Rusland en Iran in Syrië; Iran bereidt een zet voor aan de Israëlische grenzen

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

Er is veel gesproken over een Russisch-Iraanse belangenconflict in Syrië, de verschillen in prioriteiten en objectieven en over de inzet van de Iraanse troepen in diverse Syrische provincies, met name in het zuiden van Syrië, grenzend aan de door Israël bezette Golan-hoogvlakte. In werkelijkheid zijn er georganiseerde meningsverschillen die de verschillende spelers hebben erkend zonder dat dit noodzakelijkerwijs gevolgen heeft voor hun primaire doelstellingen. Iran lijkt echter besloten te hebben om in Syrië grotere stappen te zetten die in Israël waarschijnlijk aanleiding zullen geven tot bezorgdheid. Deze stap volgt op de normalisering van de betrekkingen tussen de Emiraten en Bahrein en Israël, waarbij door de open relaties en samenwerking met de Golflanden Israël nu rechtstreeks aanwezig is aan de Iraanse grenzen.

Tijdens de jaren van de Syrische oorlog heeft Israël alles in het werk gesteld om president Bashar al-Assad ten val te brengen, zodat ISIS en Al-Qaida konden winnen. De Israëlische luchtmacht heeft honderden doelwitten over al in Syrië gebombardeerd, zonder dat dit resultaten opleverde. De steun van Iran aan de stabiliteit en eenheid van Syrië en de overwinning op de takfiri-terroristen, hun aanhangers in de regio en de internationale gemeenschap zorgden voor een geprivilegieerde aanwezigheid van de Iraanse troepen en hun bondgenoten in Syrië.

Er is veel gespeculeerd over de Russische pogingen om Iran tot op 40 kilometer van de bezette Golanhoogte terug te dringen. De realiteit is echter – volgens goed geïnformeerde bronnen in Syrië – anders. Iraanse adviseurs en militaire deskundigen zijn met hun bondgenoten aanwezig langs de grenzen en meer in het bijzonder in de gebieden Daraa en Quneitra.De bronnen leggen uit dat “door de recente ontwikkelingen (normalisering met de Golflanden) in het Midden-Oosten, Israël zich nu aan de grenzen van Iran bevindt en daar een veiligheids- en militaire aanwezigheid heeft. Bijgevolg bereidt Teheran zich voor om zijn

