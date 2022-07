Der dreigliedrige Gipfel in Teheran: Ausweitung der Zusammenarbeit, Isolierung des Westens und ein langwieriger Krieg

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Nach dem Gipfel von Jeddah, auf dem betont wurde, dass die Länder des Nahen Ostens zu gegenseitigem Verständnis gelangen, ihre Differenzen ordnen und eine Lösung für die palästinensische Sache finden müssen, bestätigte der iranisch-türkisch-russische Gipfel in Teheran ähnliche Ziele. Trotz der Differenzen zwischen dem Iran und der Türkei in der Syrienfrage und dem Beharren Ankaras auf seiner Position, die Besetzung von Teilen Syriens aufrechtzuerhalten, wurde auf dem Dreiergipfel eine neue strategische Achse festgelegt und demonstriert. Dies deutet auf die Entschlossenheit der Länder der trotzigen Anti-US-Achse (Russland und Iran) hin, sich vom Westen zu entfernen: die Kräfte zu stärken, um Differenzen beizulegen, Gemeinsamkeiten zu finden und an einer weiteren Verständigung und Zusammenarbeit festzuhalten. Das Gipfeltreffen in Teheran war ebenso wie das Gipfeltreffen in Jeddah ein großer Erfolg für alle Beteiligten und zeigte den Willen, die erfolglose Isolation der USA von ihren Gegnern und Feinden zu durchbrechen, ganz zu schweigen von ihrem notwendigen Verbündeten (Türkei).

Zweifellos war die Lage in Syrien eines der Hauptthemen des Dreiergipfels, an dem die Präsidenten Ibrahim Raisi, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan teilnahmen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Russland und Iran die Länder sind, die den härtesten westlichen Sanktionen ausgesetzt sind und die sich auf mehrere strategische Ziele geeinigt haben. Das wichtigste Ziel ist die Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, militärische Industrialisierung, Handel und die Verwendung lokaler Währungen für den Austausch und das Wirtschaftswachstum. Daher ist die Ent-Dollarisierung eines der wichtigsten Ziele für alle Länder, die sich von der politisch-finanziellen Dominanz der USA lösen wollen.

Auf dem Gipfeltreffen in Teheran wurden zwar Syrien und die Bedeutung seiner Souveränität erörtert, aber auch Themen, die nicht weniger wichtig sind. Russland und Iran sind nämlich Öl- und Gasexporteure, die beschlossen haben, mit Ankara im Energiebereich zusammenzuarbeiten, neben anderen Bereichen, die von der Türkei dringend benötigt werden. Diese Zusammenarbeit würde Präsident Erdogan in die Lage versetzen, seinem Land eine wichtige primäre Energiequelle anzubieten und diese russisch-iranische Energie auf den an die Türkei angrenzenden europäischen Kontinent umzuverteilen. Die Türkei wäre die nächstgelegene und angemessenste Lösung, wenn der alte Kontinent nicht in der Lage ist, auf andere Weise die Menge (155 Milliarden Kubikmeter Gas und 2,5 Millionen b/d) zu erhalten, die notwendig ist, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Gas und Benzin aus Algerien, den Emiraten und Aserbaidschan reichen möglicherweise nicht aus, um den Energieversorgungsbedarf der EU zu decken.

In der Tat könnte Ankara davon profitieren, eine Energiedrehscheibe zu werden und sich zu einer wichtigen strategischen Position für die Versorgung Europas mit Energie zu entwickeln. Im Gegenzug würde die Europäische Union die Forderung Ankaras nach einem EU-Beitritt revidieren, die 1999 erfolglos gestellt wurde.

Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt des Gipfels war die Zusammenarbeit und die Absichtserklärung in Höhe von 40 Milliarden Dollar zwischen der Nationalen Iranischen Ölgesellschaft und dem russischen Unternehmen “Gazprom”. Dieser strategische Schritt zeigt die Absicht dieser erdölproduzierenden Länder, sich von den US-amerikanischen und europäischen Unternehmen zu trennen, die seit langem die globalen Märkte der Erdölindustrie mit ihren Fähigkeiten bei der Herstellung von Produkten im Zusammenhang mit der Energiebohrung, der Förderung und Ausbeutung von Erdöl und Erdgas sowie dem Bau von Raffinerien monopolisiert haben. Russland wird an die Stelle internationaler Unternehmen wie BP, Total, Shell, Chevron, Exxon Mobil und RDSA treten, die bereits in Westasien (und auf der ganzen Welt) etabliert sind.

