Tyrkia, Israel og Iran: gevinster og tap? Vil Biden gå til krig eller forlate Midtøsten? (2)

Av Elijah J. Magnier:

Oversatt av Abu Huda

Israel hadde stor nytte av regjeringen til USAs president Donald Trump i løpet av hans fire år i embetet. Trump har “donert” det som ikke tilhører ham, brutt FNs resolusjoner da han ga de syriske okkuperte Golanhøydene til Israel, og forfremmet Jerusalem til å være Israels hovedstad. For å vri palestinernes våpen og påføre mer motgang, avsluttet Trump de 65 millioner $ i årlig finansiering til FNs hjelpeorganisasjon UNRWA som ga støtte til 5 millioner palestinske flyktninger. Hans utenriksminister Mike Pompeo erklærte at de jødiske bosetningene på Vestbredden “ikke var i strid med folkeretten”.

Etter råd fra den israelske statsministeren Benyamin Netanyahu trakk den amerikanske presidenten seg fra atomavtalen 2015, kjent som JCPOA. Israel følte seg beskyttet under Trump og benyttet anledningen og bombet Syria over 360 ganger og utførte nettangrep, sabotasje og attentater i Iran. Trump gamblet med de amerikanske troppenes tilstedeværelse i Irak og satte sine tropper under en overhengende trussel ved å la Israel bombe irakiske stillinger og drepe over 18 sikkerhetsoffiserer og ødelegge åtte våpenlagre.

Og til slutt tilbød den amerikanske administrasjonen en normalisering med land i Midtøsten overfor Israel fordi den palestinske saken ikke lenger er en prioritet for mange ledere ”(som analytikere feilaktig mener). Israel har aldri vært en regional paria i Midtøsten, og har opprettholdt ueksponerte forhold til mange arabiske stater og Gulfstatene. Men hvordan hadde Israel nytte av den ubetingede amerikanske støtten, og hvilke gevinster samlet Netanyahu for seg selv og Israel?

Trump ga alle disse gavene, ansett som ulovlige av mange land over hele verden, til Netanyahu. Israel okkuperer allerede de syriske Golanhøydene og er ikke klare til å gi disse tilbake. Videre fordømte FNs generalforsamling Jerusalems anerkjennelse som Israels hovedstad da 128 land stemte mot Trumps beslutning og trosset USA. Derfor fikk ikke Israel noen ytterligere fordeler med hensyn til de okkuperte områdene og Jerusalems status: FN anser Øst-Jerusalem som en del av det okkuperte palestinske territoriet. Derfor var all støy rundt feiringen og USAs bevegelser mot Israel et eventyr uten substans.

Trump gikk videre i tråd med Israels råd ved å ensidig å trekke seg fra atomavtalen, kjent som Joint Comprehensive Action of Action (JCPOA), undertegnet av president Barack Obama i 2015 og godkjent av FN (resolusjon 2231) og alle FNs faste medlemmer … Israel var glad for å se USA innføre harde sanksjoner mot Iran, den sterkeste fienden. Men hva har Israel oppnådd? Iran har kunngjort denne måneden at de er tilbake til å berike 20% uran på Fordow kjernefysiske område, og støtte sine allierte i Libanon, Syria, Irak, Jemen og Palestina med presisjonsraketter, væpnede droner, penger og teknologi for raketter til å stå imot Israel … Det er sant å si at Iran led hardt av sanksjonene. Imidlertid er det også riktig å si at Iran ikke sluttet å finansiere sine allierte med det de trengte for å forbli sunne, uten overflødige elementer. Iran venter på at den valgte presidenten Joe Biden skal overta fra Trump om et par uker, oppfyller sine forpliktelser og installerer atomavtalen på nytt. Imidlertid, hvis Biden ikke klarer å innfri løftet sitt, vil Iran øke sin atomevne til et ustoppelig nivå, et grep som utvilsomt vil få Israel til å skjelve.

Israel hevdet at de har bombet hundrevis av mål i Syria iløpet av krigen i Syria for å ødelegge den syriske hærens militære infrastruktur og fordi de nylig fikk levert presisjonsraketter fra Iran. Men fremfor alt ønsket Israel å presse Iran ut av Syria. For å oppnå sitt mål, har Israel tilgang til og bruker over et dusin amerikanske militære flyplasser og baser ulovlig etablert i Syrias nordøstlige områder. Israel brukte Irak-Syria på tvers av grensene ved al-Tanf / al-Waleed (okkupert av USA) for å fly over og angripe mål i Syria. Den amerikanske okkupasjonen bidrar til å hemme rehabilitering av den syriske økonomien og hemmer handelen mellom Iran og Syria, noe som er intensjonen. Det forstyrrer også strømmen av våpen fra Iran til Syria og Libanon via al-Tanaf. Imidlertid frigjorde Iran og landets allierte al-Bukamal-krysset lenger nord og klarte å sikre en kontinuerlig forsyning på denne veien fra Irak inn i Syria og Libanon.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...