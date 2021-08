Vil Israel slutte å leke og skade seg på ‘Motstandsaksens’ lekeplass, og heller slikke sine sår?

Av Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda.

En rumensk kaptein og en britisk sikkerhetsoffiser ble drept av et selvmordsdroneangrep på oljetankeren M/T Mercer Street-et skip som seiler under liberiansk flagg, eies av Japan og er en del av Zodiac Group tilhørende den israelske milliardæren Eyal Ofer som seilte fra Tanzania mot De forente arabiske emirater. Det første angrepet på tankskipet forårsaket bare materiell skade, men ble fulgt av et andre angrep der kommando- og kontrolltårnet ble truffet for å forårsake menneskelige skader. Al-Alam TV sa at angrepet var en respons på et israelsk angrep på al-Dab’aa flyplass i Syria der iranske og libanesiske Hizbollah ble drept og såret. Derfor representerer det israelske angrepet en endring av stridsreglene (Rules of Engagement – ROE), som bryter grenser for hva som er akseptabelt i den pågående konflikten og presser Iran til å starte en “kampanje mellom kriger”, som forventes å øke i intensitet i fremtiden. Det som er sjokkerende for Israel er at Iran for første gang viste hvor sammenhengende alle teatre er og hvordan et israelsk angrep blir møtt med en uventet respons i havet utenfor Oman.

Israel hadde utført over tusen angrep mot mål i Syria i løpet av tiåret med krig mot den syriske hæren og mål som tilhørte “Resistance Axis”. Imidlertid var Israels eneste objektive resultat å utvide innflytelsen til «Motstandsaksen» i Levanten- som vant denne destruktive krigen og beseiret Takfiri-gruppene (IS og al-Qaida) og de forskjellige syriske gruppene støttet av Gulfen og Vestlige land. “Motstandsaksen” forstørret og konsoliderte sin innflytelse i Irak og Jemen, og dannet en robust front mot Israel og landets allierte.

Israel prøvde å operere i det irakiske teatret og sendte selvmordsdroner som ødela syv lagre som tilhørte de irakiske sikkerhetsstyrkene al-Hashd al-Shaabi. Også en israelsk drone som opererte fra amerikanske militærbaser i Syria og Irak angrep og drepte en irakisk kommandant mens han var på vei mot de irakisk-syriske grensene.

For to år siden sendte Israel to selvmordsdroner til den libanesiske hovedstaden Beirut. En eksploderte nær Hizbollahs kontor, og en annen krasjet og ble funnet intakt, inneholdende sprengstoff. Det vekket alarm blant “Motstandsaksen” om at Israel nå brukte denne typen kamikaze -droner for å nå sine mål, men likevel forsøke å unngå ansvar. “Motstandsaksen” vedtok deretter å etterligne denne israelske bruken av selvmordsdroner for mange andre krigsteatre.

De siste to og et halvt årene hevder Israel å ha utført flere titalls angrep mot iranske mål. “Sabotasjekrigen” mellom Iran og Israel er ikke lenger en hemmelighet, begge sider innrømmer sitt respektive ansvar for angrepene som påføres hverandre på tradisjonell måte, gjennom medielekkasjer. Den tidligere statsministeren Benyamin Netanyahu brøt eksplisitt den israelske benektelsespraksisen og avslørte Israels ansvar for mange sabotasjeangrep og ulovlige attentater mot iranske forskere og institusjoner.

Imidlertid er det trygt å erkjenne at Israel leker med ilden siden de opererer utenfor egen komfortsone og konkurrerer på Irans lekeplass. Videre står Israel tydelig overfor en alvorlig utfordring for landets autoritet og omdømme i Midtøsten. Spørsmålet er hvor lenge landet kan opprettholde dette øye-for-øye-spillet som de selv har startet?