Viele westliche Ölunternehmen, die Verträge mit Teheran unterzeichnet hatten, zogen sich 2018 zurück, als Präsident Donald Trump das Atomabkommen aufkündigte und harte Sanktionen gegen Iran verhängte. Dieser Schritt zeigt und bestätigt die radikale Hinwendung des Irans zum Osten, die Präsident Ibrahim Raisi bei seinem Amtsantritt versprochen hatte. Er beweist die Entschlossenheit der “Islamischen Republik”, ihre Ölförderung in einem durstigen Markt zu steigern, wie die jüngsten internationalen Entwicklungen und die Folgen des Krieges in der Ukraine zeigen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Anwesenheit eines Landes (der Türkei), das nach den USA die meisten Truppen in der NATO hat, an einem Tisch mit den Präsidenten Putin und Raisi ein entscheidender Schritt vor dem Hintergrund der von den USA gegen Moskau und Teheran verhängten Sanktionen und ihrer Isolierung ist.

Die beiden Präsidenten Raisi und Putin kamen überein, eine Beziehung zu Erdogan aufzubauen und ihn davon zu überzeugen, die Lage in der Levante zu beruhigen, wo die drei Länder in einem Raum arbeiten. Moskau und Teheran haben großen Einfluss auf die Regierung in Damaskus und sind mit ihr solidarisch, wenn es darum geht, die Lage im Nahen Osten zu beruhigen und die Forderungen zu erfüllen, die eine Woche zuvor von Präsidenten, Königen und arabischen Prinzen auf dem Gipfel in Jeddah gestellt wurden. Die Stabilität im Nahen Osten, insbesondere in Syrien, steht auf der Prioritätenliste der arabischen und nahöstlichen Führer.

In den letzten Monaten hatte der türkische Präsident in der Absicht, den Terrorismus zu bekämpfen, seine Absicht geäußert, die Streitkräfte bis auf 30 Kilometer in den Nordosten Syriens als Pufferzone vorzuschieben, worauf der Iran, Russland und sogar die USA weder reagiert noch abgelehnt hatten. Der Iran und Russland erwiderten, dass sie den Kampf gegen den Terrorismus unterstützen und dass die Sicherheit Syriens und der Türkei Teil ihrer Sicherheit ist. Daher müsse die Zusammenarbeit für dieselben gemeinsamen Ziele fortgesetzt werden, und daher sei eine Koordinierung mit der Türkei erforderlich, da Russland und Iran wüssten, dass Präsident Erdogan zustimmen könnte, seine Pläne, die Truppen auf weiteres syrisches Gebiet vorzudrängen, aufzugeben.

Auf dem Gipfel gibt es Meinungsverschiedenheiten über die Definition von Terrorismus und darüber, wer die terroristischen Organisationen in Syrien sind, deren Existenz alle Parteien beenden wollen. Erdogan hält die kurdischen Verbündeten der USA für Terroristen, während Putin und Raisi die dschihadistischen Organisationen in Idlib, das unter türkischer Kontrolle steht, für terroristische Einheiten halten. Weitere Meinungsverschiedenheiten ergaben sich in Bezug auf das Dossier der Vertriebenen und die Rückkehr der Flüchtlinge nach Syrien. Erdogan möchte, dass sie nach Idlib zurückkehren, das unter der Kontrolle seiner Streitkräfte und syrischer Stellvertreter-Milizen steht.

Moskau und Teheran machen sich keine Illusionen darüber, dass Präsident Erdogan Syrien völlig verlassen würde, insbesondere in der Region Idlib und ihrer Umgebung, wo die türkische Währung und Sprache dominieren und die Lehrpläne geändert wurden. Alles, was mit dem täglichen Leben in der nordwestlichen Provinz Idlib zu tun hat, ist an die türkischen Muster angepasst worden.

