Wird Israel aufhören, auf dem Spielplatz der “Achse des Widerstands” zu spielen und sich dabei die Zähne dabei ausschlagen?

Von Elijah J. Magnier:

Übersetzung CHH

Ein rumänischer Kapitän und ein britischer Sicherheitsbeamter wurden bei einem Selbstmorddrohnenangriff auf den Öltanker M/T Mercer Street – ein unter liberianischer Flagge fahrendes Schiff in japanischem Besitz, das zur Zodiac-Gruppe des israelischen Milliardärs Eyal Ofer gehört – auf dem Weg von Tansania in die Vereinigten Arabischen Emirate getötet. Der erste Angriff auf den Tanker verursachte nur materielle Schäden, aber es folgte ein zweiter Angriff, bei dem der Kommando- und Kontrollturm getroffen wurde und Menschenleben zu beklagen waren. Al-Alam TV berichtete, der Angriff sei eine Reaktion auf einen israelischen Angriff auf den Flughafen al-Dab‘aa in Syrien gewesen, bei dem iranische und libanesische Hisbollah-Mitglieder getötet und verwundet wurden. Der israelische Angriff stellt somit eine Änderung der Einsatzregeln dar, die die Grenze der Akzeptanz in dem laufenden Konflikt überschreitet und den Iran dazu veranlasst, einen “Feldzug zwischen den Kriegen” zu beginnen, der in Zukunft an Intensität zunehmen dürfte. Für Israel ist es schockierend, dass der Iran zum ersten Mal gezeigt hat, wie sehr alle Schauplätze miteinander verbunden sind und dass ein israelischer Angriff auf eine unerwartete Reaktion im Omansee stößt.

Israel hat während des zehnjährigen Krieges über tausend Angriffe auf Ziele in Syrien durchgeführt, die sich gegen die syrische Armee und Ziele der “Achse des Widerstands” richteten. Israels einziges objektives Ergebnis war jedoch die Ausweitung des Einflusses der “Achse des Widerstands” in der Levante, die den zerstörerischen Krieg gewonnen und die Takfiri-Gruppen (ISIS und al-Qaida) sowie die verschiedenen syrischen Gruppen, die von den Golfstaaten und westlichen Ländern unterstützt wurden, besiegt hat. Die “Achse des Widerstands” vergrößerte und festigte ihren Einfluss im Irak und im Jemen und bildete eine starke Front gegen Israel und seine Verbündeten.

Israel versuchte, im irakischen Kriegsgebiet zu operieren, indem es Selbstmorddrohnen entsandte, die sieben Lagerhäuser der irakischen Sicherheitskräfte al-Hashd al-Shaabi zerstörten. Außerdem griff eine israelische Drohne, die von US-Militärstützpunkten in Syrien und im Irak aus operierte, einen irakischen Kommandeur an und tötete ihn, als er sich auf dem Weg zur irakisch-syrischen Grenze befand.

Vor zwei Jahren schickte Israel zwei Selbstmorddrohnen auf die libanesische Hauptstadt Beirut. Eine explodierte in der Nähe des Hisbollah-Büros, die andere stürzte ab und wurde intakt und mit Sprengstoff gefüllt aufgefunden. Dies löste bei der “Achse des Widerstands” den Alarm aus, dass Israel nun diese Art von Kamikaze-Drohnen einsetzt, um seine Ziele zu erreichen und sich der Verantwortung zu entziehen. Die “Achse des Widerstands” übernahm daraufhin diesen israelischen Einsatz von Selbstmorddrohnen für viele Schauplätze.

In den letzten zweieinhalb Jahren hat Israel nach eigenen Angaben mehrere Dutzend Angriffe auf iranische Ziele verübt. Der “Sabotagekrieg” zwischen Iran und Israel ist kein Geheimnis mehr, beide Seiten geben ihre jeweilige Verantwortung für die Angriffe, die sie sich gegenseitig zufügen, auf die traditionelle Weise zu, nämlich durch Medienberichte. Der frühere Ministerpräsident Benyamin Netanyahu brach ausdrücklich mit der israelischen Praxis der Leugnung und enthüllte die Verantwortung Israels für zahlreiche Sabotageangriffe und rechtswidrige Attentate auf iranische Wissenschaftler und Einrichtungen.

Es ist jedoch sicher, dass Israel mit dem Feuer spielt, da es außerhalb seiner Komfortzone operiert und auf dem Spielplatz des Iran konkurriert. Außerdem steht Israel eindeutig vor einer ernsthaften Herausforderung für seine Autorität und seinen Ruf im Nahen Osten. Die Frage ist, wie lange es dieses von ihm selbst initiierte Geplänkel durchhalten kann.

