El acuerdo nuclear aún no está maduro y las preocupaciones de Israel son irrelevantes.

Escrito por – Elijah J. Magnier:

Todas las administraciones estadounidenses se atribuyen el falso mérito de pretender “contener el programa de armas nucleares de Irán”, ¡que Teherán no aspira por voluntad propia! De hecho, Irán no ha emprendido ningún programa de armas nucleares, no sólo debido a la Fatwa basada en la Sharia del Gran Ayatolá Imam Ali Khamenei, sino también porque ha demostrado que no hay necesidad de armas nucleares para defenderse o disuadir a un enemigo como Israel. Las capacidades verificadas de Irán en materia de misiles y aviones no tripulados y su éxito en el establecimiento de aliados dignos de confianza y motivados ideológicamente en Oriente Medio son elementos de disuasión sustanciales. Israel y las fuerzas estadounidenses que ocupan partes de Oriente Medio han probado las capacidades de los aliados de Irán durante los pasados enfrentamientos en Líbano e Irak. Mientras Israel grita para ganarse un poco más la atención del mundo, el intercambio indirecto de mensajes continuará entre Irán y Estados Unidos hasta que se logre la completa satisfacción de las exigencias iraníes o se suspendan las conversaciones. Podría ser que el acuerdo nuclear entre Irán y EE.UU. haya madurado, pero aún no ha llegado el momento de la cosecha.

Antes de 2015, Irán tenía pocas capacidades de misiles y drones de la misma precisión y poder destructivo que procesa actualmente. Sin embargo, el presidente Barack Obama comprendió que ni los gritos israelíes ni las omnipotentes bases militares estadounidenses repartidas por Irán podían disuadir el programa nuclear iraní e impedir que los científicos atómicos de Teherán desarrollaran uranio altamente enriquecido y centrifugadoras modernas.

Los años de negociaciones en torno al “acuerdo nuclear”, conocido como “Plan de Acción Integral Conjunto” (JCPOA, por sus siglas en inglés), desviaron la atención del mundo, y principalmente de EE.UU., del avanzado programa de misiles de Irán que Teherán aseguró a un nivel sin precedentes. Por eso, cuando el presidente Joe Biden asumió su cargo, creyó que la vuelta al JCPOA era el único camino. Sin embargo, pensó erróneamente que Irán estaba ansioso por cumplir incondicionalmente con el acuerdo nuclear y que aceptaría cualquier dictado de la administración estadounidense -¡que a su vez abandonó el JCPOA hace cuatro años!

La administración de Biden tardó en darse cuenta de que el nuevo presidente iraní, Ibrahim Raisi, estaba comprometido con el JCPOA en los términos de Irán, pero no tenía prisa por firmar ningún acuerdo que no correspondiera a la seguridad nacional iraní. Raisi permitió que su ministro de Asuntos Exteriores, Hussein Amir Abdollahiyan, iniciara las conversaciones en Viena cinco meses después de su nombramiento, desequilibrando todas las expectativas occidentales. Sayyed Raisi lo dejó claro: “nunca deposita esperanzas” en las conversaciones de Viena.

Además, Irán ha establecido un mecanismo para impedir que cualquier gobierno tome una decisión unilateral relacionada con la conclusión del JCPOA, delegando en el Majlis (parlamento) la facultad de aprobar el acuerdo nuclear antes de su firma. Había suficientes indicios para Occidente de que Irán no confiaría en el nuevo compromiso de Estados Unidos sin garantías debido a la inacción europea y a las sanciones de Estados Unidos en 2018, cuando Donald Trump abandonó el acuerdo. Si Occidente quiere evitar la posesión iraní de una bomba nuclear -que Irán nunca ha construido- debería llegar a un acuerdo con las demandas de Irán, principalmente porque es Estados Unidos, y ciertamente no Irán, quien demostró no ser digno de confianza.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se puso en contacto con los líderes europeos en Berlín, París y Londres, en un paso que se consideró un preludio de avances tangibles en el acuerdo nuclear. Apareció otra señal positiva, manifestada por el enfado israelí de que “no les preocupa si se firma el acuerdo nuclear”, insinuando que podrían atacar a Irán. Es posible que Israel crea que el mundo podría ofrecer algo de atención a sus continuos gritos. Tel Aviv entiende que sus enemigos -Irán y sus aliados- han alcanzado una convincente capacidad de disuasión y que la amenaza israelí ha perdido su credibilidad.

