Hvordan påvirkes Iran og “Motstandsaksen” av USAs attentat mot Soleimani?

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Den amerikanske presidenten Donald Trump drepte kommandanten for “Motstandsaksen”, (Den iranske revolusjonsgarden) IRGC – Qudsbrigaden-generalmajor Sardar Qassem Soleimani, på flyplassen i Bagdad med lite vurdering av konsekvensene av dette målrettede drapet. Det kan ikke utelukkes at den amerikanske administrasjonen vurderte at attentatet ville ha gunstig effekt på deres Midtøsten-politikk. Eller kanskje trodde de amerikanske myndighetene at drapet på Sardar Soleimani ville svekke “motstandsaksen”: Når de ble fratatt lederen, ville de iranske partnernes krefter i Palestina, Libanon, Syria, Irak og Yemen svekkes. Er denne vurderingen rett?

En høytstående kilde innen denne “motstandsaksen” uttalte: «Sardar Soleimani var det direkte og effektive båndet mellom partnerne til Iran og revolusjonslederen Sayyed Ali Khamenei. Kommandoen på bakken tilhørte imidlertid den nasjonale lederen i hvert enkelt land. Disse lederne har sin egen ledelse og praksis, men felles strategiske mål om å kjempe mot det amerikanske hegemoniet, stå opp mot undertrykkerne og motstå illegitime utenlandske inngrep i sine saker. Disse målene har vært på plass i mange år og vil stå fast, med eller uten Sardar Soleimani.»

“I Libanon leder Hezbollahs generalsekretær Sayyed Hassan Nasrallah an, og er den lederen som har en direkte kobling til den syriske presidenten Bashar al-Assad. Han støtter Gaza, Syria, Irak og Yemen og har et tungt engasjement i disse frontene. Imidlertid leder han et stort antall rådgivere og offiserer som har ansvar for å drive alle militære og sosiale og relasjoner innenlands og regionalt. Mange iranske IRGC-offiserer er også til stede på mange av disse frontene for å støtte behovene til “Motstandsakse” -medlemmene innen logistikk, trening og økonomi, “sa kilden.

I Syria koordinerte IRGC-offiserer med Russland, den syriske hæren, den syriske politiske ledelsen og alle Irans allierte som kjemper for frigjøring av landet og for å bekjempe jihadistene som strømmet til Syria fra alle kontinent via Tyrkia, Irak og Jordan. Disse offiserene har jobbet side om side med irakiske, libanesiske, syriske og andre statsborgere som er en del av “motstandsaksen”. De har tilbudt den syriske regjeringen den nødvendige støtten for å beseire den “islamske staten” (ISIS / IS / ISIL) og al-Qaida og andre jihadister, eller de med lignende ideologier i det meste av landet – med unntak av det nordøstlige Syria, som er under amerikanske okkupasjonsstyrkers kontroll. Disse IRGC-offiserene har sine mål og midler til å oppnå et allerede avtalt mål som har vært på plass i årevis. Fraværet av Sardar Soleimani vil neppe påvirke disse styrkene og deres planer.

I Irak har over 100 iranske IRGC-offiserer operert i landet etter den irakiske regjeringens offisielle anmodning om bistand for å beseire ISIS. De tjenestegjorde i felleskap med de irakiske styrkene og var involvert i å forsyne landet med våpen, etterretning og opptrening, etter at en tredjedel av Irak falt i hendene på ISIS i midten av 2014. Det var påfallende og sjokkerende å se den irakiske hæren, bevæpnet og trent av amerikanske styrker i over ti år, forlate sine posisjoner og flykte fra de nordirakiske byene. Den iranske støtten, med svært robust ideologi i ryggen (med en av sine allierte, som motiverte dem til å bekjempe ISIS) var effektiv i Syria; Derfor var det nødvendig å overføre dette til irakerne slik at de kunne stå imot, kjempe og beseire ISIS.

Libanesisk Hizbollah er til stede i Syria og Yemen, og også i Irak. Den irakiske statsministeren Nuri al-Maliki ba Sayyed Nasrallah om å gi landet offiserer til å stå imot ISIS. Flere titalls Hizbollah-offiserer opererer i Irak og vil være klar til å støtte irakerne hvis de amerikanske styrkene nekter å forlate landet. De vil følge og håndheve parlamentets beslutning om at USA må forlate Irak innen utgangen av januar 2021. Hizbollahs brede krigserfaring har resultert i smertefulle erfaringer for de amerikanske styrkene i Libanon og Irak gjennom flere tiår, og har ikke blitt glemt.

Sayyed Nasrallah avslørte i sin siste tale at Hizbollah-tjenestemenn var tilstede i Kurdistan i midten av 2014 for å støtte de irakiske kurderne mot ISIS. Dette var da den samme kurdiske leder Masoud Barzani kunngjorde at de kunne takke Iran for at kurderne mottok våpen for å forsvare seg, da USA nektet å hjelpe Irak i mange måneder etter at ISIS hadde utvidet sin kontroll i Nord-Irak betraktelig.