Für Israel ist es schockierend, dass der Iran im Meer von Oman auf einen israelischen Angriff in Syrien reagiert hat, indem er eine neue ROE einführte und den Schauplatz direkt wählte und nicht über seine Verbündeten oder im selben Operationsgebiet in der Levante. Diese iranische Entscheidung deutet darauf hin, dass Teheran absichtlich jede weitere Verwicklung der syrischen Regierung vermieden hat, da es offensichtlich nicht gewillt ist, einen offenen Krieg gegen Israel zu beginnen. Es bedeutet auch, dass der Iran sich nicht länger durch den syrischen Rahmen für Vergeltung oder Eindämmung einschränken lassen will und selbst entscheiden wird, wo er Israel für seine ständigen Angriffe auf iranische Ziele in der Levante zurückschlagen will.

Einem hochrangigen Beamten der “Achse des Widerstands” zufolge ist sich der Iran bewusst, dass “90 % der israelischen Waren über das Meer transportiert werden, das in das Operationsgebiet des Irans fällt und in bequemer Reichweite seiner militärischen Reichweite liegt. Israel ist unbestreitbar ein intelligenter Feind. Die Idee, sein Operationsgebiet auf das vom Iran kontrollierte Gebiet auszudehnen, ist jedoch arrogant, provokativ und kontraproduktiv. Israel bietet dem Iran unbegrenzte Ziele im Meer zur Auswahl, wenn es dieses Spiel beginnt, das ihm zweifellos die Zähne brechen wird. Israel hat viel mehr zu verlieren, wenn es beschließt, auf den iranischen Angriff zu reagieren, denn die Vergeltung von iranischer Seite wird nicht lange auf sich warten lassen. Die letzte iranische Antwort war signifikant und ausgewogen, sie diente der Abschreckung und einer neuen “Rule of Engagement”, die Israel immer noch Verwirrung und Kopfzerbrechen bereitet.”

Es ist nicht das erste Mal, dass Israel den Flughafen al-Dab’aa in der Region al-Quseir bombardiert. Israel betrachtet das Gebiet als Stützpunkt der “Achse des Widerstands”, als Lager für seine Präzisions- und strategischen Raketen und als ein Gebiet, das in den nächsten Krieg gegen Israel verwickelt ist. Es ist jedoch das erste Mal, dass Israel einen Schlafsaal auf dem Flughafen mit der offensichtlichen Absicht angreift, Menschen zu töten und drei Menschen zu verletzen. Israel war sich also bewusst, dass ein Vergeltungsschlag bevorstehen könnte. Es ignorierte jedoch das Wie, Wann und Wo. Der Öltanker in der Mercer Street wurde zunächst mit einer Drohne angegriffen, die nur den Tanker beschädigte. Der zweite Angriff mit einer Selbstmorddrohne auf diesen von Israel betriebenen Tanker hatte offenbar das Ziel, Menschenleben zu fordern (zwei Menschen wurden getötet), so dass die Bilanz mit den Verlusten von al-Dab’aa ausgeglichen zu sein scheint.

“Wenn Israel die Spannung und die Angriffe erhöht, wird es mit ähnlichen Handlungen konfrontiert werden, es sei denn, die traditionelle ROE wird wiederhergestellt, bei der Israel unbedeutende Ziele bombardiert und ersetzbare Lagerhäuser oder eine Küche oder eine Landebahn zerstört. Andernfalls sollte Israel überall mit Vergeltungsmaßnahmen gegen seine Interessen rechnen, mit oder ohne US-Marinebegleitung. Der Iran verfügt über eine Fülle von Zielen, und Israel ist eindeutig viel verwundbarer, als es sich vorzustellen vermag. Diesmal wurde nur ein leeres Tankschiff angegriffen, aber es reichte aus, um den Preis für die Versicherung zu erhöhen und finanzielle Folgen für Israel zu verursachen”, so die Quelle.

Israel hat die Büchse der Pandora geöffnet, und sich unter dem Rockzipfel der USA zu verstecken, wird israelische Schiffe nicht schützen, wenn die Angriffe in Syrien weitergehen. Der Iran führt eine Kampagne “zwischen den Kriegen” gegen Israel, die nur begrenzte Wahlmöglichkeiten bietet. Jede Eskalation wird die israelische Schifffahrt gefährden, und ein Ausbleiben der Reaktion bedeutet, dass Israel beschlossen hat, unter den wachsamen Augen der Welt in seine Wunden zu beißen. Die iranische Abschreckung ist so oder so aufgezwungen worden. Der besorgniserregendste und wichtigste Punkt, den Israel berücksichtigen muss, ist die Frage, ob sich der Iran jedes Mal auf eine Einsatzregel beruft, wenn Israel Ziele in Syrien bombardiert, oder nur dann, wenn es sich um ein Ziel handelt, das zur “Achse des Widerstands” gehört? Die nächsten Schritte werden diese Frage beantworten. Keine der beiden Antworten ist eine gute Nachricht für Israel, das damit eine neue Kette von Ereignissen in Gang gesetzt hat, unter denen es selbst leiden wird.

