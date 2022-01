Al-Sadr avança na escolha dos líderes do Iraque sem os partidos xiitas

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

O parlamento iraquiano se reuniu no domingo para congregar os eleitos após longas semanas de protestos do tipo “relâmpago” dos partidos políticos xiitas que inicialmente rejeitaram – e mais tarde aceitaram – os resultados das eleições. As manifestações dos grupos xiitas pró-iranianos se deveram à perda de um grande número de assentos parlamentares, não sendo mais considerados os mais fortes na arena iraquiana. Depois que a primeira assembleia foi adiada por horas, os novos deputados fizeram o juramento para permitir negociações de última hora e o acordo sobre as alianças das muitas partes. O partido Sadrista afirmará ter o maior direito de nomear o primeiro-ministro quando as conversações de sábado à noite não conseguiram reunir todos os partidos xiitas sob um único guarda-chuva. Isto significa que Sayed Muqtada al-Sadr escolherá os presidentes iraquianos de acordo com os mais proeminentes representantes sunitas e curdos sem coordenação com os outros partidos xiitas.



Entretanto, a suposta doença do Presidente do Parlamento, Mahmoud al-Mashhadani, o salvou de testemunhar uma disputa acalorada entre os representantes xiitas sobre quem tem o maior grupo parlamentar e, portanto, o direito de nomear o Primeiro Ministro.



Os deputados do partido “Estado de Direito” liderado pelo ex-Primeiro Ministro Nuri al-Maliki encaminhou uma reivindicação ao Presidente do Parlamento anunciando que detinham o maior grupo de deputados com uma coalizão de 88 deputados e mostraram suas assinaturas, mantendo assim o maior grupo em comparação com os 73 que representavam o movimento sadrista. Isto irritou os deputados sadristas e levou a uma disputa que fez com que os deputados do “quadro de coordenação” deixassem o Parlamento.

Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...