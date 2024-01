Iraanse strategische aanvallen: Weerkaatsende berichten in de hele regio

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In een beslissend antwoord op recente terroristische aanslagen en moorden heeft Iran een reeks strategische aanvallen gelanceerd in Syrië, Irak en Pakistan. Deze acties komen in de nasleep van een dodelijke aanslag in de regio Kerman die vorige week 100 levens eiste en de aanvallen op personeel van de Revolutionaire Garde door verschillende organisaties in Syrië. Iran gebruikte 24 ballistische raketten bij deze aanvallen, gericht op wat het beschreef als “Israëlische spionagebasis” in de Iraakse Koerdische regio en het “Leger van Gerechtigheid” (Jaish al-Adl), een groep die bekend staat om zijn operaties in het zuidoosten van Iran, met name in de grensgebieden met Pakistan en Afghanistan in de regio Sistan-Baluchestan. Deze grensoverschrijdende raketaanvallen brengen verschillende kritische signalen van Teheran over.

De inzet van 13 ballistische raketten voor doelen met een bereik van 1.200 km (waarvan sommige tot 1.450 km reiken en worden aangedreven door vaste brandstof voor een snelle lancering) was een berekende zet. Deze raketten, die bekend staan om hun nauwkeurigheid bij het treffen van doelen in Syrië, werden gelanceerd vanaf Khuzestan en andere geheime locaties met behulp van mobiele platforms. Daarnaast werden 11 ballistische raketten afgevuurd op Erbil vanuit Oost-Azerbeidzjan en Kermanshah. Het belang van deze aanvallen wordt versterkt door het voortdurende Israëlische conflict in Gaza.

De boodschap van Iran is duidelijk:

