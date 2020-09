Russland og Iran i Syria; Iran forbereder et trekk på de israelske grensene

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Oversatt av: Abu Huda

Det har vært mye snakk om en russisk-iransk interessekonflikt i Syria og forskjeller i prioriteringer, mål og om utplasseringen av de iranske styrkene i forskjellige syriske provinser, spesielt sør i Syria som grenser til de israelsk- okkuperte Golanhøydene. I virkeligheten er det avklarte uenigheter som de forskjellige aktørene har akseptert uten at dette nødvendigvis påvirker deres primære mål. Imidlertid ser det ut til at Iran har bestemt seg for å eskalere noen trappetrinn i Syria, som forventes å øke bekymringen i Israel. Dette trinnet følger normaliseringen av Emirates og Bahrain sine forhold til Israel, hvis åpne forhold og samarbeid med Gulf-landene nå gir Israel en tilstedeværelse direkte på de iranske grensene.

I løpet av den syriske krigen prøvde Israel alt i sin makt for å velte president Bashar al-Assad for å la IS og Al-Qaida vinne. Det israelske luftforsvaret bombet hundrevis av mål over hele Syria, til ingen nytte. Irans støtte til syrisk stabilitet og enhet og seier over takfiri-terroristene og deres støttespillere i regionen og det internasjonale samfunnet, la grunnlaget for en privilegert tilstedeværelse for Irans styrker og landets øvrige allierte i Syria.

Spekulasjoner har florert over den russiske innsatsen for å presse Iran tilbake 40 kilometer fra de okkuperte Golanhøydene. Imidlertid er virkeligheten – ifølge velinformerte kilder i Syria – en annen. Iranske rådgivere og militæreksperter er til stede sammen med sine allierte langs grensene og spesielt i områdene Daraa og Quneitra.

Kildene forklarer at “på grunn av den nylige utviklingen (normalisering med Gulf-landene) i Midt-Østen, beveger Israel seg i nærheten av grensene til Iran og har en sikkerhets- og militær tilstedeværelse der. Derfor forbereder

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...