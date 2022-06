Wat bereikt Israël door Iran en zijn bondgenoten aan te vallen?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De moord op de Iraanse kolonel van de Revolutionaire Garde, Sayyad Khodaye, is geen nieuwe ontwikkeling of een uitzonderlijke schending van de bestaande Iraans-Israëlische “rules of engagement”. Integendeel, het is een natuurlijke en verwachte daad die voortvloeit uit het conflict tussen de twee partijen, dat reeds lang bestaat sinds 1979, toen de Islamitische Revolutie in Iran de macht overnam en Iran, Israël, Palestina, Libanon, Syrië, Irak en Jemen door een open oorlog werden overspoeld. Het zal dan ook niet verbazen als de uitwisseling van treffers voor onbepaalde tijd doorgaat.

Kolonel Khodaye had geen verantwoordelijkheden in Syrië, maar maakte deel uit van een groot team van officieren die de Palestijnen steunden bij het terugwinnen van hun bezette gebieden. Israël heeft weinig tolerantie tegenover Iraniërs of Libanezen die hun ervaring in oorlogsvoering, geavanceerde technologie en nieuwe wapens overdragen om Israël afschrikking op te leggen. Het Israëlische leiderschap voelt zich bedreigd wanneer zijn tegenstanders nu kunnen terugslaan en Israël pijn kunnen doen met gesofisticeerd wapentuig.

De vijanden van Israël vechten niet langer met de Simonov PTRS-41 – het halfautomatische geweer uit de Tweede Wereldoorlog – tegen de Israëlische F-16. In plaats daarvan heeft Iran zijn bondgenoten voorzien van bewapende drones die het luchtruim binnen Palestina in de gaten houden zonder dat het Israëlische leger ze kan neerschieten. Iran stuurt tientallen BAVAR-373 luchtafweersystemen naar Syrië en Libanon om zich voor te bereiden op de belangrijke strijd wanneer die zich zou voordoen. Bovendien heeft Iran in Libanon, Syrië, Irak en Jemen fabrieken gevestigd voor de vervaardiging van precisieraketten en bewapende zelfmoorddrones. Bijgevolg is de kwestie van het overbrengen van materieel van Iran naar zijn bondgenoten in de “as van verzet” ondervangen door gebruik te maken van geavanceerde systemen, waarbij met name bestaande raketten worden gemoderniseerd om hun nauwkeurigheid te vergroten.

