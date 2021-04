Iran-Saudi-Arabien: Es ist Zeit, die Differenzen zu ordnen

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

zustande gekommen wäre.

Nach dem Scheitern der USA bei der Konstruktion eines “neuen Nahen Ostens“, der darauf abzielte, Syrien zu besetzen, den Irak zu teilen, Afghanistan zu unterwerfen, die libanesische Hisbollah zu zerstören und die Houthis im Jemen zu besiegen, scheint die neue US-Regierung einen Schritt zurück zu machen. Darüber hinaus zeigt die Entscheidung der USA, die Kampftruppen aus Afghanistan abzuziehen und sich an das iranische Atomabkommen zu halten, das von Donald Trump 2018 aufgekündigt wurde, mehreren Ländern des Nahen Ostens, dass die Dominanz der USA langsam schwindet.

Die “Islamische Republik” hat ihren weichen Einfluss auf mehrere Länder ausgeweitet und effektiv zum Scheitern der USA bei der Veränderung des Nahen Ostens beigetragen. Der Iran ist zu einer regionalen Macht geworden, ohne auf die Unterstützung der Washingtoner Armee zu zählen und gegen die US-Pläne zu kämpfen. Der Iran hat von amerikanischen Fehlern und harten Sanktionen profitiert, um autark zu werden, eigene ballistische und Präzisionsraketen zu produzieren und sein Know-how mit Verbündeten zu teilen.

In Wien finden die Atomgespräche zwischen Frankreich, Deutschland, Großbritannien, China, Russland und dem Iran statt. Teheran schloss die USA vom Tisch aus und stellte die nicht verhandelbare Bedingung, dass alle Wirtschafts- und Energiesanktionen aufgehoben werden, einschließlich des Einfrierens seiner Guthaben in mehreren Banken weltweit. US-Präsident Joe Biden hört nicht auf den israelischen Premierminister Benyamin Netanyahu, der von vierjährigen Flitterwochen mit Trump profitiert hat. Israel sieht den Atomdeal als strategische Bedrohung für seine Pläne im Nahen Osten, wo der Iran trotz harter Sanktionen zu einer Regionalmacht geworden ist. Netanjahu fürchtet die Ausweitung des iranischen Einflusses, wenn Teheran den Wert seines Ölverkaufs veräußern und einlösen kann und seine Hunderte von Milliarden an eingefrorenen Vermögenswerten mit Zinsen zurückerhält.

Andere Länder haben beobachtet, wie der Iran die USA herausforderte, indem er eine RQ-4 Global Hawk, seine teuerste Drohne, abschoss, die weitläufige US-Militärbasis Ayn al-Assad im Irak bombardierte und dabei schwere Zerstörungen und über 109 Verletzte verursachte und sich gegen die US-Pläne im Jemen, Irak, Syrien, Libanon und Gaza stellte. Der oberste Befehlshaber des US-Zentralkommandos, General Frank McKenzie, enthüllte, wie die präzisen, 1.000 Pfund schweren iranischen Raketen “20 bis 30 Flugzeuge zerstört und 100 bis 150 US-Soldaten getötet hätten, wenn die Evakuierung nicht Stunden vor dem Bombardement stattgefunden hätte.”

Andere Länder im Nahen Osten schauen zu. Die saudischen Führer erinnern sich, wie sie von Donald Trump gedemütigt wurden, als er sagte, dass “Saudi-Arabien keine zwei Wochen ohne US-Streitkräfte überleben würde”. South Carolina Senator Lindsey Graham sagte, dass “Saudi-Arabiens Militär nicht aus einer Papiertüte heraus kämpfen kann und in etwa einer Woche ohne US-Militärunterstützung Farsi sprechen würde”. Die neue US-Regierung zeigte mit dem Finger auf den saudischen Kronprinzen Mohamad Bin Salman als verantwortlich für die Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi.

Der natürliche Weg wäre, dass Saudi-Arabien die Sackgasse durchbricht und auf den Iran zugeht, um eine Beziehung wiederherzustellen, die vor fünf Jahren ausgesetzt wurde. Beide Seiten würden gerne miteinander verhandeln und den Einfluss der USA reduziert sehen, wenn gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden kann.

Das Verhältnis zwischen dem Iran und Saudi-Arabien ist seit der “Islamischen Revolution” 1979 angespannt, verschärfte sich aber 1987, als über 400 iranische Pilger in Mekka ihr Leben verloren. Imam Khomeini verkündete damals, dass er “der Herrscherfamilie Saoud niemals verzeihen” würde. Drei Jahre lang wurde kein iranischer Pilger zur Hadsch zugelassen. Imam Khomeini forderte die iranischen Beamten auf, nach dem Grund zu fragen. Er wurde an seine Worte erinnert, die zum Gesetz wurden. Seine Antwort war klar und deutlich: “Das ist meine persönliche Meinung, und Sie leiten einen Staat. Geht und behebt das Problem”.

