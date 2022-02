Iran is bereid de VS te ontmoeten en flexibiliteit te tonen mits de ssancties vooraf worden beëindigd

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Zoals sommige media meldden, is er geen directe ontmoeting tussen de VS en Iran geweest over veiligheidskwesties of zelfs over enig ander onderwerp. In plaats daarvan koppelt Iran de mogelijkheid van een persoonlijke ontmoeting tussen de twee landen aan wanneer vooruitgang wordt geboekt bij de opheffing van de integrale sancties – opgelegd door de regering van Donald Trump en gehandhaafd door president Joe Biden. Iran dringt ook aan op Amerikaanse garanties dat de nucleaire overeenkomst niet opnieuw zal worden verscheurd. Er zijn echter indirecte onderhandelingen aan de gang over gevangenenuitwisselingen tussen de twee landen, onafhankelijk van de vooruitgang in de nucleaire gesprekken in Wenen.

Iraanse beleidsmakers zeiden dat “Iran de regering-Biden geen concessies zal doen die de regering-Trump werden geweigerd. Daarom wordt Iran niet aangezet om met Amerikaanse functionarissen op de foto te gaan en Biden enige concessies te doen, tenzij Amerika terugkeert naar de nucleaire overeenkomst of de sancties volledig opheft als gebaar van goede wil. De Amerikaanse president lijkt echter niet bereid om terug te keren naar het nucleaire akkoord dat in 2015 werd ondertekend met de garanties van Iran. Biden weet dat geen enkele Amerikaanse regering zich zal kunnen houden aan beloften die door een vorige regering zijn gedaan, omdat het beleid van de VS wordt bepaald door zijn president en zijn politieke visie, ongeacht de internationale overeenkomsten en verdragen. Tot nu toe hebben de VS geen oplossingen geboden voor de drie belangrijke eisen waar Iran op aandringt, ondanks de vooruitgang in de onderhandelingen.”