El mediador europeo Josep Borrell confirmó que las propuestas iraníes son “razonables“. Sin embargo, la opinión de los funcionarios europeos parece contar muy poco en la opinión de la administración estadounidense, ya que Europa adoptó un papel pasivo-positivo hacia las propuestas de Irán. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán parecen requerir nuevas discusiones indirectas en relación con las cuestiones suspendidas.

Sin embargo, tras el intercambio entre el gobierno iraní y la última respuesta de la administración estadounidense, es inevitable esperar más intercambios de mensajes debido a la ausencia de las garantías suficientes solicitadas por Irán. La puerta de la negociación nunca está cerrada a la diplomacia mientras las dos partes dialoguen y avancen gradualmente hacia la reinstalación del JCPOA. A pesar de la posición agresiva de Estados Unidos hacia Irán desde 2018, Teherán sigue demostrando que no hará oídos sordos a Occidente sobre su programa nuclear. No está cerrando todas las 40 cámaras conectadas por satélite que le quedan al OIEA, ni impidiendo que los inspectores del OIEA visiten sus instalaciones atómicas.

Estados Unidos no tiene más medios que los inspectores del OIEA y las cámaras conectadas por satélite instaladas en los emplazamientos nucleares de Irán para vigilar la avanzada tecnología nuclear. Sin embargo, Teherán está en condiciones de impedir el acceso del OIEA y ha apagado decenas de cámaras en el pasado en respuesta al sabotaje estadounidense-israelí y a los actos terroristas ilegales en Irán. Más del 20% del total de la vigilancia nuclear del OIEA se dedica a Irán, que sólo posee el 2% de la actividad y capacidad atómica del mundo. Esto demuestra lo flexible y transparente que es Irán y lo preocupado que está Occidente por el desarrollo nuclear iraní.

Además, Estados Unidos sigue retomando la vieja narrativa de la presencia de “tres emplazamientos nucleares secretos iraníes” para torcer el brazo de Irán o utilizarla como herramienta de negociación. Irán se ha negado a reajustar sus áreas de influencia en Oriente Medio como parte de las conversaciones nucleares. En cambio, expresó previamente su disposición a discutir su presencia y la de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio y sus bases desplegadas en varios países alrededor de Irán. Teherán está dispuesto a discutir su papel cuando Estados Unidos esté dispuesto a poner sobre la mesa su papel devastador en Oriente Medio (Irak, Siria, Líbano y Yemen) y la retirada total de la región.

Irán ha conseguido neutralizar la negociación sobre sus precisos misiles estratégicos y sus drones armados, que ha desarrollado durante las últimas décadas. Esto ha enfurecido a Israel, que no puede atacar a Irán cara a cara sin la plena participación de Estados Unidos y su compromiso con la guerra. Los misiles de precisión de Irán pueden alcanzar cualquier objetivo en Israel, donde el frente interno demostró su fragilidad durante tres días de combates con la “Yihad Islámica Palestina”. Hace dos años, Israel retiró sus tropas de las fronteras con Líbano durante ocho meses tras la amenaza del Hezbolá libanés de tomar represalias por el asesinato de un militante del Hezbolá en Siria. Un enfrentamiento directo de Israel con Irán abriría las puertas del infierno en Oriente Medio en múltiples frentes. Irán ha equipado generosamente a sus aliados con misiles de precisión adecuados, drones, misiles antibuque y mucha experiencia bélica. Sólo estos desafíos pueden enfrentar a Israel, que ya no está en condiciones de desafiar a Irán o a sus aliados.