Die saudi-iranischen Beziehungen waren noch nie die besten, vor allem als der Iran zum Waffenproduzenten wurde und sein Atomprogramm startete, was in den Nachbarländern Alarm auslöste. Der saudische König Abdullah ermutigte die USA, “den Kopf der Schlange abzuschlagen” und Militärschläge zu unternehmen, um das iranische Atomprogramm zu zerstören.

Der Revolutionsführer Sayyed Ali Khamenei diente von 1981 bis 1989 als Präsident des Iran. Er ist erfahren in Staatsangelegenheiten und gleichzeitig der Walial-Fakih (Wächter der islamischen Juristen). Sayyed Khamenei ist sich bewusst, dass eine Verbindung zu Saudi-Arabien ein notwendiges Vorspiel für jeden Abzug der US-Truppen aus Ostasien ist.

Die saudi-iranische Annäherungund das Einverständnis der USA mit einem Atomdeal werden in Israel die Augenbrauen hochziehen. Es wird für Israel schwieriger werden, die Golfstaaten als Plattform für einen Angriff auf den Iran zu nutzen, wie Premierminister Benyamin Netanyahu hoffte, als Donald Trump an der Macht war.

Der Iran genießt erheblichen Einfluss im Nahen Osten, ohne unbedingt mit Saudi-Arabien zu konkurrieren.

Obwohl der Iran von einer besonderen Beziehung zur libanesischen Hisbollah profitiert, kontrolliert er den Libanon nicht. Die mächtige Organisation ist ideologisch mit Welayatal-Fakih verbunden und weiß, was für die “Achse des Widerstands”, zu der die Gruppe gehört, von Vorteil ist. Allerdings kann die Hisbollah das Land nicht kontrollieren, in dem 19 Religionen nebeneinander existieren und die Sunniten ebenso viele wie die Schiiten stellen. Der libanesische Premierminister ist ein Sunnit, und die Hisbollah hat als Premierminister Saad Hariri, einen saudi-libanesischen Staatsbürger, befördert, auch wenn Riad mit seiner Leistung nicht mehr zufrieden ist, wie bei dem letzten Treffen in Bagdad bekräftigt wurde.

Der Iran genießt auch eine strategische Beziehung zu Syrien, die er vor dem Krieg 2011 nicht hatte. Aufgrund seiner uneingeschränkten Unterstützung für die Aufrechterhaltung der Souveränität Syriens profitiert der Iran nun von Einrichtungen in der Levante, die ich nie hätte voraussehen können. Der syrische Präsident Bashar al-Assad ist gewillt, eine gute Beziehung zu Saudi-Arabien aufzubauen, ungeachtet seines erheblichen Beitrags zur Destabilisierung Syriens und zum Sturz des Regimes. Eine syrisch-saudische Beziehung wird die iranisch-syrische Beziehung nicht beeinträchtigen und wird effektiv zum Wiederaufbau Syriens beitragen, wenn die USA die Sanktionen aufheben.

Die Stabilität des Irak ist eine der Prioritäten des Irans, zusammen mit dem Abzug der US-Truppen. Da das Takfiri-Projekt gescheitert ist, könnte Saudi-Arabien wieder Einfluss im Land gewinnen und beim Wiederaufbau der Infrastruktur und der sunnitischen Gebiete helfen, die im Krieg gegen den “Islamischen Staat” gelitten haben. Der Iran verfügt über mächtige irakische Milizen, die ideologisch an die Welayat al-Fakih glauben und dem Revolutionsführer im Iran immer treu bleiben werden.

Im Jemen möchten die Houthis ungeachtet des unerbittlichen saudischen Krieges, der die schlimmste humanitäre Krise der Welt verursacht hat, ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu Saudi-Arabien haben. Die iranische Unterstützung für die Houthis in den letzten sechs Kriegsjahren hat dazu beigetragen, eine unverbrüchliche, robuste Beziehung zu festigen. Daher würde das Ende des Krieges im Jemen Saudi-Arabien helfen, das Gesicht zu wahren, sich aus dem Jemen-Sumpf zurückzuziehen und zum Wiederaufbau dessen beizutragen, was sie zerstört haben.

Es ist also von Vorteil für Saudi-Arabien und den Iran, ihre Differenzen zu ordnen, bis eine gemeinsame Basis erreicht und Vertrauen aufgebaut ist. Dies ist ein sehr langfristiges Projekt, das gut begonnen zu haben scheint und in Bagdad, wo beide Seiten zu beginnen hoffen, auf den richtigen Weg gebracht wurde. Nur eine äußere Kraft kann diese längst fällige und nützliche Annäherung, die zu einem friedlicheren Nahen Osten beitragen kann, aufhalten.