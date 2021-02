Perché gli Stati Uniti ritengono che il ruolo e il comportamento dell’Iran in Medio Oriente siano nocivi e pericolosi

Subscribe to get access

l’Iran iniziò ad avere una considerevole influenza in Libano che dura tuttora.

Nel 2011 gli Stati Uniti, l’Europa e un bel po’ di altri paesi con a capo l’Arabia Saudita, il Qatar e la Turchia iniziarono a sostenere il progetto degli estremisti musulmani Takfiri finalizzato a rovesciare il presidente Bashar al-Assad il quale a quel punto chiedeva l’aiuto dell’Iran. L’Iran acconsentivariuscendo ad impedire la caduta del governo del presidente Assad e conquistandosi così un posto al sole nel Levante.

Nel 2014 l’ISIS occupava un terzo dell’Iraq e gli Stati Uniti si rifiutavano di consegnare a Baghdad le armi richieste che oltretutto erano già state pagate. Il piano di Washington era quello di dividere l’Iraq in tre stati per creare un nuovo e più debole Medio Oriente diviso da guerre settarie. Ma anche qui l’Iran decise di intervenire in seguito alla richiesta del primo ministro Nuri al-Maliki e alla Fatwa emanata dalla massima autorità religiosa, Sayyed Ali Sistani, iniziando così ad armare quello che restava delle forze di sicurezza e le “Forze di Mobilitazione Popolare” messe assieme da Sayyed Sistani. Ancora una volta gli Stati Uniti facevano il gioco dell’Iran, gli offrivano l’opportunità di trovare e consolidare nuove alleanze, questa volta in Mesopotamia. E anche la guerra americana in Afghanistan e la guerra dei sauditi (con l’appoggio degli Stati Uniti) in Yemen hanno regalato a Teheran delle occasioni d’oro per aumentare la sua influenza (Ansar Allah ovvero gli Houthi in Yemen) sempre grazie al chiodo fisso di Washington di intervenire per cambiare i regimi.

L’Iran è diventato un costruttore di missili balistici di estrema precisione e di droni armati che possono raggiungere una distanza di oltre 1.500 km e ha messo in piedi una forza navale in grado di chiudere lo stretto di Hormuz se fosse necessario per la sua sicurezza nazionale. Ha iniziato combattendo Saddam Hussein con armi leggere ed è arrivato ad essere un paese con capacità nucleari che ha anche la possibilità di produrre armi atomiche: non c’è quindi da stupirsi se gli Stati Uniti si rifiutano di togliere le sanzioni durissime che hanno imposto all’Iran, indipendentemente da quanto ha dettoil ministro iraniano dell’intelligence.

Ma l’Iran a differenza degli Stati Uniti non occupa nessuna capitale araba: in Libano un terzo della popolazione è schierata con Teheran mentre agli altri due terzi non importa granché di quello che succede all’Iran : alcuni si dichiarano suoi nemici e sono dei sostenitori degli Stati Uniti mentre altri preferiscono l’Arabia Saudita, la Turchia o la Francia.

In Siria, malgrado l’Iran assicuri il sostegno militare e finanziario al presidente e alle truppe che combattono e muoiono nel Levante per il suo governo, Bashar al-Assad deve fare i conti con un’altra alleanza strategica, quella con la Russia, che aspira ad essere IL paese influente in Siria. Va sottolineato che il presidente della Siria si è rifiutato di rispondere a più di mille attacchi israeliani e ha scartato il consiglio dell’Iran di mettere in atto una politica di dissuasione nei confronti di Israele. Comunque la Siria e l’Iran continuano ad avere ottimi rapporti anche se hanno punti di vista diversi su situazioni specifiche. L’Iran rispetta la volontà di Assad di agire secondo quella che lui valuta come la scelta migliore per il paese.

Per quanto riguarda l’Afghanistan, gli Stati Uniti hanno iniziato a dialogare con i Talebani, raggiungendo un accordo nel febbraio del 2020 che prevede la loro uscita dal paese. Dopo vent’anni di una guerra che finora agli Stati Uniti è costata 800 miliardi di dollari , che ha fatto decine di migliaia di vittime tra morti e feriti, Washington è ora costretta ad andarsene dopo aver raggiunto risultati strategici irrilevanti.

La storia degli ultimi quarant’anni conferma che sono proprio gli interventi americani, mirati a cambiare la carta geografica del Medio Oriente e a ridefinire i suoi confini, i principali fattori che hanno fatto sì che l’influenza dell’Iran aumentasse al punto di rendere il paese una potenza regionale. La politica degli Stati Uniti si è rivelata disastrosa per chi abita in Medio Oriente. Non solo pericolosa ma anche terribilmente distruttiva e controproducente nei confronti della popolazione, dei suoi beni e della sua stabilità. I politici statunitensi cancellano come se niente fosse i loro misfatti e hanno pure il coraggio di accusare l’Iran di avere un comportamento maligno solo perché sta aumentando la sua influenza nella regione e rifiuta di sottomettersi all’egemonia degli Stati Uniti. Washington sta collezionando un fallimento dopo l’altro anche se ha la macchina militare più potente del mondo e continua a comportarsi come se avesse ancora il marchio di leader.

E nonostante la forza degli Stati Uniti, l’Iran non ha avuto esitazioni ad affrontare la loro autorità. Con un missile “fabbricato in Iran” il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Iraniana ha abbattuto il più costoso drone americano mentre violava lo spazio aereo dell’Iran. Inoltre ha bombardato la più grande base militare degli Stati Uniti in Iraq come risposta all’assassinio illegale del brigadiere generale Qassem Soleimani. E adesso aumenta le sue capacità nucleari insistendo con gli Stati Uniti affinché revochino TUTTE le sanzioni. Se non lo faranno non esiterà a continuare il suo programma atomico e a completare il ciclo nucleare. Gli Stati Uniti hanno creato le circostanze adatte a far diventare l’Iran una notevole potenza regionale.

Le amministrazioni di Donal Trump e di Joe Biden hanno chiesto all’Iran di sedersi al tavolo dei negoziati per ampliare l’accordo sul nucleare includendovi il controllo dei missili iraniani e hanno anche espresso l’intenzione di interferire nei rapporti con i suoi alleati in Medio Oriente. Quello che rivelano queste richieste è che chiaramente gli Stati Uniti sono in allarme per l’efficienza e il crescente potere dell’Iran. Non c’è ragione per cui l’Iran debba sottomettersi al volere degli Stati Uniti mentre è gravata dalle loro durissime sanzioni. Le richieste americane hanno un prezzo troppo elevato, Teheran ha capito che è meglio aumentare il potere della dissuasione. In senso più ampio il grande ayatollah Sayyed Ali Khamenei ha promesso di espellere gli Stati Uniti dall’Asia Occidentale.

La politica del presidente Biden nei confronti dell’Iran non sta esprimendo nulla di nuovo. Continua con le sanzioni del suo predecessore Donald Trump anche se potrebbe revocarne alcune per “motivi umanitari”. Ma il quadro non cambierebbe perché Teheran non negozierà mai questioni che determinano e tutelano la sua sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti sono riusciti a causare enormi perdite umane e hanno danneggiato moltissimo le economie di molti paesi mediorientali. Il ruolo “maligno e distruttivo” dell’Iran in Medio Oriente va interpretato come una risposta necessaria al controllo assoluto che gli Stati Uniti cercano di esercitare su questa parte del mondo con l’uso indiscriminato di interventi militari, guerre e tentativi di cambiare i regimi.