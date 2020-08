Israël wil geen oorlog met Hezbollah en Libanon.

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Vertaald door Francis J.



Sinds Israëlische gevechtsvliegtuigen een Hezbollah-amilitant in Damascus hebben omgebracht, is het Israëlische leger in staat van volledige paraatheid gebracht en verzamelt het tanks en elitetroepen aan de grenzen om te voorkomen dat Hezbollah de Israëlische kolonistengebieden binnenvalt. Israël stuurt overal boodschappen rond en verklaart zich bereid om oorlog te voeren en Libanon te treffen als zijn troepen worden aangevallen. Het gedrag van het Israëlische leger geeft echter een tegenovergestelde signaal, namelijk dat het niet streeft naar een algemene oorlog of naar een aanval op het hart van de Libanese infrastructuur. Het geeft aan dat het van plan is om met een beperkte “hit-back” langs de grens te antwoorden zonder daarbij de hele frontlinie te betrekken. Israël is niet de enige die zijn represailles wil matigen. Iran is ook niet bereid om ten strijde te trekken of zijn bondgenoten een lange strijd te zien aangaan wanneer er op het internationale toneel voor het einde van dit jaar kritieke uitdagingen mogen verwacht worden.



Het Israëlische leger is volledig op zijn hoede. Sayeret Maglan, een Israëlische verkenningseenheid, gespecialiseerd in het opereren achter vijandelijke linies en de Golani Brigade werden naar de 150 km lange grens met Libanon gestuurd. Het heeft al het niet-essetiële personeel aan de grens teruggetrokken en verhinderd dat militaire voertuigen de wegen gebruiken die blootstaan aan vanuit Libanon door Hezbollah afgevuurde antitankraketten. De reactie van vorige week – toen een 19-jarige vrouwelijke soldaat “iets zag bewegen” in de bezette Shebaa Boerderijen – geeft echter aan hoe ‘gereed’ het is voor een beperkte reactie tegen Hezbollah. Inderdaad, het Israëlische leger bombardeerde het hek langs de grens, maar slechts één granaat trof “doel”, een huis in Habbariyeh dorp (op de zuidwestelijke hellingen van de berg Hermon bij de Syrische grens, ten noordoosten van Rachaya Al Foukhar), waardoor een balkon en een badkamer schade opliepen.



Israël heeft zich de posities van Hezbollah langs de frontlinie en het hart van de verdediging en de “verantwoordelijkheidszone” die de veiligheidslijn en de aanval achter de verdedigingslinie omvat niet willen raken. Israël hield zich afzijdig van de positie van Hezbollah’s eliteeenheden, “al-Ridwan“, dezelfde eenheden die negen jaar lang in Syrië in de steden en uitgestrekte open ruimtes van de Syrische bergen en woestijn vochten.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Log in Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...