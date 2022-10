L’interesse dell’OPEC+, non dell’Occidente, viene prima di tutto: riduzione della produzione di petrolio per un anno.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

La decisione dei 23 membri dell‘OPEC+ di ridurre la produzione energetica di due milioni di barili al giorno (pari al 2% della produzione energetica globale) a partire da novembre e per un anno è molto significativa per l’Occidente e la Russia. Questa decisione non è stata adottata per sostenere Mosca o per sfidare ed esprimere ostilità nei confronti degli Stati Uniti. Nasce invece da una scelta riflessiva che mette al primo posto gli interessi dei Paesi produttori di petrolio e dalla necessità di ridurre il precedente surplus, che ammontava a tre milioni e mezzo di barili, una quantità di cui il mondo non ha più urgente bisogno. Supponiamo infatti che l’epidemia di COVID-19 si diffonda in Cina. In tal caso, i leader potrebbero chiudere il Paese e il consumo di petrolio diminuirebbe senza dubbio, riducendo il prezzo del petrolio e, di conseguenza, danneggiando gli interessi dei Paesi OPEC+.

Nel 2016, l’OPEC+ è stata creata aggiungendo 10 nuovi membri ai 13 Paesi produttori di petrolio originari per mantenere i prezzi costanti abbassando l’offerta quando la domanda diminuisce. L’Arabia Saudita e la Russia producono ciascuna 10 dei 42 milioni di barili di petrolio al giorno della produzione totale dell’OPEC+. Nel 2020, l’OPEC+ ha tagliato la sua produzione di petrolio di 10 milioni di barili al giorno per sostenere il crollo dei prezzi dovuto alla mancanza di acquirenti quando il mondo è stato colpito dalla pandemia di COVID-19. All’inizio della guerra in Ucraina e la paura incontenibile che ha colpito il mercato internazionale per una possibile carenza di petrolio russo, il prezzo è salito a 122 dollari al barile per poi scendere sotto gli 89 dollari poco prima della decisione di tagliare la produzione in questa settimana.

