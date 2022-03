Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Russland und die Ukraine unternehmen die ersten Schritte zur Beendigung des Krieges durch direkte Verhandlungen per Video. Nach den letzten vier Verhandlungsrunden wurden trotz des ständigen Klirrens der Waffen Fortschritte zwischen den Unterhändlern verzeichnet. Die Ukraine hat erkannt, dass der Westen Russland sanktioniert, um seine Wirtschaft zu schwächen, ohne dass dies zwangsläufig Folgen für den laufenden Krieg hat. Die westlichen Länder waren auch bereit, Medienunterstützung und Waffen für die Armee bereitzustellen, damit diese allein kämpfen konnte. Im Gegensatz dazu glaubten die Ukrainer, sie könnten die Welt in einen viel größeren Krieg gegen Russland hineinziehen. Der Kampf wird weitergehen, solange die Verantwortlichen in Kiew nicht davon überzeugt sind, dass Verhandlungen der einzige Weg sind, den Krieg zu beenden. Der Teufel steckt jedoch immer noch in den Details des endgültigen Abkommens. Daher gehen die militärischen Operationen langsam, aber stetig weiter.

“Die Ukraine war der Juniorpartner der NATO, die in unserem Land eine dominierende Rolle gespielt hat”, sagte Mykhailo Podolyak, Mitglied der ukrainischen Delegation und Berater des Stabschefs von Präsident Volodymyr Zelenskyy.

Es besteht kein Zweifel, dass die USA seit der Ära von Barack Obama den Beitritt der Ukraine zur NATO vorbereitet haben, indem sie die Bereitschaft der Streitkräfte erhöhten, die Zahl der Armeeangehörigen verdreifachten und sie für den Einsatz westlicher Waffen ausbildeten. Die USA stellten über viele Jahre hinweg Javelin-Panzerabwehrraketen und 2,7 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung. Der Betrag stieg mit Kriegsbeginn deutlich an. Deutschland brach mit seiner langjährigen Außenpolitik, die jegliche Ausfuhr tödlicher Waffen in Konfliktgebiete verbot. Es lieferte 1.000 Panzerabwehrraketen, 500 Stinger Boden-Boden-Raketen, Haubitzen, bewaffnete Fahrzeuge und Tausende von Tonnen Treibstoff. Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, Kroatien, Slowenien, Italien, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Portugal, die Tschechische Republik, Rumänien und Kanada lieferten tausende Maschinengewehre, Gewehre und Panzerabwehrwaffen. Die Türkei lieferte die bewaffnete Drohne Bayraktar TB2.

Da die Ukraine jedoch weiterhin außerhalb der NATO steht, konnte das nordatlantische Bündnis offiziell nicht in den Kampf gegen die russischen Streitkräfte einbezogen werden – indirekt ist es das aber doch. Präsident Wladimir Putin hat seinen militärischen Schritt vor der Aufnahme Kiews in die Allianz unternommen. Damit hat die Ukraine ihr Recht verwirkt, sich auf den fünften Artikel zu berufen, der die anderen NATO-Länder zur Verteidigung der Ukraine verpflichtet. So hat dieser laufende Krieg den Ausbruch eines dritten Weltkriegs und einen direkten Zusammenstoß mit Russland bisher verhindert.

Die USA und Europa haben seit 2004 alle Anstrengungen unternommen, um die Ukraine von Russland zu trennen. Es begann mit der von den USA organisierten “Orangenen Revolution” – einer ausgeklügelten Methode, die in Serbien, Georgien, Weißrussland und Nicaragua innerhalb von vier Jahren von US-Beratungsfirmen, Meinungsforschern, Diplomaten und Nichtregierungsorganisationen angewandt wurde -, die jedoch nicht zum Sturz des damaligen Regimes in Kiew führte. Bei der zweiten gut organisiertenDemonstration Ende 2013 hatten die USA mit der “Euro-Maidan”-Revolution Erfolg. Den Demonstranten gelang es, den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch zur Flucht aus dem Land zu zwingen, weil er sich weigerte, ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen. Das Abkommen wurde von der damaligen OSZE-Chefin Catherine Ashton angeregt, um die Ukraine weiter von Russland wegzubringen.

Ein Kontakt zwischen der stellvertretenden US-Außenministerin Victoria Nuland, die 2014 mit dem US-Botschafter in der Ukraine Geoffrey Pyatt über die Zukunft der “ukrainischen Revolution” diskutierte und darüber entschied, wer die Ukraine regieren sollte, wurde bekannt. Den USA hat es nie gefallen, dass Europa “zögerlich war, einen Kampf mit Russland zu beginnen“. Nuland benennt und wählt die Namen der neuen ukrainischen Beamten in der Regierung, die Janukowitschs Regierung folgen wird, und sagt, dass “die UNO helfen wird, also scheiß auf die EU.” Amerika hatte das Sagen auf dem europäischen Kontinent.Die Ukraine gilt als eines der korruptesten Länder Europas, was reichlich Raum für externe Einflussnahme geschaffen hat, um dem Land eine ausländische Agenda aufzuzwingen. Unter Präsident

