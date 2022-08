Tussen de hangbrug en de groene zone, Irak is in beroering

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Sedert de oproep van de leider van de Sadristen, Muqtada al-Sadr, om de macht van de staat over te dragen aan het volk (eigenlijk aan hemzelf), dat in werkelijkheid zijn volgelingen zijn, wordt Irak geconfronteerd met een zich alsmaar uitbreidende crisis. Aan de overzijde roepen alle andere sjiitische partijen – verzameld onder de noemer van het “Coördinerende Kader” (CK) – op tot respect voor de wet en de grondwet, de vorming van een nieuwe regering met volledige bevoegdheden, de heropening van de zittingen van het parlement en de bescherming van het Federale Hof. De aanhangers van Al-Sadr bivakkeerden op verzoek van hun leider in de Groene Zone buiten het parlement totdat “de legitimiteit tegen het einde van de lopende week omver is geworpen”. De aanhangers van de CK demonstreerden dan weer in het gebied van de “Hangbrug” (Jisr al-Muallaq) aan de zuidelijke ingang van de ” Groene Zone “. De Iraakse samenleving ziet nu twee tegengestelde groepen in de straten met tegenstrijdige eisen. Is er een uitweg uit deze gevaarlijke situatie?

Sayyed Muqtada oefent aanzienlijke druk uit op het federale hof en ontwricht het constitutionele systeem in Irak nadat hij de wetgevende macht in handen heeft gekregen door het parlement te bezetten en de toegang ervan te blokkeren. Moqtada’s eisen om een georganiseerde gedwongen parlementaire herverkiezing op te leggen kunnen wettelijk alleen worden verwezenlijkt door een derde van de stemmen van het huis van afgevaardigden of een verzoek van de premier en de president. Moqtada heeft bij het Federale Hof ook een rechtszaak aangespannen tegen de parlementsvoorzitter, de premier en de president wegens het schenden van de wettelijke termijnen voor de stemming en de benoeming van nieuwe leiders van Irak binnen de door de grondwet toegekende termijn.

