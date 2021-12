Was geschah in Wien? Wie hat der westliche Unterhändler dem Iran gedroht, und wie war die Reaktion?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzung von CHH

Was geschah gerade hinter den verschlossenen Türen der Wiener Verhandlungen über das Atomabkommen? Wo sind die europäisch-iranischen Verhandlungen nach dieser ersten Sitzung seit der Wahl des neuen iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi und der siebten Verhandlungsrunde seit Beginn der Gespräche zwischen den beiden Parteien angelangt?

Eine in Wien anwesende Quelle sagte: “Das Problem für den europäischen Verhandlungsführer besteht darin, seinen neuen iranischen Amtskollegen und dessen Herangehensweise an das Atomabkommen kennenzulernen, die sich von der seines Vorgängers unterscheidet. Im Jahr 2015 war die Regierung des (ehemaligen) Präsidenten Hassan Rouhani davon überzeugt, dass das Atomabkommen um jeden Preis erreicht werden müsse, auch auf Kosten iranischer Interessen. Der iranische Unterhändler offenbarte den Europäern und den amerikanischen Unterhändlern, dass sich Iran in einer schweren Wirtschaftskrise befand und zustimmen musste. Der ehemalige iranische Unterhändler machte einen strategischen Fehler. Als Präsident Raisi die Macht übernahm, erklärte er, dass das Atomabkommen nicht seine Priorität sei. Die wissenschaftlichen Fortschritte Irans im Nuklearbereich, die rasche Entwicklung der iranischen Nuklearkapazitäten, die Urananreicherung und die fortschrittlichen Zentrifugenmodelle in den letzten Monaten verschafften dem iranischen Verhandlungsführer eine einzigartige Position der Stärke, die der frühere Verhandlungsführer nicht besaß. Deshalb ist der Iran nach Wien gereist, um aus einer Position der Stärke und nicht der Schwäche heraus zu verhandeln.”

Die offizielle Quelle fährt fort: “Der europäische Unterhändler drohte dem Iran zweimal indirekt, während er mit dem iranischen Unterhändler sprach. Der stellvertretende Außenminister und Leiter des Verhandlungsteams, Ali Bagheri Kani, erwiderte dies in angemessener Weise. Der europäische Unterhändler sagte, dass Israel einen Schlag gegen den Iran vorbereite und dass Europa und die USA dies nicht auf unbestimmte Zeit verhindern würden, wenn der Iran das Abkommen nicht abschließen würde. Außerdem erklärte der europäische Unterhändler Bagheri, dass sich Europa den US-Sanktionen anschließen könnte, wenn Wien keine Fortschritte macht. Der Leiter des iranischen Teams antwortete mit Nachdruck, dass der Iran keinem Land rät, ihn zu provozieren, weil er den Finger am Abzug hat. Daher bestehe kein Zweifel daran, dass der Iran sofort auf jede Aggression einer Partei reagieren werde, egal wie klein oder groß dieser Aggressor auch sein mag (womit er auf einen israelischen oder einen EU-US-Schlag anspielte). Er fügte hinzu, dass ein paar israelische Flugzeuge nicht das iranische Atomprogramm zerstören würden, sondern nur ein paar Ziele. Im Gegensatz dazu kann der Iran Zerstörungen anrichten, wie sie Israel noch nie erlebt hat, weil der Iran die legitime Macht und das Recht hat, Vergeltung zu üben. In diesem Fall wird der Aggressor, Israel oder eine andere beteiligte Partei, einen größeren Krieg in der Region sehr bedauern”.

” Der europäische Kontinent, oder zumindest Frankreich und Deutschland sowie Großbritannien, die das Atomabkommen von 2015 unterzeichnet haben, haben es nicht gewagt, sich den einseitigen Sanktionen der USA in den Weg zu stellen. Sie – so Bagheri gegenüber seinen Gesprächspartnern – haben sich nicht an Ihre Unterschriften gehalten. Daher werden Ihre einseitigen Sanktionen nichts bewirken, denn Iran ist auf dem Weg nach Osten. Obwohl Teheran an guten Beziehungen zu Europa interessiert ist, kümmert es den Iran nicht sonderlich, was der Westen tut oder nicht tut. Nachdem wir das Maximum an US-Sanktionen erlebt haben, glaubt der Iran, dass Europa nicht mehr viele Sanktionen zu verhängen hat, weil die USA keine Sanktionen mehr gegen uns verhängen können”, sagte Bagheri dem europäischen Unterhändler.

Herr Bagheri kehrte zu Konsultationen nach Teheran zurück, ließ aber das Verhandlungsteam zurück, um nächste Woche mit einem weiteren Entwurf zurückzukehren, da das europäische Verhandlungsteam die beiden bereits vorgelegten Entwürfe für inakzeptabel hielt.

Die Quelle bestätigte, dass “das europäische Verhandlungsteam darauf bestand, einen Mechanismus zur Einstellung des Atomprogramms und der Urananreicherung zu finden. Das europäische Team hat zu keinem Zeitpunkt die einseitigen US-Sanktionen in Frage gestellt, die von den westlichen Unterzeichnern eingehalten werden. Dies ist für den Iran inakzeptabel, da es keine Garantien dafür gibt, dass die Sanktionen nicht unter einem anderen Titel oder Vorwand erneut verhängt werden, wenn der Iran sich bereit erklärt, ohne weitere Garantien zum Geist des Atomabkommens zurückzukehren. Darüber hinaus wird der Iran die Entwicklung seines Programms zur Anreicherung von Uran nicht einfrieren, solange kein Mechanismus zur Aufhebung der Sanktionen und zur Gewährleistung ihrer Nichtwiedereinführung vereinbart wurde.

Der Iran hat den Verhandlungstisch seit 2015, als er das Abkommen unterzeichnete, keinen Tag lang verlassen, auch wenn Präsident Barack Obama sich nicht an alle Bedingungen hielt. Auf ihn folgte Präsident Donald Trump, der das Abkommen 2018 zerriss. Der Iran hielt sich jedoch ein ganzes Jahr lang an das Abkommen. Im Jahr 2019 wendete er rechtmäßig die Artikel 26 und 36 an, die es ihm ermöglichen, sich zurückzuziehen, ohne das Abkommen schrittweise zu verlassen.

Präsident Raisi will sich an das 2015 unterzeichnete Atomabkommen halten, weil der Iran es unterzeichnet hat. Das bedeutet nicht, dass der Iran nicht ohne das Abkommen leben kann und nicht zu dem alten Abkommen zurückkehren wird. Er wird kein neues Abkommen akzeptieren, das auf Sand gebaut ist und jederzeit in sich zusammenfallen kann.

Der Iran hat allen Parteien auferlegt, zu den Atomverhandlungen in Wien zurückzukehren, wenn seine Anreicherung 60 Prozent erreicht hat und nachdem er fortschrittliche Zentrifugen hergestellt und eingesetzt hat, von IR-1 bis IR-6 und IR-8.Was den iranischen Verhandlungsführer betrifft, so hat er beim letzten Treffen in Wien

Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...