Hizbollah-lederne avslørte ikke de kontinuerlige besøkene fra kurdiske representanter til Libanon for å møte Hizbollah-tjenestemenn. Faktisk besøker irakiske sunni- og sjia-tjenestemenn, ministre og politiske ledere regelmessig Libanon for å møte Hizbollah-tjenestemenn og bevegelsens leder. Hizbollah, i likhet med Iran, spiller en vesentlig rolle i å lette dialogen mellom irakere når disse synes det er vanskelig å få bukt med interne uenigheter.

Årsaken til at Sayyed Nasrallah avslørte tilstedeværelsen av sine offiserer i Kurdistan når han møtte Masoud Barzani, er en klar melding til verden om at “motstandsaksen” ikke er avhengig av en eneste person. Sayyed Nasrallah viser faktisk enheten som hersker internt i fronten, med eller uten Sardar Soleimani. Kurdistan er en del av Irak, og Barzani uttrykte sin vilje til å overholde beslutningen fra det irakiske parlamentet om å be de amerikanske styrkenes reise fra landet, fordi kurderne ikke er løsrevet fra sentralregjeringen, men er en del av regjeringen.

Før attentatet forberedte Sardar Soleimani hvilken vei som skulle følges (hvis han for eksempel ble drept på slagmarken) og ba iranske tjenestemenn om å nominere general Ismail Qaani som sin erstatter. Irans øverste leder Sayyed Ali Khamenei beordret at Soleimanis ønske skulle bli oppfylt og om å holde planene og målene fastlagte, slik de var fastsatt. Sayyed Khamenei beordret ifølge kilden en “økning i støtten til palestinerne og spesielt til alle allierte i de land der amerikanske styrker er til stede.”

Sardar Soleimani ønsket å bli drept av fiendene sine og fikk det han ønsket seg. Han var klar over at “motstandsaksen” er svært tydelig på sine mål. De blant “Motstandsaksen” som har en robust indre front er veletablerte og på sporet. Problemet utspilte seg hovedsaklig i Irak. Det ser ut til at USAs handlinger har klart å bringe disse irakiske fraksjonene sammen – ved å henrette de to generalene. Sardar Soleimani kunne aldri ha forventet en så rask oppnåelse av denne typen. Anti-amerikanske irakere forbereder seg kommende fredag ​​på å uttrykke sin avvisning overfor de amerikanske styrkene som er til stede i landet deres.

Sayyed Ali Khamenei la i sin fredagsbønn i forrige uke, den første på åtte år, opp et veikart for “Motstandsaksen”: skyv de amerikanske styrkene ut av Midt-Østen og støtt Palestina.

Alle de palestinske gruppene, inkludert Hamas, var til stede ved Sardar Soleimanis begravelse i Iran og møtte general Qaani som lovet, “ikke bare for å fortsette støtten, men for å øke den i henhold til Sayyed Khameneis forespørsel,” sa kilden. Ismail Haniyeh, Hamas-leder, sa fra Teheran: “Soleimani er martyren i Jerusalem”.

Mange irakiske militære ledere var til stede på møtet med general Qaani. De fleste av disse har en lang historie med fiendtlighet overfor amerikanske styrker i Irak i løpet av okkupasjonsperioden (2003-2011). Lederen deres, Abu Mahdi al-Muhandes, ble drept sammen med Sardar Soleimani og de søker hevn. Disse lederne har motivasjon nok til å angripe de amerikanske styrkene, som har brutt trenings-, kultur- og våpenavtalen mellom Irak og USA. Ikke på noe tidspunkt fikk USAs administrasjon tillatelse til drap på irakisk jord, av regjeringen i Bagdad.

Det irakiske parlamentet har talt: Attentatet mot Sardar Soleimani falt indirekte innenfor de endelige målene for “Motstandsaksen”, ved at det skapte samling hos den irakiske grenen. Den irakiske midlertidige statsministeren har offisielt informert alle medlemmer av koalisjonsstyrkene i Irak om at “deres tilstedeværelse, inkludert NATO, nå ikke lenger er nødvendig”. De har ett år igjen. Men det fjerner absolutt ikke det irakiske behovet for å hevne sine ledere.

Palestina utgjør det andre målet, som sitert av Sayyed Khamenei. Vi kan ikke utelukke et betydelig oppsving i støtten til palestinerne, mye mer enn den reellt eksisterende støtten. Iran er fast bestemt på å støtte sunnimuslimer i deres mål om en egen stat i Palestina. Mannen – Soleimani – er borte og kan erstattes som enhver annen mann: men engasjementet har økt. Det er vanskelig å forestille seg at “Motstandsaksen” forblir inaktive uten å engasjere seg på en eller annen måte i forbindelse med det amerikanske presidentvalget / kampanjen. Så resten av 2020 forventes å være hett.

Denne artikkelen er oversatt gratis til mange språk av frivillige slik at leserne kan glede seg over innholdet. Den blir ikke låst bak betalingsmur/Paywall. Jeg vil takke følgere og lesere for tilliten og støtten. Hvis du liker det du liker, trenger du ikke bli flau over å bidra til å finansiere den for så lite som 1 Euro. Ditt bidrag, uansett hvor lite det er, vil bidra til å sikre kontinuiteten. Takk skal du ha.

