclusief de president, zijn ministers en woordvoerders van het Witte Huis en het Pentagon, het idee van een staakt-het-vuren openlijk afgewezen.

De VS lijken het beleid van premier Benjamin Netanyahu en zijn manier van oorlog voeren te steunen, wat Israëlische functionarissen steeds meer zien als een persoonlijke kruistocht om zijn greep op de macht te behouden. Na 101 dagen conflict lijkt Israël er niet in geslaagd te zijn om strategische doelen te bereiken. In plaats daarvan heeft het genoegen genomen met tactische winst en is het begonnen met de terugtrekking van een aantal divisies uit de woongebieden van Gaza.