Det som er sjokkerende for Israel er at Iran har svart i Omanhavet mot et israelsk angrep i Syria, innført en ny ROE/stridsregel og valgt teatret direkte og ikke gjennom sine allierte eller i det samme operasjonelle teateret i Levanten. Dette iranske valget indikerer at Teheran bevisst har unngått ytterligere implikasjoner for den syriske regjeringen, som er uvillige til å starte en åpen krig mot Israel. Gjengjeldelsen sier også at Iran ikke lenger vil være omfattet av den syriske rammen for gjengjeldelse eller tilbakehold, og vil velge hvor de vil slå tilbake mot Israel for deres kontinuerlige angrep på iranske mål i Levanten.

Ifølge en høytstående embetsmann i “Motstandsaksen”, er Iran klare over at “90% av Israels varer passerer over havene, som faller inn i Irans operasjonelle teater og innenfor et lettvint område av deres militære rekkevidde. Israel er utvilsomt en intelligent fiende. Ideen om å utvide operasjonsteatret i Irans kontrollerte område er imidlertid arrogant, provoserende og kontraproduktivt. Israel tilbyr Iran ubegrensede mål i sjøen å velge mellom når de starter dette spillet- som utvilsomt vil knekke klørne deres. Israel har mye mer å tape hvis de bestemmer seg for å svare på det iranske angrepet fordi gjengjeldelsen fra iransk side ikke vil ta veldig lang tid. Det siste iranske svaret var betydelig og balansert, og påla avskrekkelse og en ny stridsregel som fremdeles skaper forvirring og smerte for Israel. ”

Dette er ikke første gang at Israel har bombet al-Dab’aa flyplass som ligger i al-Quseir-området. Israel betrakter sonen som en base for “Motstandsaksen”, en lagringssone for dens presisjon- og strategiske missiler og et område som vil bli involvert i den neste krigen mot Israel. Dette er imidlertid første gang at Israel innretter angrepet sitt mot en boligblokk på flyplassen med den tilsynelatende intensjonen om å forårsake menneskelige tap, ved å drepe og såre tre mennesker. Israel var derfor klar over at gjengjeldelse kunnen være på vei. Imidlertid ignorerte de hvordan, når og hvor. Mercer Street oljetankeren ble opprinnelig angrepet av en drone som bare skadet tankskipet. Det andre angrepet med en selvmordsdrone mot dette israelsk-opererte tankskipet ser ut til å ha hatt som mål å forårsake menneskelige tap (to mennesker ble drept), og tilsynelatende brakte regnskapet med al-Dab’aa-tap i balanse.

“Hvis Israel øker spenningen og angrepene, vil de bli møtt med lignende handlinger, med mindre den tradisjonelle stridsregelen blir gjenopprettet der Israel bomber ubetydelige mål, ødelegger utskiftbare lagre eller et kjøkken eller en rullebane. Ellers bør Israel forvente gjengjeldelse mot sine interesser hvor som helst, med eller uten en amerikansk marineskorte. Irans målbank er rikelig, og Israel er tydeligvis mye mer sårbare enn de er i stand til å forestille seg. Denne gangen skjedde angrepet mot et tomt tankskip, men var nok til å øke prisen på forsikring og forårsake økonomiske konsekvenser for Israel ”, avslørte kilden.

Israel har åpnet Pandoras eske, og å gjemme seg bak USAs skjørter vil ikke beskytte israelsk-eide skip hvis angrepene i Syria fortsetter. Iran gjennomfører en kampanje “mellom kriger” mot Israel som inneholder begrensede valgmuligheter. Enhver eskalering vil sette israelsk navigasjon i fare, og mangel på respons betyr at Israel har bestemt seg for å slikke sårene sine, under verdens våkne øyne. Den iranske avskrekkelsen er pålagt begge veier. Den mest bekymringsfulle og avgjørende delen for Israel å vurdere er om Iran iverksetter stridsreglene hver gang Israel bomber mål i Syria eller bare når de retter seg mot et mål som tilhører “Motstandsaksen”? De neste trekkene vil svare på dette spørsmålet. Ingen av svarene er gode nyheter for Israel, som har satt i gang en ny kjede av hendelser- som de selv vil lide under.