En las últimas semanas, el Hezbolá libanés ha amenazado con iniciar una guerra contra Israel mediante la extracción de gas y petróleo de la zona marítima en disputa. A Israel le resulta difícil someterse a la demanda de Hezbolá sin perjudicar al actual gobierno, que se espera que celebre elecciones internas en los próximos meses. El enfrentamiento con Irán es una cuestión diferente, en la que Israel debe esperar enfrentarse a una guerra devastadora que nunca ha visto antes.

A Irán no le preocupan ni Israel ni las capacidades militares de Estados Unidos. Teherán no ha hecho ninguna concesión y negocia desde una posición de poder, mientras que Occidente exige el regreso de Irán a los mercados energéticos con sus 2,5 millones de barriles diarios. Las sanciones occidentales contra Rusia han provocado un aumento de los precios del petróleo, que en los últimos meses han pasado de 140 dólares por barril en su punto máximo a 100 dólares por barril en la última semana de agosto, precio que ha agotado las arcas occidentales de los países importadores de energía.

Ya no sorprende ver que las cifras de inflación en Irán suben hasta el 41,5% después de 43 años de sanciones, cuando el resto del mundo lo sufre igualmente. La tasa de inflación en los países ricos de la Comunidad Europea sin sanciones osciló entre el 9,8% y el 21,3% (Letonia), y el nivel de inflación entre los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) alcanzó el 79,8% (Turquía). Al mismo tiempo, los precios de la energía en Europa aumentaron del 39,7% al 42%. Esto significa que las sanciones de Estados Unidos se vuelven contra sus creadores y ya no pueden empujar a los países y gobiernos a someterse a la política de hegemonía de Estados Unidos. Los mejores ejemplos son Cuba, Irán y Venezuela, que se han opuesto al dominio estadounidense durante décadas.

Junto con su programa de misiles, Irán ha hecho notables progresos en el campo nuclear y ha creado generaciones de científicos atómicos a pesar del asesinato de varios de sus científicos nucleares, el último de los cuales es Mohsen Fakhrizadeh. Ha adquirido conocimientos nucleares muy avanzados, principalmente en la producción de combustibles especiales y uranio enriquecido del 5% al 60%. Irán ha desarrollado centrifugadoras desde la primera generación permitida en el JCPOA hasta la sexta y la novena generación bajo las sanciones occidentales más severas. El programa nuclear iraní ha sido sometido a operaciones de sabotaje militar y cibernético y a un estricto control internacional, sin frenar las capacidades iraníes en varios campos estratégicos. Ningún acuerdo futuro podrá reducir el nivel de tecnología avanzada en el ámbito nuclear que ha alcanzado Irán.

Irán dice que el acuerdo nuclear sólo se completa cuando se firma y que no hay que tener en cuenta el ambiente de optimismo o pesimismo. Por consiguiente, el día de la llegada de los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, y de Estados Unidos, Anthony Blinken, será el día en que se firme y concluya el acuerdo. Sin embargo, aún no se ha fijado la fecha prevista para la reunión, y se necesitan más negociaciones para “cosechar” el acuerdo nuclear, a pesar de haber alcanzado una fase cercana a la madurez. Mientras tanto, Irán continúa su orientación, consolidando sus capacidades y alianzas en el oeste, centro y sur de Asia.

La dedicación de Irán a disuadir a Israel, y su rechazo al dominio de Estados Unidos, se han logrado. El gobierno iraní no negociará sin cesar con la administración estadounidense aunque la economía iraní se beneficie del levantamiento de todas las sanciones. La tolerancia iraní no es ilimitada, e Irán mantiene abierta la opción de cerrar sus puertas en un momento determinado.

