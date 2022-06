Steuert der Irak auf ein Chaos zu?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Nach achtmonatigem politischem Gezänk kletterte Sayyed Muqtada al-Sadr von seinem Baum herunter und drehte den Spieß um, indem er seine 73 Abgeordneten aufforderte, als ersten Schritt ihren Rücktritt einzureichen. Diesem Schritt würden zu gegebener Zeit weitere Eskalationsschritte folgen, die Teil von Muqtadas üblicher Politik sind, um die von ihm bevorzugte Option zu verfolgen: seine Anhänger auf die Straße zu rufen und eine Wiederwahl des Parlaments zu erreichen, in der Hoffnung, eine Mehrheit zu erhalten, um den Irak unangefochten von anderen schiitischen Gruppen zu regieren. Dies kann nicht von heute auf morgen geschehen, ohne dass es zu einer Konfrontation kommt, die zweifellos zu Chaos, Instabilität und inneren Unruhen im Irak führen wird.

Nach den Ergebnissen der Parlamentswahlen, bei denen die sadristische Bewegung 73 von 329 Sitzen und damit die meisten Sitze aller politischen Parteien errang, glaubte Muqtada al-Sadr, die Wahlen gewonnen zu haben. Folglich glaubte Sayyed Moqtada, das Recht zu haben, den Parlamentspräsidenten, den Präsidenten und den Premierminister in Absprache mit einer sunnitisch-kurdischen Allianz zu wählen. Der Sadistenführer schloss alle anderen schiitischen Parteien aus, um der alleinige schiitische Herrscher des Irak zu werden. Er ergriff jedoch die Initiative, alle schiitischen Parteien zu besuchen. Er forderte sie auf, sich ihm ohne den ehemaligen Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki anzuschließen (Moqtada hob das Veto gegen al-Maliki später auf, aber die Feindseligkeit blieb).

Al-Sadr tat dies nur, weil die Parteien, die sich seiner Gruppe anschließen sollten, ohne Al-Maliki schwach und daher leichter zu kontrollieren waren. Sayyed Moqtada glaubte, dass sein Solidaritätsabkommen mit Hadi al-Amiri (dem Führer der “al-Fatah”-Gruppe, dessen Popularität und politisches Ansehen al-Sadr schätzt) vor den Wahlen ein kluger Schachzug war, um sich von anderen schiitischen Parteien, die dem Iran gegenüber loyal sind, fernzuhalten. Al-Amiri legte jedoch sein Veto gegen die Vereinbarung ein und schloss sich der Koalition der schiitischen Parteien an, die unter dem “Koordinationsrahmen” zusammengefasst sind. In der Folge wurde ein schiitischer Block gebildet, der Al-Sadr aufforderte, sich den Gruppen anzuschließen, um sich entsprechend seiner “parlamentarischen Größe” an der Regierung zu beteiligen. Dies war genau das, was der Sadistenführer von Anfang an abgelehnt hatte.

Sayyed Muqtada bemerkte jedoch den Einfluss, den Maliki während seiner beiden Amtszeiten als Premierminister aufgebaut hatte. Dies zeigte sich bei der ersten Sitzung des Repräsentantenhauses, als Präsident Mahmoud al-Mashhadani die Sitzung verließ, um sie zu unterbrechen, nachdem er einen der Abgeordneten der Sadristen beschuldigt hatte, ihn angegriffen zu haben. Ziel war es, die Sitzung zu sprengen und Moqtada daran zu hindern, sich gegenüber seinen Abgeordneten zur größten Gruppe zu erklären. Das Bundesgericht entschied jedoch, dass ein anderer Sprecher, der älteste nach al-Mash’hadani, den Vorsitz übernehmen und die Sitzung sichern durfte. Al-Sadr begrüßte die Entscheidung des Gerichts, in der die Rechtmäßigkeit der Übernahme des Amtes durch alle Abgeordneten bestätigt wurde

Sayyed Moqtada griff den Iran jedoch vor, während und nach den Wahlen offen an, ohne ihn direkt zu nennen, indem er das Wort “Osten” als Symbol für die geografische Lage des Irans im Irak verwendete. Moqtadas aggressive Haltung kitzelte die Stimmung seiner Anhänger, obwohl er Abgesandte nach Teheran und in den Libanon schickte, die in ständigem Kontakt mit Beamten stehen, die Einfluss auf den Irak haben und ihre Beziehungen nutzen können, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen, wenn dies gewünscht wird.

Das Bundesgericht schaltete sich erneut ein, diesmal jedoch nicht zugunsten von Sayyed Moqtada, sondern mit seiner Auslegung des Begriffs “größter parlamentarischer Block”. Nach Ansicht des Bundesgerichts kann der größte Block durch unabhängige Abgeordnete und politische Blöcke gebildet werden, die sich unter der Kuppel des Parlaments zu einer einzigen großen Koalition zusammenschließen. Diese Koalition kann auch noch nach der Wahl des Staatspräsidenten, aber vor der Ernennung des Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten gebildet werden. Die Rechtsauslegung des Bundesgerichts hat dazu geführt, dass Muqtada den mit 73 Abgeordneten größten Parlamentsblock verlor. Die Auslegung des Bundesgerichts diente zweifellos dem Interesse des “koordinierenden Rahmens” und gab ihm die Möglichkeit, sich mit Unabhängigen, Sunniten und Kurden zu verbünden, um al-Sadr zu besiegen – jedoch ohne Erfolg.

Sayyed Muqtada zögerte nicht, sich mit dem kurdischen Führer Masoud Barzani, dem sunnitischen Sprecher Muhammad al-Halbousi und dem sunnitischen Führer Khamis Khanjar zu verbünden, um der Entscheidung des Bundesgerichts entgegenzuwirken. Al-Sadr gelang es, unangefochten die größte Koalition zu stellen.

Das Bundesgericht ging noch einen Schritt weiter und behinderte Al-Sadr, indem es das Wahlverfahren des Präsidenten der Republik erläuterte, dessen verfassungsmäßige Aufgabe es ist, den größten Block mit der Wahl des Premierministers zu beauftragen. Sayyed Muqtada wählte seinen Kandidaten, einen Cousin, Jaafar Al-Sadr, den derzeitigen irakischen Botschafter in Großbritannien. Das Bundesgericht entschied, dass für die Wahl des Staatspräsidenten eine Zweidrittelmehrheit des Parlaments (220 Abgeordnete) erforderlich ist.Al-Sadr hielt dies für ein erreichbares Ziel und zog mit seinen Verbündeten ins Parlament ein, ohne die schiitischen und die kurdischen Talabani-Parteien zu berücksichtigen. Der Talabani-Clan hat seinen Sitz in Sulaymaniyah und gilt als politischer Gegner von Barzani.

