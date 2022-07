Joe Biden in Saudi-Arabien: Was sind seine wahren Ziele?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Vor einigen Monaten sagte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS): “Das Potenzial der Welt liegt in Saudi-Arabien, und wenn er (US-Präsident Joe Biden) es verpassen will, gibt es andere da draußen (China), die sehr glücklich sein werden. Es ist mir egal, was er von mir denkt. Es liegt an ihm, an die Interessen Amerikas zu denken.” Der junge Prinz musste nicht lange warten, denn Biden kündigte an, dass er diese Woche in den Nahen Osten reisen werde, um die Interessen der USA zu vertreten, und nicht auf Einladung Saudi-Arabiens. Sind die Rechtfertigungen des US-Präsidenten ehrlich und vernünftig? Was sind seine grundlegenden Ziele?

Biden hat vor kurzem einen Artikel in der “Washington Post” veröffentlicht – ein Schachzug, um die Zeitung zu befriedigen, die den Kolumnisten Jamal Khashoggi verloren hat, der von MBS’ Todesschwadron in der saudischen Botschaft in der Türkei zerstückelt wurde, wie die CIA feststellte – und erklärt, warum er Saudi-Arabien besucht. Biden bricht sein Versprechen, Diktatoren eine Lektion zu erteilen, indem er Saudi-Arabien bestraft, keine Waffen an die Saudis zu liefern, die er zum “Paria” zu machen versprach, und den saudischen Krieg gegen den Jemen zu beenden. Biden bricht buchstäblich alle seine Versprechen und erklärt, sein Besuch sei “der Beginn eines neuen und vielversprechenderen Kapitels des amerikanischen Engagements in Saudi-Arabien”.

In einem einzigen Satz hat Biden mehr als eine absichtlich irreführende Ungenauigkeit untergebracht. Die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den USA sind uralt und beginnen mit dem Jahr der Gründung des Königreichs im Jahr 1931 und der Ernennung des ersten US-Botschafters im Jahr 1940. Seitdem haben sich die Beziehungen zu einer strategischen Ebene entwickelt. Die prestigeträchtige Position, die Riad unter den arabischen Golfstaaten einnimmt, seine hohe Ölproduktion und seine wachsenden finanziellen Ressourcen, die es großzügig für seine Investitionen in den USA und im Königreich verwendet hat, machten Riad zu einem besonderen Partner der USA. Darüber hinaus haben die Saudis jahrzehntelang immer wieder US-Unternehmen ausgewählt, um in Saudi-Arabien an Energie- und Infrastrukturentwicklungsprojekten mitzuarbeiten.

Prinz Bandar bin Sultan sagte, sein Land unterstütze die US-Kriege und helfe ihnen auf Wunsch Washingtons. Dies war ein klarer Hinweis auf die alte und erwartete Rolle Saudi-Arabiens in den letzten Jahrzehnten bei der Finanzierung vieler Kriege des US-Präsidenten, auch wenn es nicht in der Lage war, die Unterstützung des Kongresses für den Haushalt zu sichern. Was den Punkt der neuen Form des “amerikanischen Engagements im Nahen Osten” angeht, den Biden in seiner Rechtfertigung für den Besuch in Saudi-Arabien ansprach, so ist es überraschend und unsinnig, diese Worte von einem erfahrenen Präsidenten (ehemaliger Kongressabgeordneter und Vizepräsident) zu hören. Tatsächlich sind die US-Streitkräfte auf Dutzenden von Stützpunkten im Nahen Osten präsent, haben Soldaten im Irak, halten den Nordosten Syriens besetzt und die Sechste US-Flotte ist im Mittelmeer stationiert. Darüber hinaus verfügt die CIA über Stützpunkte in allen

