Hvordan Hizbollah vil ramme Israel: Er generell krig et alternativ?

“Jeg advarer Hizbollah: ikke forstyrr roen på grensene med Libanon”, sa den israelske spionsjefen Yossi Cohen midt i et høyspenningsøyeblikk mellom Israel og Hizbollah. Denne uttalelsen er provosert fram av den israelske krenkelsen av syrisk suverenitet og bombingen av Damaskus flyplass, der Hizbollah kunngjorde at en av deres soldater var drept. De israelske mediene er ikke bekymret for om Hizbollah vil slå tilbake, men snarere når og hvordan- og om anslaget vil føre til en generell krig.

Den israelske militærkommandoen har flyttet Golani-brigaden (13. infanteri) til kommandoen for Galilea-divisjonen (i den nordlige kommandostrukturen for fronten med Libanon) som en del av tiltakene for å motvirke Hizbollahs mulige gjengjeldelse langs den libanesiske grensen. Imidlertid hjalp disse samme tiltakene i 2006 (da Israel forventet en lignende handling) svært lite: Hizbollah angrep og bortførte flere israelske soldater.

Israelske generaler delte sin analyse tidligere i år for å bekrefte at Israel ikke lenger er i stand til å erklære krig mot Hizbollah og vinne. En slik krig ville sette Israel flere titalls år tilbake på grunn av det uunngåelige ødeleggelsesnivået, sammen med øvrige både uventede og uforutsette resultater. Israel har mistet den forebyggende angrepskapasiteten som lederne har hatt som policy siden 1948, og den har ikke klart å innføre egne stridsregler og avskrekking.

Hizbollah vurderer alltid muligheten for krig og forbereder styrkene sine som om krigen skal finne sted i morgen. Verken Hizbollah eller Israel ønsker imidlertid at reflekshandlinger finner sted som kan utløse en større krig. Israel trenger å akseptere angrepet, og forstå at flyging over Syria ikke lenger er en søndagstur – og at det å drepe Hizbollah-medlemmer ikke vil bli straffet. I gamle dager satte Israel reglene for engasjement og instruksjonene i spillet: i vår tid er det slutt på dette.

